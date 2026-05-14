Tavaszi nagytakarítás: tényleg sokkal drágábbak a környezetbarát tisztítószerek? Ebből a tesztből kiderül!

A környezetbarát tisztítószerek hatékonyságával kapcsolatos tévhitek, a magasabbnak tűnő ár és a reklámok miatt az átlagos háztartások továbbra is előszeretettel használnak agresszív vegyi anyagokat az otthonok tisztán tartása érdekében. Pedig ma már kompromisszumok nélkül válthatunk vegyszermentes megoldásra a FÉBÉSZ tesztje szerint. Íme a részletek!

Sokan még mindig a vegyszereket részesítik előnyben

Ma már 100000-nél is több vegyi anyag van forgalomban, amiből rengeteg a háztartásokban is megtalálható, pedig ezek egyáltalán nem kockázatmentes anyagok. A vegyszeres vízkőoldók például a sósav- és foszforsav-tartalmuk miatt marják a felületeket és károsítják az élővilágot, a lefolyótisztítók erősen maró nátrium-hidroxidot tartalmaznak, ami veszélyes a bőrre és a víz pH-értékére, a fehérítők nátrium-hipokloritot tartalmaznak, ami savas szerrel (pl. ecet) keverve halálos klórgázt bocsát ki, a mosószerek foszfortartalma pedig vízvirágzást okoz, ami oxigénhiányhoz és a vízi élet pusztulásához vezet.

Mire figyeljünk, ha környezetbarát megoldásra váltanánk?

Ma már számos öko, bio, zöld tisztítószer, mosószer kapható az üzletekben. Aki egészségügyi vagy környezetvédelmi szempontból lecserélné a vegyszereket, a következő szempontok figyelembe vételével nem nyúlhat nagyon mellé:

egy valóban környezetbarát tisztítószer mentes a kőolajszármazékoktól, foszfátoktól, klórtól és allergén szintetikus illatoktól,

növényi hatóanyagokat és biológiailag lebomló savakat (citromsav, ecet) tartalmaz,

és újrahasznosított flakonban van vagy koncentrátum formájában sorakozik a polcokon.

Bevásárlás nélkül is van alternatíva a háztartásokban A vegyszerek otthon is megtalálható környezetbarát alternatívákkal való kiváltása nemcsak egészségesebb, de gyakran olcsóbb és fenntarthatóbb megoldás is lehet. Főleg, ha a készen kapható öko termékek helyett ecetet, szódabikarbónát, citromsavat, mosószódát, teafaolajat, levendulát/mentát használunk. Az ecetet mosószódával való kombinálásával például a lakás teljes területére használható tisztítószert kapunk.

Mi a helyzet az árral? Tényleg drágábbak a környezetbarát szerek?

A FÉBÉSZ tesztjének eredménye szerint manapság már nem kell kompromisszumot kötnünk a tisztaság terén, azon túl ugyanis, hogy környezetünkre és egészségünkre nézve is előnyösebbek az öko tisztítószerek, ma már hatékonyságukat tekintve is felveszik a versenyt hagyományos társaikkal. Ami pedig az árukat illeti: a koncentrátumok árukat tekintve valóban magasabbak, ám mivel ezeket használat előtt hígítani kell, végül mégiscsak olcsóbbak a használatra kész termékeknél.