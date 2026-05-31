„Sokkolt, amikor közölték velem, hogy bőrrákom van”

A Stonehaven közelében élő Adele Hughes-nál 2019 decemberében, 39 éves korában diagnosztizálták a melanómás bőrrákot. 2020 januárjában, közvetlenül 40. születésnapja előtt, az általános iskolai tanárnő megtudta, hogy a rák már átterjedt a nyirokcsomókra. Bár jelenleg remisszióban van, elszántan arra buzdítja az embereket, hogy gondolkodjanak el a napozással kapcsolatos szokásaikról.

A bőrrák megelőzése érdekében fontos a megfelelő faktorszámú naptej használata Fotó: Pexels

„Nem kívánnám senkinek, hogy átélje ezt a bőrrákkal kapcsolatos utat. A rákhír teljesen váratlanul ért. Visszatekintve a hónapokig tartó kezelésre, rájöttem, milyen nehéz volt. Remélem, ösztönözni tudom az embereket arra, hogy gondolkodjanak el a napozási szokásaikról, tegyenek óvintézkedéseket, és soha ne használjanak szoláriumot" - nyilatkozta Adele.

Az édesanya hozzátette, hogy mindenkihez el kell juttatni az üzenetet, hogy a bőrünk védelme elengedhetetlen. Ehhez tartozik a ruhával való takarás, a széles karimájú kalap viselése és az árnyékban való tartózkodás, különösen 11 és 15 óra között.

Úgy gondolom, rengeteg lépést tehetünk annak érdekében, hogy a jövőben megelőzzük a melanóma kialakulását.

A Cancer Research UK kutatásai kimutatták, hogy a nőknél nagyobb a valószínűsége, hogy fiatalabb korban diagnosztizálják náluk a melanómás bőrrákot, mint a férfiaknál. Az idősebb korosztályban azonban a férfiaknál magasabb az arány. A fiatalabb nőknél a magasabb arány valószínűleg a több napozásnak, beleértve a napozás és a szolárium használatának is, betudható. Az idősebb férfiak esetében a magasabb arány a hosszú távú napozáshoz köthető.

Azt tanácsolják az embereknek, hogy töltsenek időt árnyékban, fedjék el a bőrüket, és használjanak legalább 30-as fényvédő faktorszámú naptejet - számolt be róla a Daily Record.

A Cancer Research UK vezérigazgatója, Michelle Mitchell így nyilatkozott:

„Aggasztó látni, hogy egyre több embernél diagnosztizálnak melanómás bőrrákot. Az a tény, hogy ezeknek az eseteknek a többsége megelőzhető lenne, aláhúzza annak fontosságát, hogy az emberek komolyan vegyék a napozás biztonságát. Erős napsütésben vigyázzanak magukra: keressenek árnyékot, fedjék el a bőrüket, és használjanak naptejet, ha pedig bármilyen szokatlan változást észlelnek a bőrükön, forduljanak háziorvosukhoz."