Családi nyaralás Görögországban.

Tengerpart vagy hegyek? Íme a legjobb és legolcsóbb európai célpontok gyerekekkel

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 18:46
Európai úti célok a felejthetetlen élményekért, ahol a közös kalandok és a költséghatékony megoldások egyszerre érvényesülnek egy vakáció során. Válogatásunkban olyan helyszíneket mutatunk be, amelyek minden korosztály igényeit kielégítik, így garantáltan emlékezetes lesz a családi nyaralás.
Etédi Alexa
A jól megválasztott úti cél az alapja annak, hogy a közös pihenés valódi feltöltődés legyen, ne pedig egy fárasztó és drága csalódás, ezért egy családi nyaralás megtervezésekor érdemes a konkrét igényekből kiindulni. A legkisebbeknek a biztonság, a kamaszoknak az ingerekben gazdag környezet, a szülőknek pedig gyakran a keretösszeg betartása a legfontosabb szempont. Az alábbi európai helyszínek bizonyítottan jól működnek, ha a cél a minőségi időtöltés és az okos költségvetés ötvözése.

Hegyvidék, vagy tengerpart? Egy jól megtervezett családi nyaralás mindenütt jó lehet. 
  • Olcsóbb megoldások: az apartman bérlés és az önellátás jelentősen csökkenti a költségeket.
  • Aktív élmények: Ausztria és a Dolomitok a legjobb választás a mozgás szerelmeseinek.
  • Tömegkerülés: a Peloponnészoszi-félsziget és a kisebb francia falvak nyugalmat adnak.

Felejthetetlen családi nyaralás költséghatékonyan, életre szóló élményekkel

Aktív nyaralás az osztrák Alpokban

Ausztria méltatlanul marad ki sokszor a nyári tervek közül, pedig a friss hegyi levegő és a kulturális kínálat kiváló párosítás. Bécs barokk kertjei vagy Salzburg hangulata mellett a múzeumi kávézók kínálata is segít szinten tartani a gyerekek motivációját. A laktató osztrák fogások, mint a bécsi szelet vagy a rétesek, bárhol elérhetőek. Az ország tömegközlekedése annyira fejlett, hogy autóbérlés nélkül is könnyen mozoghatunk, amivel jelentős összeget, akár napi 20 000–30 000 forintot is megspórolhatunk. A Salzburg környéki hegyekben található Nature Resort Moar Gut például lovaglással és túrázással várja a látogatókat.

Horvátország: tágas villák az Adrián

Az Adriai-tenger partvidéke a generációkon átívelő pihenés egyik legjobb helyszíne. Makarska kikötővárosa különösen ajánlott, hiszen Splitből egy óra alatt elérhető. A Biokovo-hegység lábánál fekvő település tele van éttermekkel és boltokkal, a közeli Brac szigete pedig ideális egynapos hajókirándulásokhoz. A környéken elérhető Makarska Villas típusú szállások legnagyobb előnye, hogy több hálószobával és saját konyhával rendelkeznek. Ha két-három generáció vagy baráti családok együtt bérelnek villát, az egy főre eső költség jóval kedvezőbb marad, mintha külön szállodai szobákat fizetnének.

Franciaország: tengerparti kalandok kedvező áron

Franciaországban érdemes elhagyni a drága nagyvárosokat, és a partvidék felé venni az irányt. Míg az északi rész szelesebb lehet, a spanyol határ melletti Biarritz és környéke biztos napsütést kínál. A népszerű központoktól kicsit északabbra, például Moliets-et-Maa faluban, sokkal barátságosabb árakkal találkozhatunk, ami egy családi utazás esetében nem elhanyagolható. Az itt található Villas La Clairière aux Chevreuils típusú szállások minőségi, mégis megfizethető alternatívát nyújtanak a luxushotelekkel szemben, miközben a környék tele van aktív programlehetőségekkel.

Nyugalom a Peloponnészoszon

A görög félsziget ideális azoknak, akik kerülik a tömeget és a túlárazott szigeteket. A Peloponnészoszon tágasabbak a terek, és könnyű eldugott, ingyenes strandokat találni. Egy közösen bérelt ingatlan, például a Kalamata melletti Villa Antti, lehetővé teszi az önellátást, a helyi piacokon pedig friss alapanyagokból, olcsón megoldható a főzés. Egy kiadós vacsora egy helyi tavernában borral és bőséges fogásokkal egy családnak megközelítőleg 16 000–22 000 forint körüli összegből kihozható.

Hegyi levegő és világbajnok fogások olasz módra

Olaszország történelmi városai és tengerpartjai minden korosztályt lenyűgöznek, a helyi éttermek pizza- és tésztafelhozatala pedig a legválogatósabb gyerekek igényeit is kiszolgálja. A nyári hőség elől érdemes észak felé, a Dolomitok vonulatai közé húzódni, ahol a túrázás és a kerékpározás mellett a természet közelsége adja a kikapcsolódás alapját. A régióban számos családbarát szálláshely működik, köztük a Sonnwies Dolomites, amely kiemelkedő felszereltségével kifejezetten a fiatalabb utazókra koncentrál. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
