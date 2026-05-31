Egy négytagú család százezret is spórolhat, ha Horvátország helyett egy másik szomszédnál nyaral

Ahogy beköszönt a kánikula, magyar családok százezrei kezdik el vadul tervezgetni a jól megérdemelt nyári pihenést. A legtöbben az elmúlt években Horvátország felé vették az irányt, ám közülük többen is azt tapasztalhatták az elmúlt években, hogy kezdenek indokolatlanul elszállni az árak. Így aztán tavaly már egyre többen kacérkodtak azzal, hogy szakítanak a hagyományokkal és döntöttek úgy, hogy az olcsóbb nyaralás reményében más tengerparti ország felé veszik az irányt. Most megkönnyítjük a döntést azok számára, akik még vacillálnak, hogy Horvátország vagy Szlovénia legyen-e a családi vakáció úticélja.

Lényegesen olcsóbb a szlovéniai nyaralás a horvátnál - ám nem feltétlenül kevesebb a látnivaló! Fotó: Karin Setterholm / Pexels

Durva pofon a kapuknál: az autópályadíj-csapda

Az első és legfájdalmasabb sokk már az utazás első óráiban ér minket, ha nem figyelünk oda. Horvátországban még mindig a klasszikus, kilométer-alapú fizetőkapus rendszer működik - bár már gőzerővel tervezik a digitális átállást. Ha egy átlagos magyar család Budapestről elindul a tengerpartra, például Split magasságába, a horvát határtól, azaz Goričantól oda-vissza csak az autópályadíjra kifizethet közel 50-60 eurót - átszámítva akár - 24 000 forintot is!

Ezzel szemben Szlovénia valóságos megváltás a családi kasszának. Náluk kényelmes, digitálismatrica-rendszer van.

A 7 napos szlovén e-matrica mindössze 16 euró (kb. 6200 Ft).

mindössze (kb. 6200 Ft). Ha egy teljes hétre megyünk (szombattól szombatig), akkor a havi matrica is csak 32 euró (kb. 12 400 Ft), ami korlátlan autópálya-használatot biztosít az egész országban!

Máris zsebben maradt legalább 10 ezer forint tisztán, és még el sem értük a tengert!

Idén nyáron a horvát tengerpartot Szlovénia tájai taszíthatják le a trónról a magyarok körében. Fotó: Vladimir Srajber / Pexels

A nagy nyári árharc: Szlovénia vs. Horvátország - melyik az olcsóbb nyaralás?

Az igazi dráma azonban a szállások és az éttermek árainál kezdődik.

Míg a horvát éttermekben egy sima négyszemélyes családi ebéd tengeri herentyűkkel és üdítőkkel könnyen belekerül 80-100 euróba, addig a szlovén tengerparti városokban, mint Piran vagy Portorož, vagy a bámulatos Bledi-tó éttermei sokkal mérsékeltebb, fixebb árakkal dolgoznak.

Ráadásul a szlovénoknál a bolti árak és az üzemanyagárak is jobban kontrolláltak, így a mindennapi bevásárlás sem indít azonnali csődeljárást a családi költségvetés ellen.