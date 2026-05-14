Vége a titkolózásnak! A Nagy Ő sztárja elmondta, miért ment tönkre Stohl András párkapcsolata

Az egész országot lázban tartja a hír, miszerint véget ért Stohl András és A Nagy Ő-ből megismert Kiss Kriszta románca. Bár a nézők egy része drukkolt a párosnak, a színfalak mögött zajló események és a két fél közötti alapvető különbségek végül megpecsételték a kapcsolat sorsát. Stohl András és Kiss Kriszta szakítása sokakat váratlanul ért, ám a belső körökben már korábban is látszottak a repedések. A szakítás hátterében álló érzelmi gátakról, az elmaradt gyászidőszakról és a két ember teljesen eltérő habitusáról most egy olyan személy rántja le a leplet, aki a műsor óta is szoros barátságot ápol Krisztával.

A Nagy Ő sztárja szerint Stohl András életvitele nem passzolt össze Krisztáéval

Szabó Melinda Bernadett, akit a nézők A Nagy Ő legutóbbi évadában ismerhettek meg, őszintén vallott barátnője és a népszerű színész-műsorvezető zátonyra futott kapcsolatáról. Melinda szerint a szakítás elkerülhetetlen volt:

Hogy mi volt a fő gond? Hát az, hogy a két világ nem fér össze. Mind a kettő nagyon elfoglalt, és ez a két életvitel egyszerűen összeegyeztethetetlen. Már korábban is említettem, hogy ennek nem volt jövője a mi meglátásunk szerint. Úgy gondolom, fejetlenül nem lehet belemenni egy komoly viszonyba, pláne úgy, hogy András már két váláson túl van, és sok gyerek is van a képben. Amikor Kriszta ráért volna, Andrásnak volt dolga, amikor pedig András lett volna szabad, Kriszta volt elfoglalt. Heti egy találkozás pedig kevés az ismerkedési szakaszban

– kezdte Melinda.

Párkapcsolati terapeutaként a viszonyok nagy szakértője

Melinda rávilágított arra is, hogy Stohl érzelmi állapota sem volt alkalmas egy újabb mély elköteleződésre: „Valahol érthető az ő oldala is, hiszen a válás után időnek kell eltelnie. Szerintem ő sem akart fejest ugrani egy harmadik dologba, főleg, hogy ott az unokája és a kisgyermeke is, akikkel kéthetente apukaként teljes időt tölt. De a legnagyobb akadály talán Kriszta személyisége volt. Kriszta nagyon visszahúzódó típus, akit mély traumák értek a múltban, emiatt pedig tartózkodó és óvatos. András ezzel szemben egy bohókás, nyitott, szeleburdi figura. Kriszta folyamatosan megtartotta azt a tíz lépés távolságot a csalódástól félve, így pedig nem lehet kapcsolatot építeni” – magyarázta a Nagy Ő sztárja, aki nagyra tartja barátnőjét, amiért ennyi nehézség után is belevágott a műsorba.