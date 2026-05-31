Kitálalt a szakértő: Mona Lisa túlsúlyos volt és pajzsmirigyproblémákkal küzdött

A Mona Lisa, Leonardo da Vinci remekművének modellje, valószínűleg túlsúlyos volt azoknak a szakértőknek a véleménye szerint, akik úgy vélik, a művészetben az elhízás a szépség és a termékenység jelképe volt.

A Mona Lisa a világ egyik leghíresebb festménye, amelyet 1962-ben közel 54 millió fontra biztosítottak, ez akkor Guinness-világrekordnak számított, és mai árfolyamon 1 milliárd fontnak (körülbelül 460 milliárd forint) felel meg. Leonardo da Vinci az 1500-as évek elején fejezte be a festményt, amely ma a párizsi Louvre-múzeumban látható. Úgy gondolják, hogy egy Lisa Gherardini nevű olasz nőt ábrázol.

Az orvosok azt gyanítják, hogy a modell magas koleszterinszinttel vagy pajzsmirigy alulműködéssel küzdött. A mosolygó nő Leonardo da Vinci 16. századi remekművén vitát váltott ki arról, hogy a legendás művészek miért ábrázolták a női modelleket pocakkal és kerek idomokkal.

Dr. Michael Yafi, a Texasi Egyetem Houston-i campusának gyermekendokrinológusa az Isztambulban megrendezett Európai Elhízás Kongresszuson elmondta, hogy a múltban az elhízott nőket szépnek tartották.

„Az elhízásnak érdekes története van. Jelenleg ugyan negatív szemmel néznek rá, de a múltban nem így volt. Az erős férfiakat, a vezetőket, a királyi családokat, a vallásos embereket és a társadalom magas rangú tagjait magas BMI-vel [testtömeg-index] ábrázolták. A gyönyörű nőket és modelleket is magas BMI-vel ábrázolták. Régen az elhízott nők is modellek voltak, de a mai modellek szinte anorexiásak, ami szintén nem egészséges.”

Dr. Yafi hozzátette: „Mona Lisa túlsúlyosnak tűnik a képen. Számos elmélet létezik róla, és a legfrissebb tanulmány lényegében azt állította, hogy BMI-problémája volt és súlyos pajzsmirigy alulműködésben szenvedett. Nem tudjuk biztosan, mert nem tudunk visszamenni az időben és diagnózist felállítani, csupán a vonásait elemezzük. Egy egyszerűbb magyarázat az, hogy a terhesség alatt hízott meg. Végül is addigra már négy gyermeke volt. "