„Bármihez értem, fájt!” – Kínzó gyerekvírus terítette le Katalint és családját

Senkinek nem kívánja Kopaszné Panyi Katalin, hogy átélje, amit ő az utóbbi napokban. A fiatal nő egy ideje önkéntes karanténban van, hiszen egy nagyon fertőző betegség terítette le: a kéz-láb-fej (KÉSZ) vírus. A nő komoly óvintézkedéseket tett, hogy a kórság véletlenül se szabaduljon ki az otthonából, ugyanis egyetlen tüsszentéssel is továbbadhatja.
Egy cseppfertőzéssel terjedő, kisgyerekek körében gyakori betegség. Felnőttek ritkán kapják el, náluk viszont borzalmas fájdalmakat okozhat.
A kéz-láb-száj vírus tünetei:
A vírus azonban nem mindenkinél okoz tüneteket, vannak, akik észrevétlenül átesnek a fertőzésen. Főleg nyáron és ősszel szokta felütni a fejét óvodákban, iskolákban, nagyon ritkán kapja el felnőtt. Ezért is lepődött meg Katalin, amikor kiderült, hogy a vírus őt is megfertőzte, ráadásul december végén! A fiatal nő eleinte nem is sejtette, hogy mi dolgozik a szervezetében, mivel gyerekkora óta időnként a KÉSZ egyik tünetéhez kísértetiesen hasonlító betegséggel is küzd.
- Először a nagyfiam és a kisfiam kapták el a betegséget, de nem gondoltam, hogy én is átesek rajta. Belázasodtam, aztán kiütéses lettem. Időnként előjönnek rajtam ekcémás kiütések, ezért eleinte nem is foglalkoztam vele. Azt hittem, megint csak arról van szó – mondta Katalin a Borsnak.
Sajnos tévedett, az orvosa közölte vele a lesújtó hírt, hogy mivel áll szemben. A kiütések egyre jobban terjedtek a testén, napról napra több kínzó tünet gyötörte.
Brutálisan erőteljes, kínzó torokfájásom lett, ami fokozódott. A kiütésekből egyre több lett, eluralkodott a kezemen a fájdalom. Egyre durvább lett az állapotom. A hólyagok először erős égő, feszülő érzéssel jelentek meg. A kezemen, az arcomon, a fenekemen, a talpamon, a torkomban is kiütéseim lettek! Sebes volt, borzasztóan fájt, kínzott a nyelés is. Mintha ezer tűvel szúrták volna a kezemet! Bármihez értem, fájt. Magas a fájdalomküszöböm, de ez rendesen megkínzott
– számolt be.
Több mint egy hete küzd a kórsággal, ami miatt önkéntes karanténba vonult, hogy véletlenül se kapja el más. Komoly óvintézkedésekkel próbálta védeni a családját, ám sajnos hiába.
- Amíg folyadékkal teliek voltak a hólyagok, addig otthon voltam, ha el kellett mennem, kesztyűt húztam és figyeltem a távolságra. Rendszeresen kezet mostam, naponta cseréltem a pizsamámat, fertőtlenítettem mindent magam körül. Csak ennyit lehet ez ellen tenni. Így is elkapta mindenki a családban - vallotta be, kiemelve: a nehezén már túl vannak.
Dr. Mangó Gabriella szerint a vírus valóban nagyon fertőző, ezért fontos a diagnózis mihamarabbi felállítása.
- Ez egy kommersz vírus, alsó tagozatos diákokra, óvodásokra jellemző. Ha egy közösségben megjelenik, csak az immunrendszertől függ, hogy ad-e tüneteket. Mivel cseppfertőzéssel terjed, ezért fokozott óvatosságra van szükség. Alapos higiéniával, például rendszeres kézmosással, távolságtartással megelőzhető. Az immunrendszerünk alapja a bélflóra, tehát annak helyreállítása is szükséges, illetve C- és D-vitamin szedése javallott – mondta a Bors kérdésére az ország háziorvosa, kiemelve: nagyon ritkán kapja el felnőtt ezt a vírust.
Jellemzően gyerekeket fertőz a KÉSZ betegség, náluk gyakran észrevétlen lefolyású, de a felnőttekre sem jelent komoly veszélyt.
Meglepő, ha egy felnőtt kapja el. Én is tapasztaltam ilyet, nagyon ritka eset, de nem kell megijedni. A betegség tünetei ugyan lehetnek kellemetlenek, akár fájdalmasak, de nem jellemző, hogy kórházba kerülnek vele vagy komolyabb rosszullétet okoz. Pár nap alatt rendbe jön a beteg
– zárta szavait dr. Mangó Gabriella.
