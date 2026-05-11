KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem kell olyan tökösnek lenni a gyerekneveléshez: a herék mérete elárulja, kiből lesz jó apa

apaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 21:15
férfiak egészségférfiasság
Azt szokták mondani, hogy az apasághoz igazán tökösnek kell lenni. Ez eddig oké, csak mi van utána? Több tanulmány is megerősíti, hogy van összefüggés az apaság és a herék mérete között. Sőt! A családi ékszerek egyes esetekben zsugorodhatnak is.
Pópity Balázs
A szerző cikkei

Az apaság áldozatokkal jár – ezt minden apa tudja. De hogy pontosan mekkora áldozatról van szó, azt kevesen sejtik. A tudomány szerint a herék méretére is befolyással van az apaság.

Apuka gyerekkel: Zsuorodik a herék mérete.
Már napi 3 óra gyerekkel való foglalkozás is csökkentheti a herék méretét egy kutatás szerint.
Fotó: 123RF
  • Egy óriási meta-analízis hétezer férfinál igazolta a jelenséget.
  • Az üvegbékák is kisebb csomaggal csinálják végig a gyereknevelést.
  • Az agyunk és a hormonjaink teljesen átalakulnak a gyerek megszületése után.
  • Az eredeti hereméret kutatást még mindig sokan vitatják a szakmában.

Úgy tűnik, az aputest nem csak a jó házi koszttól és a kevés alvástól alakul ki. A természet úgy tűnik lecsökkenti a herék méretét, amint a gyerek felsír, hogy az apa a gondoskodásra tudjon koncentrálni és hogy maradjon energia a büfiztetésre, ami azt jelenti, hogy akinek kisebb van, az egyben jobb apa is. 

Herék mérete: 624 filippínó hereméretét hasonlították össze

Egy 2011-ben végzett, nagyszabású, Fülöp-szigeteken végzett kutatás bebizonyította, hogy az apává válás felér egy kémiai kasztrációval: a kisebb here 26-30%-kal kevesebb tesztoszteron termelést jelent. 624 filippínó férfit követtek 4,5 évig és azt találták, hogy amint egy apa kezébe veszi a gyerekét, a tesztoszteronszintje csökkenésnek indul és előtérbe kerülnek a vazopresszin és más, kötődést segítő hormonok.

Az is kiderült, hogy amint megszületik a kicsi, a tesztoszteronszint csökkenésnek indul és a golyóik zsugorodni kezdenek. Ezt főleg azoknál figyelték meg, akik több mint napi 3 órát foglalkoztak a babával.

A békák is feláldozzák a férfiasságukat a gyereknevelés oltárán

A jelenséget nem csak embereknél figyelték meg. Egy 2024-ben, a Royal Society, a Királyi Természettudományos Társaság által elvégzett kísérletben 890 üvegbékát vizsgáltak. Kiderült, hogy az ezek a kis zöld fickók minél több energiát fektetnek az utódok védelmébe, annál szerényebb marad az ékszerkészlet mérete.

A csökkenő tesztoszteron mellékhatásokkal jár

Az apák teste a csökkenő tesztoszteronszint és a gyerekneveléssel járó krónikus stressz miatt minden kalóriába kapaszkodik, amit a deréktájon raktároz el azért, hogy bírják a strapát a baba mellett és ez apu testhez vezet. A tesztoszteronhoz képest magasabb ösztrogénszint miatt pedig érzelmesebbek lesznek. Szóval az apák ne bánják, ha csökken a csomag mérete, hiszen most nem a csajok, hanem a gyerekük és a feleségük szemében kell hősnek lenniük. 

Az alábbi videóban egy orvos mondja el, mi köze a herék méretének a tesztoszteronhoz:

 

Ezek a cikkek is tetszeni fognak:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu