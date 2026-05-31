Mit ettek valójában Hollywood ikonikus dívái a reflektorfény mögött? Lerántjuk a leplet!

Marilyn Monroe

A Beverly Hills-ben található híres Romanoff’s étterem csokoládészufléja igazi hollywoodi legendának számított, és több forrás szerint Marilyn Monroe egyik kedvenc desszertje volt, amikor ott vacsorázott. A hollywoodi sztárok kedvenc ételeit így egy desszerttel nyitjuk.

Csokoládészuflé pezsgős eperraguval

Hozzávalók:

A szufléhoz:

4 tojás

8 dkg vaj

12 dkg jó minőségű étcsokoládé

4 dkg liszt

12 dkg cukor

1 csipet őrölt fahéj

1 csipet Cayenne-bors

1 csipet só

vaj és kakaópor a forma előkészítéséhez

Az eperraguhoz:

20 dkg friss vagy fagyasztott eper

3 ek. cukor

1 csipet őrölt fahéj

2 dl pezsgő

1 csipet só

Elkészítés:

1. Először az eperragut készítjük el. Egy vastag talpú serpenyőbe szórjuk a három evőkanál cukrot, és világos borostyánszínűre olvasztjuk. Óvatosan felöntjük a pezsgővel. Vigyázni kell, mert nagy gőz fog felcsapni. Addig forraljuk, míg a felére be nem sűrűsödik a folyadék. Ekkor hozzáadjuk a felkockázott epret, a csipet fahéjat és sót. Hagyjuk kihűlni.

2. Egy másik vastag talpú serpenyőben megolvasztjuk a vajat. Ha már jó meleg, levesszük a tűzhelyről, beleszórjuk a darabokra vágott csokit, és kevergetve összeolvasztjuk. Ha a vaj és a serpenyő melege nem lenne elég az olvasztáshoz, akkor kis időre visszatehetjük melegedni a tűzhelyre, de csak nagyon óvatosan, mert a magas hőmérséklettől a csokoládé összeugrik és használhatatlanná válik. Az összeolvadt elegyet sóval, Cayenne-borssal és fahéjjal ízesítjük. Hagyjuk kicsit hűlni.

3. Szétválasztjuk a tojásokat. A sárgájákat habosra keverjük 6 dkg cukorral.

4. Az átszitált lisztet több részletben beledolgozzuk a vajas olvasztott csokiba.

5. Végül a maradék cukorral habot verünk a fehérjékből. Ezt is több részletben hozzádolgozzuk a masszához.

6. Négy szufléformát kikenünk vajjal, megszórjuk kakaóporral. Belekanalazzuk a masszát úgy, hogy a formák háromnegyedéig érjen. 220 fokos sütőbe toljuk, és 7-8 percig sütjük. Akkor jó, ha kívül megsült, de belül még kicsit folyékony. Az a szerencsés, ha a sütés után azonnal tálalni tudjuk, de nagyon finom langyosan is.