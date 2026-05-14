Vége a titkolózásnak! A Nagy Ő sztárja elmondta, miért ment tönkre Stohl András párkapcsolata

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 13:30
Kitálalt a barátnő a sztárpár szakításának fájdalmas hátteréről. Szabó Melinda szerint a két világ egyszerűen összeférhetetlen volt, így hiába a vonzalom, Stohl András mellett nem volt esélye a boldogságra Kiss Krisztának.

Az egész országot lázban tartja a hír, miszerint véget ért Stohl András és A Nagy Ő-ből megismert Kiss Kriszta románca. Bár a nézők egy része drukkolt a párosnak, a színfalak mögött zajló események és a két fél közötti alapvető különbségek végül megpecsételték a kapcsolat sorsát. Stohl András és Kiss Kriszta szakítása sokakat váratlanul ért, ám a belső körökben már korábban is látszottak a repedések. A szakítás hátterében álló érzelmi gátakról, az elmaradt gyászidőszakról és a két ember teljesen eltérő habitusáról most egy olyan személy rántja le a leplet, aki a műsor óta is szoros barátságot ápol Krisztával. 

Stohl András és Kiss Kriszta szerelméért egy ország szurkolt.
Újabb Nagy Ő szerelem ért véget sokak legnagyobb bánatára, Stohl András és Kiss Kriszta sokkoló bejelentést tettek (Fotó: Bors)

A Nagy Ő sztárja szerint Stohl András életvitele nem passzolt össze Krisztáéval

Szabó Melinda Bernadett, akit a nézők A Nagy Ő legutóbbi évadában ismerhettek meg, őszintén vallott barátnője és a népszerű színész-műsorvezető zátonyra futott kapcsolatáról. Melinda szerint a szakítás elkerülhetetlen volt: 

Hogy mi volt a fő gond? Hát az, hogy a két világ nem fér össze. Mind a kettő nagyon elfoglalt, és ez a két életvitel egyszerűen összeegyeztethetetlen. Már korábban is említettem, hogy ennek nem volt jövője a mi meglátásunk szerint. Úgy gondolom, fejetlenül nem lehet belemenni egy komoly viszonyba, pláne úgy, hogy András már két váláson túl van, és sok gyerek is van a képben. Amikor Kriszta ráért volna, Andrásnak volt dolga, amikor pedig András lett volna szabad, Kriszta volt elfoglalt. Heti egy találkozás pedig kevés az ismerkedési szakaszban

 – kezdte Melinda.

Szabó Melinda párkapcsolati trénerként is dolgozik (Fotó: TV2) 

Párkapcsolati terapeutaként a viszonyok nagy szakértője

Melinda rávilágított arra is, hogy Stohl érzelmi állapota sem volt alkalmas egy újabb mély elköteleződésre: „Valahol érthető az ő oldala is, hiszen a válás után időnek kell eltelnie. Szerintem ő sem akart fejest ugrani egy harmadik dologba, főleg, hogy ott az unokája és a kisgyermeke is, akikkel kéthetente apukaként teljes időt tölt. De a legnagyobb akadály talán Kriszta személyisége volt. Kriszta nagyon visszahúzódó típus, akit mély traumák értek a múltban, emiatt pedig tartózkodó és óvatos. András ezzel szemben egy bohókás, nyitott, szeleburdi figura. Kriszta folyamatosan megtartotta azt a tíz lépés távolságot a csalódástól félve, így pedig nem lehet kapcsolatot építeni” – magyarázta a Nagy Ő sztárja, aki nagyra tartja barátnőjét, amiért ennyi nehézség után is belevágott a műsorba.

Ilyen férfi illene Krisztához

Melinda szerint Kriszta mellé egy sokkal visszafogottabb, hozzá hasonló habitusú férfi illene, mert András energiái egyszerűen "túl soknak" bizonyultak a számára. A beszélgetés során Melinda kitért a mai párkeresési nehézségekre is: 

Szerintem manapság egyre kevesebben mernek belemenni a kapcsolatokba, mert mindenki tele van traumákkal és sérelmekkel. Felszínesek lettek a viszonyok, pedig az ember társas lény. Számomra a legszebb dolog az összecsiszolódás lenne. Nem hiszek abban, hogy el kell menekülni a problémák elől, meg kell találni a megoldást, hiszen tökéletes ember nem létezik

– fejtette ki Melinda. A barátnő végül reményét fejezte ki, hogy Kriszta a megrázkódtatások után végre rátalál az igazi boldogságra, egy olyan partner oldalán, aki képes lebontani körülötte a védőfalakat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
