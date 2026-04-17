Vasedényt vettél? Erre figyelj, hogy ne rozsdásodjon el

Itt a hétvége, te pedig ismét a receptoldalakat böngészed, hogy kitaláld, mit készíts otthonra? A világhálón számos különlegesség közül válogathatunk, de ha nem szeretnénk túl bonyolult műveleteket végezni, ugyanakkor valamilyen különleges ízvilágú fogást csempésznénk az asztalra, nem is lehetne jobb választásunk, mint Észak-Afrika és a Közel-Kelet egyik kedvelt étke, a saksuka. Az izraeli lecsónak is nevezett étel tökéletes elkészítéséhez ugyanakkor saksuka serpenyőre van szükségünk, amely jóformán egy öntöttvas serpenyő. Ha elhatározod magad és beszerzel egy ilyen eszközt, garantáltan az egyik legjobb vételed lesz, ugyanakkor érdemes vigyáznod vele, mert egy vasedény kezelése és ápolása merőben eltér a megszokott konyhai eszközökétől.
A vasból készült edények, konyhai eszközök számos étel elkészítéséhez használhatók. Strapabírók, ha jól ápoljuk azokat, életünk végéig kitartanak. Mivel formába öntve készülnek, az öntöttvas edények fogantyúja nem külön tartozék, esetükben tehát attól sem kell tartanunk, hogy egy idő után meglazul például a serpenyőnk nyele. Hatalmas előnyük továbbá, hogy hatalmas a hőtűrő képességük, így nemcsak a tűzhelyen, hanem sütőben, kemencében is használhatjuk a vasból készült konyhai felszereléseket.
Aki zománcozott vasedényt vásárol, annak különösebb teendője nincs. Az öntöttvasból és kovácsoltvasból készült termékek esetében ugyanakkor különösen fontos, hogy nem szabad nedvesen hagyni a felületüket, az oxidációjuk ugyanis perceken belül megkezdődhet, ami rozsdásodához vezet. Ha tehát először vásároltál vasedényt, kövesd az alábbi pontokat!
Ezt a folyamatot beégetésnek nevezik, ami elengedhetetlen öntött- és kovácsoltvas edények használata előtt. A lényege, hogy a szín vas „beigya” az olajat, amely így védőréteget képez rajta, óvva az edényt a rozsdásodástól, nem mellesleg tapadásmentessé téve a felületét.
A vasból készült edények használta után minden alkalommal fontos az utókezelés. A leglényegesebb, hogy mosogatószerrel soha többé nem mosható el az edény, különben leoldana róla a beégetett védőréteg. Használatot követően tehát az alábbi lépések fontosak:
Ha már elindult a vas oxidációja és narancssárgás, barnás foltok jelentek meg az edényen, nem kell pánikba esni. Ilyen esetben forró víz alatt, mosogatószerrel, ha szükséges, kissé erősebb dörzsöléssel el kell távolítani a foltot, majd ismét elvégezni a beégetést. Ha a beégetést követően még mindig látszódik folt, meg kell ismételni a folyamatot.
Elsőre ugyan körülményesnek tűnhet a vasedények kezelése, de megéri a beléjük fektetett munka. Segítségükkel ínycsiklandó fogások készíthetők, hiszen az ételek íze még jobbnak érződik, ha egy forró öntöttvas serpenyőből falatozunk.
Így készítsd el a tökéletes saksukát
A saksuka eredetileg az Észak-Afrikai régiókban élők étele, ám a Közel-Keleten is régóta népszerű fogás. Paradicsomos, paprikás alapja miatt sokan izraeli lecsónak nevezik, valójában azonban egy fűszeres, zöldséges raguban készített buggyantott tojás. Ha kipróbálnád, készítsd el a vadi új öntöttvas serpenyődben még ma!
Hozzávalók (1 adaghoz):
Elkészítés:
