„Bármihez értem, fájt!” – Kínzó gyerekvírus terítette le Katalint és családját

Senkinek nem kívánja Kopaszné Panyi Katalin, hogy átélje, amit ő az utóbbi napokban. A fiatal nő egy ideje önkéntes karanténban van, hiszen egy nagyon fertőző betegség terítette le: a kéz-láb-fej (KÉSZ) vírus. A nő komoly óvintézkedéseket tett, hogy a kórság véletlenül se szabaduljon ki az otthonából, ugyanis egyetlen tüsszentéssel is továbbadhatja.

A vírus először Katalint támadta meg, majd az egész családját leterítette / Képünk illusztráció: unsplash

Milyen vírus a KÉSZ betegség?

Egy cseppfertőzéssel terjedő, kisgyerekek körében gyakori betegség. Felnőttek ritkán kapják el, náluk viszont borzalmas fájdalmakat okozhat.

A kéz-láb-száj vírus tünetei:

láz,

torokfájás,

a kézen, lábon, szájon megjelenő kiütések és hólyagok.

A vírus azonban nem mindenkinél okoz tüneteket, vannak, akik észrevétlenül átesnek a fertőzésen. Főleg nyáron és ősszel szokta felütni a fejét óvodákban, iskolákban, nagyon ritkán kapja el felnőtt. Ezért is lepődött meg Katalin, amikor kiderült, hogy a vírus őt is megfertőzte, ráadásul december végén! A fiatal nő eleinte nem is sejtette, hogy mi dolgozik a szervezetében, mivel gyerekkora óta időnként a KÉSZ egyik tünetéhez kísértetiesen hasonlító betegséggel is küzd.

- Először a nagyfiam és a kisfiam kapták el a betegséget, de nem gondoltam, hogy én is átesek rajta. Belázasodtam, aztán kiütéses lettem. Időnként előjönnek rajtam ekcémás kiütések, ezért eleinte nem is foglalkoztam vele. Azt hittem, megint csak arról van szó – mondta Katalin a Borsnak.

Katalin először azt hitte, ekcémás, ám sajnos tévedett / Fotó: Beküldött fotó

Sajnos tévedett, az orvosa közölte vele a lesújtó hírt, hogy mivel áll szemben. A kiütések egyre jobban terjedtek a testén, napról napra több kínzó tünet gyötörte.

Brutálisan erőteljes, kínzó torokfájásom lett, ami fokozódott. A kiütésekből egyre több lett, eluralkodott a kezemen a fájdalom. Egyre durvább lett az állapotom. A hólyagok először erős égő, feszülő érzéssel jelentek meg. A kezemen, az arcomon, a fenekemen, a talpamon, a torkomban is kiütéseim lettek! Sebes volt, borzasztóan fájt, kínzott a nyelés is. Mintha ezer tűvel szúrták volna a kezemet! Bármihez értem, fájt. Magas a fájdalomküszöböm, de ez rendesen megkínzott

– számolt be.