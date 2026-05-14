KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Bonifác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tavaszi nagytakarítás: tényleg sokkal drágábbak a környezetbarát tisztítószerek? Ebből a tesztből kiderül!

tisztítószer
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 13:45
FÉBÉSZteszt
Sokan még mindig vegyszerekkel próbálnak megszabadulni a háztartási szennyeződésektől. Ennek egyik oka, hogy rengeteg a tévhit a környezetbarát tisztítószerekkel kapcsolatban. Például, hogy sokkal drágábbak. Most kiderül, tényleg így van-e!
Bors
A szerző cikkei

A környezetbarát tisztítószerek hatékonyságával kapcsolatos tévhitek, a magasabbnak tűnő ár és a reklámok miatt az átlagos háztartások továbbra is előszeretettel használnak agresszív vegyi anyagokat az otthonok tisztán tartása érdekében. Pedig ma már kompromisszumok nélkül válthatunk vegyszermentes megoldásra a FÉBÉSZ tesztje szerint. Íme a részletek!

Még mindíg vegyszert használnak sokan a takarításhoz, pedig van környezetbarát alternatíva bőven.
Tényleg drágábbak és kevésbé hatékonyak a környezetbarát tisztítószerek? Fotó: Snide12 / Shutterstock

Sokan még mindig a vegyszereket részesítik előnyben

Ma már 100000-nél is több vegyi anyag van forgalomban, amiből rengeteg a háztartásokban is megtalálható, pedig ezek egyáltalán nem kockázatmentes anyagok. A vegyszeres vízkőoldók például a sósav- és foszforsav-tartalmuk miatt marják a felületeket és károsítják az élővilágot, a lefolyótisztítók erősen maró nátrium-hidroxidot tartalmaznak, ami veszélyes a bőrre és a víz pH-értékére, a fehérítők nátrium-hipokloritot tartalmaznak, ami savas szerrel (pl. ecet) keverve halálos klórgázt bocsát ki, a mosószerek foszfortartalma pedig vízvirágzást okoz, ami oxigénhiányhoz és a vízi élet pusztulásához vezet.

Mire figyeljünk, ha környezetbarát megoldásra váltanánk?

Ma már számos öko, bio, zöld tisztítószer, mosószer kapható az üzletekben. Aki egészségügyi vagy környezetvédelmi szempontból lecserélné a vegyszereket, a következő szempontok figyelembe vételével nem nyúlhat nagyon mellé:

  • egy valóban környezetbarát tisztítószer mentes a kőolajszármazékoktól, foszfátoktól, klórtól és allergén szintetikus illatoktól,
  • növényi hatóanyagokat és biológiailag lebomló savakat (citromsav, ecet) tartalmaz,
  • és újrahasznosított flakonban van vagy koncentrátum formájában sorakozik a polcokon.

Bevásárlás nélkül is van alternatíva a háztartásokban

A vegyszerek otthon is megtalálható környezetbarát alternatívákkal való kiváltása nemcsak egészségesebb, de gyakran olcsóbb és fenntarthatóbb megoldás is lehet. Főleg, ha a készen kapható öko termékek helyett ecetet, szódabikarbónát, citromsavat, mosószódát, teafaolajat, levendulát/mentát használunk. Az ecetet mosószódával való kombinálásával például a lakás teljes területére használható tisztítószert kapunk.

Mi a helyzet az árral? Tényleg drágábbak a környezetbarát szerek?

A FÉBÉSZ tesztjének eredménye szerint manapság már nem kell kompromisszumot kötnünk a tisztaság terén, azon túl ugyanis, hogy környezetünkre és egészségünkre nézve is előnyösebbek az öko tisztítószerek, ma már hatékonyságukat tekintve is felveszik a versenyt hagyományos társaikkal. Ami pedig az árukat illeti: a koncentrátumok árukat tekintve valóban magasabbak, ám mivel ezeket használat előtt hígítani kell, végül mégiscsak olcsóbbak a használatra kész termékeknél.

Termék neveKiszerelésÁr (Ft)FelhasználásÖsszetétel (főbb elemek)Egyéb jellemzők
Natur Cleaning általános tisztítószer koncentrátum1 liter1.550Felmosáshoz hígítva (1 kupak / 5l víz), makacs foltokra töményen.<5% anionos és nemionos felületaktív anyag, illatanyag, tartósítószer.Green Brands védjegy.
Zöldlomb ÖKO általános tisztítószer1 liter895Felmosáshoz hígítva (1 kupak / 7l víz), makacs foltokra töményen.<5% anionos, nem ionos és amfoter felületaktív anyag, tartósítószer.Ecolabel minősítés.
ÖkoBrill ÖKO általános tisztító- és felmosószer1 liter2.807Általános szennyezettség esetén 1 kupak / 8 liter vízhez.Coco-glucoside <5%.Ecolabel, 100% növényi eredet, visszaváltható csomagolás.
Öko Nature Green univerzális tisztítószer1 liter1.021Felmosáshoz (50 ml / 5l víz), zsíros szennyeződésre töményen is.<5% nemionos és anionos felületaktív anyag, illatanyag, konzerválószer.Ecolabel, visszaváltható csomagolás.
Green Biotic Életbarát általános tisztítószer0,5 liter1.190Felmosáshoz hígítva, felülettisztításhoz töményen is használható.Probiotikus bio felületaktív anyag <5%, etanol, illatanyag.Klór-, foszfát-, paraben-mentes, újrahasznosítható csomagolás.
cleaneco Bio Food Safe Cleaner1 liter1.839Közvetlenül a felületre permetezve, öblítést nem igényel.(Bio)etil-alkohol, 2-fenoxietanol.100% növényi alapanyag, komposztálható csomagolás.
Almawin narancsolaj tisztítószer koncentrátum0,5 liter5.849Hígítva (2-4 kupak / 5l víz) vagy hígítás nélkül (pl. szagtalanítás).≥30% limonén (narancshéjterpén), anionos és nem ionos tenzidek.100% természetes eredet, Green Brands, Eco Garantie.
CYCLE általános felülettisztító 10X50 ml899Hígítva alkalmazandó, leöblítést nem igényel.<5% újrahasznosított ecetsav, citromsav, alkohol, levendula és menta olaj.100% újrahasznosított palack és tartalom.
Frosch általános tisztító levendula illattal1 liter1.399Hígítva (60 ml / 5l víz), makacs szennyeződésre töményen.<5% anionos és nem ionos felületaktív anyagok, szappan, levendula kivonat.Ecolabel, mikroműanyag-mentes, újrahasznosított csomagolás.
Biocom Ökonet Clean Soft Plus0,5 liter4.390Felmosáshoz 5 ml / 5l víz, felületre 10x hígítás javasolt.Víz, SCD Probiotikus törzskultúrák, gyümölcs és növényi kivonatok.Biológiailag lebomló probiotikus tisztítókultúrával.

Forrás: FÉBÉSZ

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu