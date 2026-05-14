"Elmondhatatlan, határtalan hála, amit érzek" - összegyűlt a pénz a súlyos beteg kisfiúnak, aki egy mogyorószemet nyelt félre

Madarat lehet fogatni Rékával, rekord idő alatt összegyűlt ugyanis a pénz kisfia külföldi fejlesztő terápiájára, a mexikói kezelés augusztusban pedig már el is kezdődhet. Benjámin, vagy ahogy a szülei szólítják, Benben egy hat és fél éves kisfiú, akinek azért van szüksége erre az utazásra, hogy egy önállóbb élet állhasson előtte. Másfél éves korában a kisfiút ugyanis baleset érte, aminek következtében a központi idegrendszere sérült. A budapesti édesanya április közepén kezdte el a gyűjtés, de azt álmában sem gondolta volna, hogy ekkora mértékű összefogás fog szerveződni kisfia gyógyulásáért.

Már meg is van az időpont: a mexikói terápia augusztusban kezdődik, de addig is sok munka, gyógytorna, úszás és lovaglás áll a kisfiú előtt

Fotó: Beküldött fotó

A mexikói terápia helyreállítja az agy károsodott részeit

Réka nem is olyan rég indította útjára a Benben, a hős lovag Alapítványt, amin keresztül a gyűjtés is folyt. Összesen 18 millió forintra volt szükségük, ami a kezelés, illetve az utazás költségeit is fedezi. A szükséges összeg egy hónap leforgása alatt össze is gyűlt, az édesanya válláról pedig egy hatalmas kő esett le: lehetőséget kaptak arra, hogy Benben előtt egy boldogabb élet álljon.

Nagyon hálásak vagyunk minden barátnak, ismerősnek és ismeretlennek, aki bármivel is hozzájárult ahhoz, hogy az álmunk valóra váljon. Elmondhatatlan, határtalan hála, amit érzek

— fogalmazott Réka, aki azt is hozzátette, hogy számtalanszor könnyekig hatódott a sok-sok szeretet miatt, amit az elmúlt hetekben kaptak.

Az Indiában kifejlesztett, ma már Mexikóban üzemelő speciális gép idegi kapcsolatokat hoz létre az agy károsodott részein. Eddig 400 páciensen tesztelték és nagyon ígéretesnek tűnik. Réka azt reméli a kezeléstől, hogy kisfia újra megtanulja uralni a testét: hatalmas álma, hogy a korábban három nyelven is beszélő kisfiú újra megszólaljon, de legalábbis képes legyen önállóan felülni, illetve hajtani magától a kerekesszéket.

Benben teste váltott tónusú, amit azt jelenti, hogy néha teljesen befeszül, máskor teljesen elernyed a teste. Tornával próbálnak dolgozni ezen.

Fotó: Beküldött fotó

A kisfiú élete egy hajszálon függött

Benben 2019. augusztus 5-én született, teljesen egészséges babaként. Csodaszámba ment, másfél évesen ugyanis már tudott magyarul, angolul és héberül. Minden adott volt egy boldog, teljes értékű élethez, mígnem 2021 februárjában, egy szombati napon Benben egyszer csak elájult.

Kiderült, hogy egy mogyorószemet nyelt félre, mire pedig sikerült újraéleszteni, az agya visszafordíthatatlan károsodást szenvedett.

"Bár életben maradt Benjámin, de az a kisfiú, aki a baleset előtt volt, már soha nem tér vissza" — mondta korábban lapunknak.