"Meggyógyultam, nem úgy, mint szegény Fenyő Miki" - Poór Péter kórházba került

Poór Péter a Duna Családi kör című műsorában mondta el, hogy nehéz időszakon van túl, ugyanis kétszer is kórházba került tüdőgyulladás miatt. Megjegyezte, tudja, ez milyen alattomos betegség, ezért is hálás, hogy túljutott rajta.

Poór Péter: "Minden a régi"

Nyáron lesznek előadások, de idén kevesebbet vállalok. Volt egy hosszú betegségem, amiből szerencsésen kimásztam. Én meggyógyultam, nem úgy, mint szegény Fenyő Miki barátom. Túléltem, pedig kétszer voltam kórházban. Egyszer kilenc napig, aztán hazaengedtek, és négy nap múlva a mentő vitt vissza, majd további tíz napot bent kellett töltenem

– árulta el az énekes, akinek a felépülése ezután otthon még egy hónapot igénybe vett.

Lekopogom, de most már jól vagyok, járhatok fellépni. Minden a régi

– tette hozzá azzal, hogy már a koncertezést várja.

Az énekes imádja unokáit

A Máté Péter-díjas énekes korábban elárulta a Borsnak, hogy nagyon szeret unokáival időt tölteni, erre azonban nem mindig van lehetősége.

Sajnos ritkán tudok csak találkozni az unokáimmal, mert messze laknak. Ha össze tud jönni az egész nagy család, az mindig különleges ünnep számomra. A lányom Németországban él, a többiek elérhetőbb, Budapest környéki helyeken laknak, Pilisvörösváron, Székesfehérváron.

Poór Péter első feleségét korábban veszítette el, hat évvel később pedig újranősült, második házasságából azonban nem született közös gyermek. A művésznek és feleségének is vannak gyerekei, unokái, de nem tesznek különbséget, mindegyiküket nagyon szeretik. Amikor csak tehetik, összejárnak és mindig nagyon örülnek a családnak.