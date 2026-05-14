Megsúgta a titkot szerelmi életéről Jennifer Lopez, mindenki Brett Goldsteint irigyli

Újra rátaláhatott a szerelem Jennifer Lopezre. A még mindig bombaformában lévő énekesnő és színésznő ugyanis arról beszélt, hogy egy színészkollégájával, Brett Goldsteinnel együtt dolgozva arra figyelt fel, hogy milyen jó köztük a kémia. Erről pedig az Office Romance című film promóturnéja során mesélt.

Máris rátalált a szerelem Jennifer Lopezre?

Fotó: Mark Von Holden / Northfoto

Már az elejétől fogva kiváló volt a kémia közöttünk, és ez csak tovább erősödött, ahogy együtt dolgoztunk a filmen. Kellemesen csalódtam benne. Egy keményebb fickóra számítottam, de egy kedves, szelíd, ugyanakkor nagyon okos embert kaptam, aki rendkívül elbűvölő. Ez meglepetés volt a számomra, azt hiszem

- idézte a People a világsztárt, akinek szerepét a filmben kifejezetten ráírták, miután JLo egy erős, független nőt alakít, aki egy sikeres cég vezérigazgatójaként dolgozik.

Egyes hírek szerint Goldstein már hosszú ideje epekedik Jennifer Lopez után, ezért sokan úgy vélik, a közös munka során mélyebb érzelmek is kialakulhattak közöttük. Pláne úgy, hogy Lopez elvált, Goldstein pedig 2021 óta szingli a hírek szerint.

Lopez nemrég azzal került be a hírekbe, hogy áron alul próbál megszabadulni az egykor Ben Affleckkel közös Beverly Hills-i ingatlanától. A házat már többször is megpróbálták értékesíteni, kezdetben 68 millió dolláros, vagyis több, mint 20 milliárd forintos áron, ám nem találtak rá vevőt. Az évek során többször csökkentették az árat: előbb 52 millió dollárra, vagyis körülbelül 16 milliárd forintra, majd a legutóbbi értesülések az énekesnő körülbelül 50 millió dollárért, vagyis 15 milliárd forintét tette fel az ingatlanpiacra, ami így jóval az eredetileg meghirdetett ár alatt van. Bár a luxusingatlanok iránt változó a kereslet, a ház fenntartása önmagában is óriási kiadást jelent.