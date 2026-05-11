Nem kell olyan tökösnek lenni a gyerekneveléshez: a herék mérete elárulja, kiből lesz jó apa

Az apaság áldozatokkal jár – ezt minden apa tudja. De hogy pontosan mekkora áldozatról van szó, azt kevesen sejtik. A tudomány szerint a herék méretére is befolyással van az apaság.
Úgy tűnik, az aputest nem csak a jó házi koszttól és a kevés alvástól alakul ki. A természet úgy tűnik lecsökkenti a herék méretét, amint a gyerek felsír, hogy az apa a gondoskodásra tudjon koncentrálni és hogy maradjon energia a büfiztetésre, ami azt jelenti, hogy akinek kisebb van, az egyben jobb apa is.
Egy 2011-ben végzett, nagyszabású, Fülöp-szigeteken végzett kutatás bebizonyította, hogy az apává válás felér egy kémiai kasztrációval: a kisebb here 26-30%-kal kevesebb tesztoszteron termelést jelent. 624 filippínó férfit követtek 4,5 évig és azt találták, hogy amint egy apa kezébe veszi a gyerekét, a tesztoszteronszintje csökkenésnek indul és előtérbe kerülnek a vazopresszin és más, kötődést segítő hormonok.
Az is kiderült, hogy amint megszületik a kicsi, a tesztoszteronszint csökkenésnek indul és a golyóik zsugorodni kezdenek. Ezt főleg azoknál figyelték meg, akik több mint napi 3 órát foglalkoztak a babával.
A jelenséget nem csak embereknél figyelték meg. Egy 2024-ben, a Royal Society, a Királyi Természettudományos Társaság által elvégzett kísérletben 890 üvegbékát vizsgáltak. Kiderült, hogy az ezek a kis zöld fickók minél több energiát fektetnek az utódok védelmébe, annál szerényebb marad az ékszerkészlet mérete.
Az apák teste a csökkenő tesztoszteronszint és a gyerekneveléssel járó krónikus stressz miatt minden kalóriába kapaszkodik, amit a deréktájon raktároz el azért, hogy bírják a strapát a baba mellett és ez apu testhez vezet. A tesztoszteronhoz képest magasabb ösztrogénszint miatt pedig érzelmesebbek lesznek. Szóval az apák ne bánják, ha csökken a csomag mérete, hiszen most nem a csajok, hanem a gyerekük és a feleségük szemében kell hősnek lenniük.
Az alábbi videóban egy orvos mondja el, mi köze a herék méretének a tesztoszteronhoz:
