Újabb hajó került vírus miatt vesztegzár alá, egy halott, több fertőzött

Újabb hajó került vesztegzár alá! Az Ambassador Cruise Line által üzemeltetett „Ambition” nevű hajó fedélzetén elhunyt egy 92 éves férfi, több tucat ember pedig jelenleg is vírusfertőzés tüneteivel küzd. Külföldi sajtóértesülések szerint az 1200 utasból több mint 50-nek van valamilyen tünete.

A személyzettel együtt 1700 ember van vesztegzár alatt az óceánjárón.

A hajó 1200 utasa egyelőre vesztegzár alatt van, a franciaországi Bordeaux kikötőjében van jelenleg a hajó, de senki nem hagyhatja el a fedélzetet. Egyes források egyértelműen norovírus-fertőzésről írnak, míg mások szerint romlott élelmiszer okozhatott kisebb nagyobb tüneteket az utasok körében. A hajótársaság a közösségi oldalakon azonban megerősítette a vírusfertőzés tényét, további konkrétumokat azonban nem említettek. A brit sajtó megjegyzi, hogy az 1200 utas mellett további 500 fős személyzet is tartózkodik az óceánjárón. A Daily Mail hatósági információkra hivatkozva azt állítja, hogy a szintén megfertőzött 92 éves elhunyt szívroham következtében vesztette életét.

A hajó május 6-án hagyta el a Shetland-szigeteket, Belfastban, Liverpoolban és Brestben állt meg, mielőtt elérte volna Bordeaux-t, ahonnan Spanyolországba indult volna tovább. Kedden hajnalban több orvoscsoport is érkezett a hajóra, hogy elvégezzék a kellő vizsgálatokat, az óceánjáró továbbindulását azonban a vizsgálatok befejezéséig megtiltották.