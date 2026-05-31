Kitálalt a szakértő: Mona Lisa túlsúlyos volt és pajzsmirigyproblémákkal küzdött

A Mona Lisa, Leonardo da Vinci remekművének modellje, valószínűleg túlsúlyos volt azoknak a szakértőknek a véleménye szerint, akik úgy vélik, a művészetben az elhízás a szépség és a termékenység jelképe volt.
A Mona Lisa a világ egyik leghíresebb festménye, amelyet 1962-ben közel 54 millió fontra biztosítottak, ez akkor Guinness-világrekordnak számított, és mai árfolyamon 1 milliárd fontnak (körülbelül 460 milliárd forint) felel meg. Leonardo da Vinci az 1500-as évek elején fejezte be a festményt, amely ma a párizsi Louvre-múzeumban látható. Úgy gondolják, hogy egy Lisa Gherardini nevű olasz nőt ábrázol.
Az orvosok azt gyanítják, hogy a modell magas koleszterinszinttel vagy pajzsmirigy alulműködéssel küzdött. A mosolygó nő Leonardo da Vinci 16. századi remekművén vitát váltott ki arról, hogy a legendás művészek miért ábrázolták a női modelleket pocakkal és kerek idomokkal.
Dr. Michael Yafi, a Texasi Egyetem Houston-i campusának gyermekendokrinológusa az Isztambulban megrendezett Európai Elhízás Kongresszuson elmondta, hogy a múltban az elhízott nőket szépnek tartották.
„Az elhízásnak érdekes története van. Jelenleg ugyan negatív szemmel néznek rá, de a múltban nem így volt. Az erős férfiakat, a vezetőket, a királyi családokat, a vallásos embereket és a társadalom magas rangú tagjait magas BMI-vel [testtömeg-index] ábrázolták. A gyönyörű nőket és modelleket is magas BMI-vel ábrázolták. Régen az elhízott nők is modellek voltak, de a mai modellek szinte anorexiásak, ami szintén nem egészséges.”
Dr. Yafi hozzátette: „Mona Lisa túlsúlyosnak tűnik a képen. Számos elmélet létezik róla, és a legfrissebb tanulmány lényegében azt állította, hogy BMI-problémája volt és súlyos pajzsmirigy alulműködésben szenvedett. Nem tudjuk biztosan, mert nem tudunk visszamenni az időben és diagnózist felállítani, csupán a vonásait elemezzük. Egy egyszerűbb magyarázat az, hogy a terhesség alatt hízott meg. Végül is addigra már négy gyermeke volt. "
A pajzsmirigy alulműködés, más néven hipotireózis, egy gyakori állapot, amelyben a nyakon található pajzsmirigy nem termel elegendő mennyiségű alapvető hormont. Sokkal gyakoribb a nőknél, és súlygyarapodáshoz, fáradtsághoz, székrekedéshez és enyhe depresszióhoz vezethet.
Dr. Yafi szerint a férfi zeneszerzők, Bach és Händel is kövérnek voltak ábrázolva, és valószínűleg 2-es típusú cukorbetegségben szenvedtek, mivel elvesztették a látásukat. Az angyalokat és a gyermekszerű kerubokat is általában túlsúlyosnak, bőrredőkkel ábrázolták, ami azt mutatja, hogy ezt erénynek tartották.
Az egyik legkorábbi példa az elhízás hatalom szimbólumaként való ábrázolására a Willendorfi Vénusz, egy Ausztriában talált kőszobor, amelyről úgy gondolják, hogy 24 000-32 000 éves. Yafi doktor szerint a szobor egy túlsúlyos nőt ábrázol, akinek a csípője, mellei és egyéb reproduktív jellemzői eltúlzott méretűek - számolt be róla a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.