Mit ettek valójában Hollywood ikonikus dívái a reflektorfény mögött? Lerántjuk a leplet!

A Beverly Hills-ben található híres Romanoff’s étterem csokoládészufléja igazi hollywoodi legendának számított, és több forrás szerint Marilyn Monroe egyik kedvenc desszertje volt, amikor ott vacsorázott. A hollywoodi sztárok kedvenc ételeit így egy desszerttel nyitjuk.
Hozzávalók:
A szufléhoz:
4 tojás
8 dkg vaj
12 dkg jó minőségű étcsokoládé
4 dkg liszt
12 dkg cukor
1 csipet őrölt fahéj
1 csipet Cayenne-bors
1 csipet só
vaj és kakaópor a forma előkészítéséhez
Az eperraguhoz:
20 dkg friss vagy fagyasztott eper
3 ek. cukor
1 csipet őrölt fahéj
2 dl pezsgő
1 csipet só
Elkészítés:
1. Először az eperragut készítjük el. Egy vastag talpú serpenyőbe szórjuk a három evőkanál cukrot, és világos borostyánszínűre olvasztjuk. Óvatosan felöntjük a pezsgővel. Vigyázni kell, mert nagy gőz fog felcsapni. Addig forraljuk, míg a felére be nem sűrűsödik a folyadék. Ekkor hozzáadjuk a felkockázott epret, a csipet fahéjat és sót. Hagyjuk kihűlni.
2. Egy másik vastag talpú serpenyőben megolvasztjuk a vajat. Ha már jó meleg, levesszük a tűzhelyről, beleszórjuk a darabokra vágott csokit, és kevergetve összeolvasztjuk. Ha a vaj és a serpenyő melege nem lenne elég az olvasztáshoz, akkor kis időre visszatehetjük melegedni a tűzhelyre, de csak nagyon óvatosan, mert a magas hőmérséklettől a csokoládé összeugrik és használhatatlanná válik. Az összeolvadt elegyet sóval, Cayenne-borssal és fahéjjal ízesítjük. Hagyjuk kicsit hűlni.
3. Szétválasztjuk a tojásokat. A sárgájákat habosra keverjük 6 dkg cukorral.
4. Az átszitált lisztet több részletben beledolgozzuk a vajas olvasztott csokiba.
5. Végül a maradék cukorral habot verünk a fehérjékből. Ezt is több részletben hozzádolgozzuk a masszához.
6. Négy szufléformát kikenünk vajjal, megszórjuk kakaóporral. Belekanalazzuk a masszát úgy, hogy a formák háromnegyedéig érjen. 220 fokos sütőbe toljuk, és 7-8 percig sütjük. Akkor jó, ha kívül megsült, de belül még kicsit folyékony. Az a szerencsés, ha a sütés után azonnal tálalni tudjuk, de nagyon finom langyosan is.
Elkészítés: 50 perc
Audrey Hepburn a két világháború között született, így gyermekként sokat kellett nélkülöznie a családjának, ezért később is inkább az egyszerű, mégis minőségi ételeket kedvelte. Több interjúban is mesélt arról, mennyire szerette a tésztát, különösen a paradicsomszósszal készült spagettit.
Hozzávalók:
40 dkg spagetti
A gombócokhoz:
40 dkg darált hús
1 ek. parmezánpor
1 tojás
1 púpos ek. zsemlemorzsa
3 ek. olaj
só
bors
A mártáshoz:
1 vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
1 konzerv hámozott aprított paradicsom
3 ek. paradicsompüré
1 kk. őrölt babérlevél
fél csokor bazsalikom
3 dl zöldségalaplé
1 dl vörösbor
1 kk. cukor
só
bors
Elkészítés:
1. Először a húsgombócokat készítjük el. Összekeverjük a darált húst a parmezánnal, az egész tojással és a zsemlemorzsával. Sózzuk és borsozzuk. Apró gombócokat formázunk a masszából. A három evőkanál forró olajon körpepirítjuk, majd kivesszük a serpenyőből.
2. A visszamaradt zsiradékban üvegesre dinszteljük a finomra vágott vöröshagymát, hozzáadjuk az áttört fokhagymát, az őrölt babért és a felaprított bazsalikom felét. Egy-két percig pároljuk, ráöntjük a paradicsomkonzervet, az alaplevet és a bort. Sózzuk, borsozzuk, és elkezdjük főzni.
3. Miután felforrt, beletesszük a gombócokat, és közepes lángon 20-25 percig főzzük. Ekkor rákanalazzuk a paradicsompürét, hozzászórjuk a cukrot, a maradék összevágott bazsalikomot, és még 5 percig főzzük. Spagettivel tálaljuk.
Elkészítési idő: 50 perc
Brigitte Bardot a dél-franciaországi Saint-Tropez-ban telepedett le, így életmódjához hozzátartoztak a tengerparti fogások: gyakran fogyasztott halételeket, garnélát és más tengeri herkentyűket is. Az extravagáns konyha helyett inkább a friss, helyi alapanyagokból készült, könnyed ételeket kedvelte.
Hozzávalók (4 adaghoz):
20 dkg fagyasztott koktélrák
2-3 gerezd fokhagyma
só
olívaolaj
1 avokádó
1 kis doboz csíra
1 nagy marék madársaláta vagy jégsaláta
Elkészítés:
1. Előző nap kivesszük a fagyasztóból a rákokat, és teljesen felolvasztjuk. Pici sóval, zúzott fokhagymával, olívaolajjal összekeverjük, és ebben a pácban hagyjuk állni a hűtőben.
2. Másnap a rajta lévő fűszeres olajjal együtt beleborítjuk egy felforrósított serpenyőbe, és pár perc alatt nagy lángon pirosra sütjük.
3. Nagyon apróra összevágjuk a salátát és az avokádó húsát. Jól összekeverjük a csírával, valamint a sült rákkal. Végül szétosztjuk négy pohárba.
Elkészítési idő: 25 perc + pihentetés
1 adag: 90 kcal
Az 50-60-as években, amikor sok hollywoodi sztár extrém diétákat követett, Elizabeth Taylor inkább az „élj és élvezd” szemléletet követte. A sült csirkés ételek voltak a kedvencei. Barátainak gyakran rendezett fényűző vacsorákat, ahol inkább a hagyományos, házias fogásokat szolgált fel.
Hozzávalók:
4 egész csirkecomb
3 ek. zsiradék
1 tk. sült húsokhoz való fűszerkeverék
só
bors
A körethez:
60 dkg burgonya
2-3 dl tej
1 csokor újhagyma
3 dkg vaj
só
Elkészítés:
1. Alaposan bedörzsöljük a combok minden oldalát a fűszerkeverékkel, sóval, borssal, zsiradékkal. Két órán át hagyjuk pihenni a hűtőszekrényben. Utána áttesszük egy tepsibe, és öntünk alá 1 dl vizet. Előmelegített sütőben 140 fokon 35 percig sütjük. Utána 180 fokra felemeljük a sütő hőmérsékletét, és 10 percig pirítjuk a húsokat. Az utolsó 6 percben pedig 230 fokon sütjük, így lesz belül vajpuha, kívül pedig ropogós.
2. A körethez megfőzzük a meghámozott, felkockázott burgonyát. Leszűrjük, és még tűzforrón áttörjük a tejjel. Közben sózzuk. Miután elkészült, azonnal belekeverünk egy szál nagyon apróra vágott újhagyma zöldet.
3. Az újhagyma többi részét vékonyan felkarikázzuk, és egy serpenyőben a forró vajon aranybarnára sütjük. Tálalásnál minden adag pürére kanalazunk belőle.
Elkészítési idő: 90 perc + pihentetés
Marlene Dietrich kedvelte az egyszerűbb, amerikai street food ételeket. Előfordult, hogy a fellépések előtt hot dogot is fogyasztott, mivel gyors volt és nem terhelte meg a hangját előadás előtt.
Hozzávalók:
A tésztához:
35 dkg liszt
1,5 dkg friss élesztő
1 dl joghurt
2 tojássárgája
1 tk. só
5 dkg vaj
1 ek. kristálycukor
1 tojásfehérje a tetejére
A töltelékhez:
4 virsli
8 szelet bacon
4 szelet sajt
mustár, ketchup, majonéz ízlés szerint
pár szép salátalevél
1 marék pirított hagyma
Elkészítés:
1. Egy pohárba morzsoljuk a friss élesztőt, szórunk rá egy kávéskanálnyi cukrot, öntünk rá egy evőkanálnyi langyos vizet. Összekavarjuk, és hagyjuk felhabosodni.
2. Közben egy nagy tálba szórjuk a lisztet. Belerakjuk a csipet sót, a két tojássárgáját, a langyos, szobahőmérsékletű joghurtot. Rászórjuk a maradék cukrot is. Végül ráöntjük a felfutott élesztőt, és fakanállal kidagasztjuk. Ha nem állna össze a tészta, kis langyos vizet adunk még hozzá. Végül beledagasztjuk a megolvasztott langyos vajat is. Cipót formázunk belőle, letakarjuk, és hagyjuk állni egy órát.
3. Pihentetés után enyhén lisztezett deszkára borítjuk, és kis kifliket formázunk belőle. Sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk, egymástól távol, mert nőni fognak a péksütemények. Letakarjuk, és ismét hagyjuk kelni fél órát.
4. Közben előmelegítjük a sütőt 180 fokra. Az aljába rakunk egy magasabb oldalú tepsit félig töltve vízzel. Körülbelül 20 perc alatt megsütjük, majd hagyjuk kihűlni.
5. Minden virslit 2-2 szelet baconbe tekerünk, és zsiradékkal vékonyan kikent serpenyőben körbepirítjuk.
6. A kifliket hosszában félbevágjuk úgy, hogy az egyik oldaluk egyben maradjon. Kicsit megpirítjuk a vágott felüket. Salátalevelet teszünk alulra, arra jön a megsütött virsli. Gazdagon megszórjuk reszelt sajttal és pirított hagymával. Mustárt, ketchupot és majonézt adunk mellé.
Elkészítési idő: 60 perc + kelesztés
1 adag: 590 kcal
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.