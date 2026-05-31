BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyerekkel is irány Koppenhága!

Íme Európa leggyermekbarátabb városa – A kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálja a kedvére való kalandot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 12:15
családbarát országutazás gyerekkelKoppenhága
Az európai nagyvárosok felfedezése – különösen kisgyerekkel – sokszor ijesztő feladatnak tűnik az óriási tömeg és a szervezés miatt. Ha azonban egy igazán nyugodt, mégis emlékezetes családi kalandra vágysz, érdemes észak felé venni az irányt, hiszen a dán főváros, Koppenhága gyerekkel is tökéletesen felfedezhető és könnyedén bejárható.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A LateRooms szállásfoglaló oldal legfrissebb felmérése szerint a dán főváros Európa leginkább családbarát úti célja. A vizsgálat során ötven várost értékeltek olyan szempontok alapján, mint a repülőtérről való bejutás, a gyalogos közlekedés egyszerűsége és a babakocsis hozzáférhetőség. Az adatok alapján bátran kijelenthető, hogy Koppenhága gyerekkel is kifejezetten kényelmes utazást ígér, sőt, egész Európában a legjobbat. A repülőtérről induló metróval mindössze negyedóra alatt közvetlenül a központba lehet jutni, a belváros sík terepe és a tágas járdák pedig zökkenőmentessé teszik a sétákat, így ha a kicsik elfáradnak, a szülők könnyedén tolhatják őket a látnivalók között.

Koppenhága gyerekkel is izgalmas: a Nyhavn kikötőt a kicsik is élvezik.
Koppenhága gyerekkel is tökéletes úti cél, hiszen a város látnivalóival és jól szervezett tömegközlekedésével az egész család számára élmény lesz.
Fotó: Pyty /  Shutterstock 
  • Gördülékeny logisztika: Koppenhága kiváló, akadálymentesített infrastruktúrája és a gyors reptéri metrókapcsolat miatt babakocsival is rendkívül kényelmesen bejárható.
  • Sokszínű programok: A város szívében fekvő, patinás Tivoli vidámpark mellett interaktív tudományos múzeum és vikinges gyerekrészleg is várja a családokat.
  • Családbarát vendéglátás: Az éttermek többsége külön gyerekmenüvel és közvetlen fogadtatással várja a legkisebbeket, így a gasztronómiai felfedezés is stresszmentes.

Hogyan fedezhető fel a legkényelmesebben Koppenhága gyerekkel?

A családbarát dán főváros, Koppenhága számtalan olyan programot kínál, amely a felnőtteknek és a kisebbeknek egyaránt élményt nyújt, ráadásul a helyszínek jelentős része gyalogosan vagy a kiváló tömegközlekedéssel gyorsan elérhető: a tervezésnél így nem kell a hosszú, fárasztó utazások miatt aggódni. A legnépszerűbb pont kétségkívül a város szívében elterülő Tivoli, amely a világ egyik legrégebbi vidámparkja. A nosztalgikus hangulatú parkban korabeli körhinták, tematikus játszóterek, hullámvasutak és gondozott kertek várják a látogatókat, így minden korosztály megtalálja a magának való szórakozást.

A koppenhágai Tivoli park pagodája és tava virágokkal és hullámvasúttal.
A világ legelső szórakoztató parkja, a híres Tivoli az egész család számára kikapcsolódást jelent.
Fotó: Alpermera /  Shutterstock 

A tudományok és az aktív felfedezés iránt fogékonyabb korosztálynak az Experimentarium nevű interaktív központ nyújt felejthetetlen élményt. Ez a helyszín félig tudományos múzeum, félig pedig egy hatalmas játszótér, ahol a gyerekek vizes játékon, vagy játékos építkezéseken keresztül, közvetlen tapasztalatszerzéssel ismerkedhetnek meg a természet törvényeivel. A dán Nemzeti Múzeum (Nationalmuseet) szintén kialakított egy külön történeti részt a legkisebbeknek: a kicsik itt felmászhatnak egy valódi viking hajóra, vagy kipróbálhatják, milyen lehetett az élet egy középkori konyhában vagy egy régi iskolapadban.

Babaházak gyűjteménye a koppenhágai Nemzeti Múzeumban.
A koppenhágai Nemzeti Múzeum babaház gyűjteménye. 
Fotó: Diego Grandi /  Shutterstock 

Városnézés vízen és szárazföldön a családdal

A gyaloglás mellett a koppenhágai csatornatúrák is kiváló lehetőséget adnak a pihentető és izgalmas városnézésre. A hajózás már önmagában nagy kaland a gyerekeknek, miközben a vízen ülve olyan híres látványosságokat lehet megcsodálni, mint a kis hableány szobra vagy a part menti színes házak.

A kis hableány szobra Koppenhágában.
Koppenhága jelképét, a kis hableány szobrát Andersen 1837-ben megjelent meséje ihlette.
Fotó: Supavadee butradee /  Shutterstock 

A szárazföldre visszatérve érdemes ellátogatni a Rundetårn kerek toronyhoz, amelynek különleges, lépcsők nélküli rámpáján a gyerekek is szívesen gyalogolnak fel a panorámáért, az Amalienborg palotánál pedig a látványos és fegyelmezett királyi őrségváltást lehet megtekinteni. Bár a híres Legoland (Billund városa) távolabb esik a fővárostól, a háromórás autóút mindenképpen megéri az élményért; aki azonban nem vállalkozna a hosszabb útra, azt a belvárosban található hatalmas LEGO áruház a gigantikus építményeivel és az ingyenes játszósarkaival is bőségesen kárpótolja.

A koppenhágai Nyhavn kikötője a billundi Legolandban.
A billundi Legoland 3 órás autóútra fekszik a dán fővárostól, de az élmény megéri a fáradtságot.
Fotó: Trygve Finkelsen /  Shutterstock 

Családi falatok és dán vendéglátás

A dán vendéglátóhelyek többsége maximálisan felkészült a legkisebb vendégek fogadására, így a válogatósabb gyerekekkel sem nehéz megfelelő éttermet találni a nap végén. A nyüzsgő Nyhavn kikötőben található éttermekben a felnőttek a modern dán konyha fogásait kóstolhatják meg, míg a gyerekmenün a klasszikus, közkedvelt húsgolyók szerepelnek burgonyapürével.

Dán smørrebrød szendvicsek halas feltétekkel.
Dán smørrebrød, amit feltétlenül érdemes megkóstolnod, ha Koppenhágában jársz.
Fotó: seewhybee /  Shutterstock 

Érdemes megkóstolni a hagyományos dán szendvicset, a smørrebrødöt is, amely gazdagon megrakott, minőségi rozskenyérből áll. Egy családi ebéd vagy vacsora az éttermek kategóriájától függően jellemzően 150 és 400 dán korona közötti összegbe, azaz körülbelül 8000–21 000 forintba kerül fejenként, amiért cserébe tágas tereket és közvetlen, barátságos kiszolgálást kapnak a családok.

Utazás előtt meríts ötleteket az alábbi kisfilmből is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu