Időjárás: folytatódik a fagyosszentek, van, ahol 0 fokkal indul a nap

A hagyományok szerinti lehűléssel folytatódik a fagyosszentek hete, miután szerdán továbbra is borongós idő várható, habár már több órára kisüt majd a nap. Ennek ellenére reggel van, ahol csupán 0 fokot mérnek majd, míg máshol viszonylag kellemes időjárással, 9 fokkal indul a nap. A csúcshőmérséklet délután országszerte átlagosan 17 fok körül alakul. Számottevő csapadék nem várható és a szél is fokozatosan veszít majd erejéből.
Habár az ország egyes részein néha akár 60 km/h-s széllökések is várhatóak majd a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint, alapvetően kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.
