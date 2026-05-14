Tíz másodperc volt, hivatalos közleményt adtak ki Böde Dánielről

Böde Dániel a következő szezonban is a Paksi FC játékosa marad, miután a klub vezetősége megállapodott a tapasztalt támadóval a folytatásról. A 39 éves csapatkapitány továbbra is kulcsszerepet tölthet be a paksiaknál, különösen annak fényében, hogy a jelenlegi idényben remek teljesítményt nyújtott: 22 bajnokin 10 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott.
„Igazából most még gyorsabban ment, mint tavaly – mondhatni, körülbelül tíz másodperc alatt sikerült megegyeznünk a folytatásról. Jól érzem magam, fizikailag is jó állapotban vagyok, szeretek focizni. Rövid távon mindig nagy motiváció, amikor a góljaim után kifuthatok a gyermekeimhez. Ez egy olyan érzés, ami minden alkalommal plusz erőt ad. Hosszabb távon pedig ott van bennem a cél, hogy az örökranglistán megelőzzem Illés Bélát, aki már csak 13 mérkőzéssel áll előttem. De most a legfontosabb, hogy méltóan zárjuk ezt a szezont. Egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk, talán mondhatjuk, hogy az idei legfontosabb. Szeretnénk megszerezni a harmadik helyet, és szépen befejezni az évet”
– fogalmazott a hosszabbítást követően Böde Dániel a klubhonlapnak.
A 25-szörös magyar válogatott támadó profi pályafutását Pakson kezdte, és 2006. szeptember 16-án, a DVTK elleni győzelem alkalmával mutatkozott be az NB I-ben. 2012 és 2019 között a Ferencváros játékosa volt, majd visszatért nevelőegyesületéhez, ahol azóta is meghatározó szerepet tölt be. A 2024/25-ös szezon különösen emlékezetesre sikerült számára: 15 találattal megszerezte a gólkirályi címet, pályafutása során immár második alkalommal.
