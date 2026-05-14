Tavaszi nagytakarítás: tényleg sokkal drágábbak a környezetbarát tisztítószerek? Ebből a tesztből kiderül!

A környezetbarát tisztítószerek hatékonyságával kapcsolatos tévhitek, a magasabbnak tűnő ár és a reklámok miatt az átlagos háztartások továbbra is előszeretettel használnak agresszív vegyi anyagokat az otthonok tisztán tartása érdekében. Pedig ma már kompromisszumok nélkül válthatunk vegyszermentes megoldásra a FÉBÉSZ tesztje szerint. Íme a részletek!
Ma már 100000-nél is több vegyi anyag van forgalomban, amiből rengeteg a háztartásokban is megtalálható, pedig ezek egyáltalán nem kockázatmentes anyagok. A vegyszeres vízkőoldók például a sósav- és foszforsav-tartalmuk miatt marják a felületeket és károsítják az élővilágot, a lefolyótisztítók erősen maró nátrium-hidroxidot tartalmaznak, ami veszélyes a bőrre és a víz pH-értékére, a fehérítők nátrium-hipokloritot tartalmaznak, ami savas szerrel (pl. ecet) keverve halálos klórgázt bocsát ki, a mosószerek foszfortartalma pedig vízvirágzást okoz, ami oxigénhiányhoz és a vízi élet pusztulásához vezet.
Ma már számos öko, bio, zöld tisztítószer, mosószer kapható az üzletekben. Aki egészségügyi vagy környezetvédelmi szempontból lecserélné a vegyszereket, a következő szempontok figyelembe vételével nem nyúlhat nagyon mellé:
A vegyszerek otthon is megtalálható környezetbarát alternatívákkal való kiváltása nemcsak egészségesebb, de gyakran olcsóbb és fenntarthatóbb megoldás is lehet. Főleg, ha a készen kapható öko termékek helyett ecetet, szódabikarbónát, citromsavat, mosószódát, teafaolajat, levendulát/mentát használunk. Az ecetet mosószódával való kombinálásával például a lakás teljes területére használható tisztítószert kapunk.
A FÉBÉSZ tesztjének eredménye szerint manapság már nem kell kompromisszumot kötnünk a tisztaság terén, azon túl ugyanis, hogy környezetünkre és egészségünkre nézve is előnyösebbek az öko tisztítószerek, ma már hatékonyságukat tekintve is felveszik a versenyt hagyományos társaikkal. Ami pedig az árukat illeti: a koncentrátumok árukat tekintve valóban magasabbak, ám mivel ezeket használat előtt hígítani kell, végül mégiscsak olcsóbbak a használatra kész termékeknél.
|Termék neve
|Kiszerelés
|Ár (Ft)
|Felhasználás
|Összetétel (főbb elemek)
|Egyéb jellemzők
|Natur Cleaning általános tisztítószer koncentrátum
|1 liter
|1.550
|Felmosáshoz hígítva (1 kupak / 5l víz), makacs foltokra töményen.
|<5% anionos és nemionos felületaktív anyag, illatanyag, tartósítószer.
|Green Brands védjegy.
|Zöldlomb ÖKO általános tisztítószer
|1 liter
|895
|Felmosáshoz hígítva (1 kupak / 7l víz), makacs foltokra töményen.
|<5% anionos, nem ionos és amfoter felületaktív anyag, tartósítószer.
|Ecolabel minősítés.
|ÖkoBrill ÖKO általános tisztító- és felmosószer
|1 liter
|2.807
|Általános szennyezettség esetén 1 kupak / 8 liter vízhez.
|Coco-glucoside <5%.
|Ecolabel, 100% növényi eredet, visszaváltható csomagolás.
|Öko Nature Green univerzális tisztítószer
|1 liter
|1.021
|Felmosáshoz (50 ml / 5l víz), zsíros szennyeződésre töményen is.
|<5% nemionos és anionos felületaktív anyag, illatanyag, konzerválószer.
|Ecolabel, visszaváltható csomagolás.
|Green Biotic Életbarát általános tisztítószer
|0,5 liter
|1.190
|Felmosáshoz hígítva, felülettisztításhoz töményen is használható.
|Probiotikus bio felületaktív anyag <5%, etanol, illatanyag.
|Klór-, foszfát-, paraben-mentes, újrahasznosítható csomagolás.
|cleaneco Bio Food Safe Cleaner
|1 liter
|1.839
|Közvetlenül a felületre permetezve, öblítést nem igényel.
|(Bio)etil-alkohol, 2-fenoxietanol.
|100% növényi alapanyag, komposztálható csomagolás.
|Almawin narancsolaj tisztítószer koncentrátum
|0,5 liter
|5.849
|Hígítva (2-4 kupak / 5l víz) vagy hígítás nélkül (pl. szagtalanítás).
|≥30% limonén (narancshéjterpén), anionos és nem ionos tenzidek.
|100% természetes eredet, Green Brands, Eco Garantie.
|CYCLE általános felülettisztító 10X
|50 ml
|899
|Hígítva alkalmazandó, leöblítést nem igényel.
|<5% újrahasznosított ecetsav, citromsav, alkohol, levendula és menta olaj.
|100% újrahasznosított palack és tartalom.
|Frosch általános tisztító levendula illattal
|1 liter
|1.399
|Hígítva (60 ml / 5l víz), makacs szennyeződésre töményen.
|<5% anionos és nem ionos felületaktív anyagok, szappan, levendula kivonat.
|Ecolabel, mikroműanyag-mentes, újrahasznosított csomagolás.
|Biocom Ökonet Clean Soft Plus
|0,5 liter
|4.390
|Felmosáshoz 5 ml / 5l víz, felületre 10x hígítás javasolt.
|Víz, SCD Probiotikus törzskultúrák, gyümölcs és növényi kivonatok.
|Biológiailag lebomló probiotikus tisztítókultúrával.
Forrás: FÉBÉSZ
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.