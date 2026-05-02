Tengerpart vagy hegyek? Íme a legjobb és legolcsóbb európai célpontok gyerekekkel

A jól megválasztott úti cél az alapja annak, hogy a közös pihenés valódi feltöltődés legyen, ne pedig egy fárasztó és drága csalódás, ezért egy családi nyaralás megtervezésekor érdemes a konkrét igényekből kiindulni. A legkisebbeknek a biztonság, a kamaszoknak az ingerekben gazdag környezet, a szülőknek pedig gyakran a keretösszeg betartása a legfontosabb szempont. Az alábbi európai helyszínek bizonyítottan jól működnek, ha a cél a minőségi időtöltés és az okos költségvetés ötvözése.

Hegyvidék, vagy tengerpart? Egy jól megtervezett családi nyaralás mindenütt jó lehet.

Fotó: Unai Huizi Photography / Shutterstock

Felejthetetlen családi nyaralás költséghatékonyan, életre szóló élményekkel

Aktív nyaralás az osztrák Alpokban

Ausztria méltatlanul marad ki sokszor a nyári tervek közül, pedig a friss hegyi levegő és a kulturális kínálat kiváló párosítás. Bécs barokk kertjei vagy Salzburg hangulata mellett a múzeumi kávézók kínálata is segít szinten tartani a gyerekek motivációját. A laktató osztrák fogások, mint a bécsi szelet vagy a rétesek, bárhol elérhetőek. Az ország tömegközlekedése annyira fejlett, hogy autóbérlés nélkül is könnyen mozoghatunk, amivel jelentős összeget, akár napi 20 000–30 000 forintot is megspórolhatunk. A Salzburg környéki hegyekben található Nature Resort Moar Gut például lovaglással és túrázással várja a látogatókat.

Horvátország: tágas villák az Adrián

Az Adriai-tenger partvidéke a generációkon átívelő pihenés egyik legjobb helyszíne. Makarska kikötővárosa különösen ajánlott, hiszen Splitből egy óra alatt elérhető. A Biokovo-hegység lábánál fekvő település tele van éttermekkel és boltokkal, a közeli Brac szigete pedig ideális egynapos hajókirándulásokhoz. A környéken elérhető Makarska Villas típusú szállások legnagyobb előnye, hogy több hálószobával és saját konyhával rendelkeznek. Ha két-három generáció vagy baráti családok együtt bérelnek villát, az egy főre eső költség jóval kedvezőbb marad, mintha külön szállodai szobákat fizetnének.