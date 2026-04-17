Vasedényt vettél? Erre figyelj, hogy ne rozsdásodjon el

Az öntöttvasból készült konyhai felszereléseknek számos előnye van, a használatuk, tisztításuk és ápolásuk során ugyanakkor körültekintően kell eljárni.

Otthoni főzés, sütés során akkor célszerű öntöttvasból készült felszerelést használni, ha annak a tűzhelyen, illetve a sütőben is funkciója van.

Öntöttvasból készült edényekben, például serpenyőben, többek között olyan ételek készíthetők, mint az Észak-Afrikában és Közel-Keleten közkedvelt lecsó, a saksuka.

Az efféle konyhai eszközök használata előtt úgynevezett „beégetés” szükséges, ezt követően semmilyen tisztítószer nem érheti azokat. Csak vízzel lehet mosni, és szigorúan szárazra kell törölni az öntöttvas edényeket.

Itt a hétvége, te pedig ismét a receptoldalakat böngészed, hogy kitaláld, mit készíts otthonra? A világhálón számos különlegesség közül válogathatunk, de ha nem szeretnénk túl bonyolult műveleteket végezni, ugyanakkor valamilyen különleges ízvilágú fogást csempésznénk az asztalra, nem is lehetne jobb választásunk, mint Észak-Afrika és a Közel-Kelet egyik kedvelt étke, a saksuka. Az izraeli lecsónak is nevezett étel tökéletes elkészítéséhez ugyanakkor saksuka serpenyőre van szükségünk, amely jóformán egy öntöttvas serpenyő. Ha elhatározod magad és beszerzel egy ilyen eszközt, garantáltan az egyik legjobb vételed lesz, ugyanakkor érdemes vigyáznod vele, mert egy vasedény kezelése és ápolása merőben eltér a megszokott konyhai eszközökétől.

A vasedény kezelése kiemelten fontos, mielőtt bármilyen ételt készítenénk benne

Mire jó egy vasedény?

A vasból készült edények, konyhai eszközök számos étel elkészítéséhez használhatók. Strapabírók, ha jól ápoljuk azokat, életünk végéig kitartanak. Mivel formába öntve készülnek, az öntöttvas edények fogantyúja nem külön tartozék, esetükben tehát attól sem kell tartanunk, hogy egy idő után meglazul például a serpenyőnk nyele. Hatalmas előnyük továbbá, hogy hatalmas a hőtűrő képességük, így nemcsak a tűzhelyen, hanem sütőben, kemencében is használhatjuk a vasból készült konyhai felszereléseket.

A vasedény kezelése – hogyan ápoljuk, hogy elkerüljük a rozsdásodást?

Aki zománcozott vasedényt vásárol, annak különösebb teendője nincs. Az öntöttvasból és kovácsoltvasból készült termékek esetében ugyanakkor különösen fontos, hogy nem szabad nedvesen hagyni a felületüket, az oxidációjuk ugyanis perceken belül megkezdődhet, ami rozsdásodához vezet. Ha tehát először vásároltál vasedényt, kövesd az alábbi pontokat!

Mosogasd el szivaccsal, egy kevés mosogatószerrel meleg vízben. Azonnal töröld szárazra. Kend ki egy kevés étolajjal, majd tedd a tűzhelyre. Közepesen lángon melegítsd addig, amíg enyhén füstölni nem kezd. Vedd le a tűzhelyről és hagy hűlni egy kicsit. Papírtörlővel itasd fel a megmaradt olajat. Kend ki újra olajjal, és tedd ismét tűzhelyre füstölésig. Ezt két-három alkalommal ismételd, végül az olaj felitatásával zárd az utolsó kört.

Ezt a folyamatot beégetésnek nevezik, ami elengedhetetlen öntött- és kovácsoltvas edények használata előtt. A lényege, hogy a szín vas „beigya” az olajat, amely így védőréteget képez rajta, óvva az edényt a rozsdásodástól, nem mellesleg tapadásmentessé téve a felületét.