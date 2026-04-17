Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Rudolf névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Vasedényt vettél? Erre figyelj, hogy ne rozsdásodjon el

konyhai trükkök
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 20:45
toptippeköntöttvas serpenyővasedény
Szerelmese vagy a gasztronómiának, az idegen ízeknek és a különleges ételkészítési praktikáknak? Ha igen, és nemrégiben szereztél be egy számos fogás elkészítéséhez elengedhetetlen, sütőbe és tűzbe rakható öntöttvas serpenyőt, jól figyelj, mert ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan végzendő megfelelően a vasedény kezelése.
Vági Bence
A szerző cikkei
  • Az öntöttvasból készült konyhai felszereléseknek számos előnye van, a használatuk, tisztításuk és ápolásuk során ugyanakkor körültekintően kell eljárni.
  • Otthoni főzés, sütés során akkor célszerű öntöttvasból készült felszerelést használni, ha annak a tűzhelyen, illetve a sütőben is funkciója van.
  • Öntöttvasból készült edényekben, például serpenyőben, többek között olyan ételek készíthetők, mint az Észak-Afrikában és Közel-Keleten közkedvelt lecsó, a saksuka.
  • Az efféle konyhai eszközök használata előtt úgynevezett „beégetés” szükséges, ezt követően semmilyen tisztítószer nem érheti azokat. Csak vízzel lehet mosni, és szigorúan szárazra kell törölni az öntöttvas edényeket.

Itt a hétvége, te pedig ismét a receptoldalakat böngészed, hogy kitaláld, mit készíts otthonra? A világhálón számos különlegesség közül válogathatunk, de ha nem szeretnénk túl bonyolult műveleteket végezni, ugyanakkor valamilyen különleges ízvilágú fogást csempésznénk az asztalra, nem is lehetne jobb választásunk, mint Észak-Afrika és a Közel-Kelet egyik kedvelt étke, a saksuka. Az izraeli lecsónak is nevezett étel tökéletes elkészítéséhez ugyanakkor saksuka serpenyőre van szükségünk, amely jóformán egy öntöttvas serpenyő. Ha elhatározod magad és beszerzel egy ilyen eszközt, garantáltan az egyik legjobb vételed lesz, ugyanakkor érdemes vigyáznod vele, mert egy vasedény kezelése és ápolása merőben eltér a megszokott konyhai eszközökétől.

Saksuka készítése öntöttvas serpenyőben szabad tüzön, miután megtörtént a vasedény kezelése
A vasedény kezelése kiemelten fontos, mielőtt bármilyen ételt készítenénk benne
Fotó: AegeanBlue

Mire jó egy vasedény?

A vasból készült edények, konyhai eszközök számos étel elkészítéséhez használhatók. Strapabírók, ha jól ápoljuk azokat, életünk végéig kitartanak. Mivel formába öntve készülnek, az öntöttvas edények fogantyúja nem külön tartozék, esetükben tehát attól sem kell tartanunk, hogy egy idő után meglazul például a serpenyőnk nyele. Hatalmas előnyük továbbá, hogy hatalmas a hőtűrő képességük, így nemcsak a tűzhelyen, hanem sütőben, kemencében is használhatjuk a vasból készült konyhai felszereléseket.

A vasedény kezelése – hogyan ápoljuk, hogy elkerüljük a rozsdásodást?

Aki zománcozott vasedényt vásárol, annak különösebb teendője nincs. Az öntöttvasból és kovácsoltvasból készült termékek esetében ugyanakkor különösen fontos, hogy nem szabad nedvesen hagyni a felületüket, az oxidációjuk ugyanis perceken belül megkezdődhet, ami rozsdásodához vezet. Ha tehát először vásároltál vasedényt, kövesd az alábbi pontokat!

  1. Mosogasd el szivaccsal, egy kevés mosogatószerrel meleg vízben.
  2. Azonnal töröld szárazra.
  3. Kend ki egy kevés étolajjal, majd tedd a tűzhelyre.
  4. Közepesen lángon melegítsd addig, amíg enyhén füstölni nem kezd.
  5. Vedd le a tűzhelyről és hagy hűlni egy kicsit.
  6. Papírtörlővel itasd fel a megmaradt olajat.
  7. Kend ki újra olajjal, és tedd ismét tűzhelyre füstölésig. Ezt két-három alkalommal ismételd, végül az olaj felitatásával zárd az utolsó kört.

Ezt a folyamatot beégetésnek nevezik, ami elengedhetetlen öntött- és kovácsoltvas edények használata előtt. A lényege, hogy a szín vas „beigya” az olajat, amely így védőréteget képez rajta, óvva az edényt a rozsdásodástól, nem mellesleg tapadásmentessé téve a felületét.

A kovácsolt- és az öntöttvas serpenyő tisztítása – így bánj a vasedényekkel főzés-sütés után

A vasból készült edények használta után minden alkalommal fontos az utókezelés. A leglényegesebb, hogy mosogatószerrel soha többé nem mosható el az edény, különben leoldana róla a beégetett védőréteg. Használatot követően tehát az alábbi lépések fontosak:

  1. A még nem teljesen kihűlt, langyos edényt meleg vízben mossuk el, legfeljebb egy puha szivaccsal eltávolítva a ráragadt szennyeződéseket.
  2. Mosás után alaposan töröljük szárazra az edényt.
  3. Kenjük ki egy vékony réteg étolajjal.
  4. A kikenést követően azonnal itassuk fel a felületről a rajta maradt olajat, hogy később ne legyen göröngyös az edény felülete.

Mit csináljak, ha már elindult az oxidáció, rozsdásodás?

Ha már elindult a vas oxidációja és narancssárgás, barnás foltok jelentek meg az edényen, nem kell pánikba esni. Ilyen esetben forró víz alatt, mosogatószerrel, ha szükséges, kissé erősebb dörzsöléssel el kell távolítani a foltot, majd ismét elvégezni a beégetést. Ha a beégetést követően még mindig látszódik folt, meg kell ismételni a folyamatot.

Macerás, de megéri

Elsőre ugyan körülményesnek tűnhet a vasedények kezelése, de megéri a beléjük fektetett munka. Segítségükkel ínycsiklandó fogások készíthetők, hiszen az ételek íze még jobbnak érződik, ha egy forró öntöttvas serpenyőből falatozunk.

Mediterranean cousine. Shakshuka with eggs, tomato, and dill in iron pan. Top view
Fotó: Alexandr Kolesnikov

Így készítsd el a tökéletes saksukát

A saksuka eredetileg az Észak-Afrikai régiókban élők étele, ám a Közel-Keleten is régóta népszerű fogás. Paradicsomos, paprikás alapja miatt sokan izraeli lecsónak nevezik, valójában azonban egy fűszeres, zöldséges raguban készített buggyantott tojás. Ha kipróbálnád, készítsd el a vadi új öntöttvas serpenyődben még ma!

Hozzávalók (1 adaghoz):

  • 1-2 ek. olívaolaj
  • ¼ fej vöröshagyma
  • 1,5-2 gerezd fokhagyma
  • ½ chilipaprika
  • só, bors
  • ½ tk. római kömény
  • ½ tk. fűszerpaprika
  • ½ db piros kaliforniai paprika
  • ½ db padlizsán
  • 1 konzerv darabolt paradicsom (400 g össztömegű)
  • 2 szál petrezselyemzöld
  • 2 tojás

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra.
  2. Vágd apróra a vöröshagymát, fokhagymát és chilipaprikát, valamint kisebb kockákra a kaliforniai paprikát és a padlizsánt.
  3. Az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát közepes lángon pirítsd üvegesre egy saksuka serpenyőben.
  4. Dobd rá az apróra vágott chilipaprikát, sózd, borsozd ízlés szerint, majd szórd rá a római köményt és a fűszerpaprikát.
    Extra Bors-tipp: feldobhatod még őrölt korianderrel
  5. Tedd hozzá a kis kockákra vágott kaliforniai paprikát és padlizsánt, majd 4-5 percig pirítsd a zöldségeket a fűszerekkel.
  6. Öntsd rá a paradicsomkonzervet és főzd 10 percig.
  7. Tépkedd bele a petrezselymet, üsd rá a tojásokat, majd tedd a sütőbe a serpenyőt 10 percre.
    Extra Bors-tipp: feldobhatod még egy kis krémfehér, kecske- vagy fetasajttal.
  8. A sütőből kivéve szórd meg apróra vágott friss petrezselyemmel és tálald naan kenyérrel, lepénnyel, vagy ízlés szerinti péktermékkel, diéta esetén akár puffasztott rizzsel.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
