Nem kell olyan tökösnek lenni a gyerekneveléshez: a herék mérete elárulja, kiből lesz jó apa

Az apaság áldozatokkal jár – ezt minden apa tudja. De hogy pontosan mekkora áldozatról van szó, azt kevesen sejtik. A tudomány szerint a herék méretére is befolyással van az apaság.

Már napi 3 óra gyerekkel való foglalkozás is csökkentheti a herék méretét egy kutatás szerint.

Egy óriási meta-analízis hétezer férfinál igazolta a jelenséget.

Az üvegbékák is kisebb csomaggal csinálják végig a gyereknevelést.

Az agyunk és a hormonjaink teljesen átalakulnak a gyerek megszületése után.

Az eredeti hereméret kutatást még mindig sokan vitatják a szakmában.

Úgy tűnik, az aputest nem csak a jó házi koszttól és a kevés alvástól alakul ki. A természet úgy tűnik lecsökkenti a herék méretét, amint a gyerek felsír, hogy az apa a gondoskodásra tudjon koncentrálni és hogy maradjon energia a büfiztetésre, ami azt jelenti, hogy akinek kisebb van, az egyben jobb apa is.

Herék mérete: 624 filippínó hereméretét hasonlították össze

Egy 2011-ben végzett, nagyszabású, Fülöp-szigeteken végzett kutatás bebizonyította, hogy az apává válás felér egy kémiai kasztrációval: a kisebb here 26-30%-kal kevesebb tesztoszteron termelést jelent. 624 filippínó férfit követtek 4,5 évig és azt találták, hogy amint egy apa kezébe veszi a gyerekét, a tesztoszteronszintje csökkenésnek indul és előtérbe kerülnek a vazopresszin és más, kötődést segítő hormonok.

Az is kiderült, hogy amint megszületik a kicsi, a tesztoszteronszint csökkenésnek indul és a golyóik zsugorodni kezdenek. Ezt főleg azoknál figyelték meg, akik több mint napi 3 órát foglalkoztak a babával.

A békák is feláldozzák a férfiasságukat a gyereknevelés oltárán

A jelenséget nem csak embereknél figyelték meg. Egy 2024-ben, a Royal Society, a Királyi Természettudományos Társaság által elvégzett kísérletben 890 üvegbékát vizsgáltak. Kiderült, hogy az ezek a kis zöld fickók minél több energiát fektetnek az utódok védelmébe, annál szerényebb marad az ékszerkészlet mérete.

A csökkenő tesztoszteron mellékhatásokkal jár

Az apák teste a csökkenő tesztoszteronszint és a gyerekneveléssel járó krónikus stressz miatt minden kalóriába kapaszkodik, amit a deréktájon raktároz el azért, hogy bírják a strapát a baba mellett és ez apu testhez vezet. A tesztoszteronhoz képest magasabb ösztrogénszint miatt pedig érzelmesebbek lesznek. Szóval az apák ne bánják, ha csökken a csomag mérete, hiszen most nem a csajok, hanem a gyerekük és a feleségük szemében kell hősnek lenniük.