Íme Európa leggyermekbarátabb városa – A kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálja a kedvére való kalandot

A LateRooms szállásfoglaló oldal legfrissebb felmérése szerint a dán főváros Európa leginkább családbarát úti célja. A vizsgálat során ötven várost értékeltek olyan szempontok alapján, mint a repülőtérről való bejutás, a gyalogos közlekedés egyszerűsége és a babakocsis hozzáférhetőség. Az adatok alapján bátran kijelenthető, hogy Koppenhága gyerekkel is kifejezetten kényelmes utazást ígér, sőt, egész Európában a legjobbat. A repülőtérről induló metróval mindössze negyedóra alatt közvetlenül a központba lehet jutni, a belváros sík terepe és a tágas járdák pedig zökkenőmentessé teszik a sétákat, így ha a kicsik elfáradnak, a szülők könnyedén tolhatják őket a látnivalók között.
A családbarát dán főváros, Koppenhága számtalan olyan programot kínál, amely a felnőtteknek és a kisebbeknek egyaránt élményt nyújt, ráadásul a helyszínek jelentős része gyalogosan vagy a kiváló tömegközlekedéssel gyorsan elérhető: a tervezésnél így nem kell a hosszú, fárasztó utazások miatt aggódni. A legnépszerűbb pont kétségkívül a város szívében elterülő Tivoli, amely a világ egyik legrégebbi vidámparkja. A nosztalgikus hangulatú parkban korabeli körhinták, tematikus játszóterek, hullámvasutak és gondozott kertek várják a látogatókat, így minden korosztály megtalálja a magának való szórakozást.
A tudományok és az aktív felfedezés iránt fogékonyabb korosztálynak az Experimentarium nevű interaktív központ nyújt felejthetetlen élményt. Ez a helyszín félig tudományos múzeum, félig pedig egy hatalmas játszótér, ahol a gyerekek vizes játékon, vagy játékos építkezéseken keresztül, közvetlen tapasztalatszerzéssel ismerkedhetnek meg a természet törvényeivel. A dán Nemzeti Múzeum (Nationalmuseet) szintén kialakított egy külön történeti részt a legkisebbeknek: a kicsik itt felmászhatnak egy valódi viking hajóra, vagy kipróbálhatják, milyen lehetett az élet egy középkori konyhában vagy egy régi iskolapadban.
A gyaloglás mellett a koppenhágai csatornatúrák is kiváló lehetőséget adnak a pihentető és izgalmas városnézésre. A hajózás már önmagában nagy kaland a gyerekeknek, miközben a vízen ülve olyan híres látványosságokat lehet megcsodálni, mint a kis hableány szobra vagy a part menti színes házak.
A szárazföldre visszatérve érdemes ellátogatni a Rundetårn kerek toronyhoz, amelynek különleges, lépcsők nélküli rámpáján a gyerekek is szívesen gyalogolnak fel a panorámáért, az Amalienborg palotánál pedig a látványos és fegyelmezett királyi őrségváltást lehet megtekinteni. Bár a híres Legoland (Billund városa) távolabb esik a fővárostól, a háromórás autóút mindenképpen megéri az élményért; aki azonban nem vállalkozna a hosszabb útra, azt a belvárosban található hatalmas LEGO áruház a gigantikus építményeivel és az ingyenes játszósarkaival is bőségesen kárpótolja.
A dán vendéglátóhelyek többsége maximálisan felkészült a legkisebb vendégek fogadására, így a válogatósabb gyerekekkel sem nehéz megfelelő éttermet találni a nap végén. A nyüzsgő Nyhavn kikötőben található éttermekben a felnőttek a modern dán konyha fogásait kóstolhatják meg, míg a gyerekmenün a klasszikus, közkedvelt húsgolyók szerepelnek burgonyapürével.
Érdemes megkóstolni a hagyományos dán szendvicset, a smørrebrødöt is, amely gazdagon megrakott, minőségi rozskenyérből áll. Egy családi ebéd vagy vacsora az éttermek kategóriájától függően jellemzően 150 és 400 dán korona közötti összegbe, azaz körülbelül 8000–21 000 forintba kerül fejenként, amiért cserébe tágas tereket és közvetlen, barátságos kiszolgálást kapnak a családok.
