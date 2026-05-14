Az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet– jelentette ki a mai átvételről Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője. A leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter felsorolta az elmúlt időszak eredményeit, többek között felhívta a figyelmet a közbiztonság javulására, az illegális migráció megállítására és arra is, hogy sikerült megalkotni Európa legszélesebb körű családtámogatási rendszerét.
Mint mondta, a határokon átívelő nemzetpolitikában is jelentős előrelépések történtek, a külhoni magyarok érdekében a számos program mellett bevezették a kettős állampolgárságot. A szegénység visszaszorításában is jelentős eredményeket értek el az elmúlt években: 2010 óta egymillióval csökkent a szegénységben élők száma Magyarországon.
A leköszönő miniszter felsorolta azokat a gazdasági és stratégiai eredményeket is, amelyeket a leköszönő kormány kiemelten fontosnak tart:
A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a leköszönő miniszterek és kormánytagok a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Ezután Gulyás Gergely átadta a szót Lantos Csaba leköszönő energiaügyi miniszternek.
