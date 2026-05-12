Erdők mélyén rejtőzik a Kárpátok tündérkastélya, amit neked is látnod kell

A sűrű fenyvesek mélyzöldje és a sziklás hegycsúcsok ölelése egy olyan építészeti remekművet rejt, amelynek falai között megállni látszik az idő. A tájat uraló Peleș-kastély csipkézett tornyaival és faragott teraszaival méltóságteljesen magasodik az erdei tisztások fölé, mintha csak egy tündérmese díszlete elevenedne meg a ködös bércek lábánál. Ez a vidék a természet nyers ereje és az emberi alkotóvágy találkozásának legszebb példája.
Sinaia település, ahol a királyi komplexum található, mindössze egy órányira fekszik Brassótól, a Kárpátok vadregényes bércei között, így a Drakula-kastélyként elhíresült Törcsvár mellett kiváló célpont lehet egy egynapos kiránduláshoz. A Peleș-kastély a román történelem legfontosabb szimbóluma, ahol a német neoreneszánsz és a XIX. század végi mérnöki zsenialitás harmóniában olvad bele a Bucsecs-hegység erdőinek rengetegébe.
A Hohenzollern-dinasztiából származó I. Károly román király 1866-ban szeretett bele a környék vadregényes tájaiba, majd 1873-ban rakta le a kastély alapkövét. Az építkezés 1914-ig tartott, és a végeredmény egy olyan épületegyüttes lett, amely korát meghaladó modernitással rendelkezett: ez volt a világ első kastélya, amelyet helyben termelt árammal világítottak meg, és központi fűtéssel is ellátták. Az építészetileg a német neoreneszánsz stílusjegyeit hordozó palota külső homlokzatát kézzel készült falfestmények és bonyolult fafaragások díszítik.
A belső terek 170 szobája közül mindegyik egyedi tematikát követ. A látogatók végigsétálhatnak a márvánnyal és faragott diófa burkolattal díszített Díszcsarnokon, megcsodálhatják a több mint 4000 darabos fegyvergyűjteményt a Fegyvertárban, vagy elmerülhetnek a mór, török és firenzei szalonok egzotikus világában. Érdemes figyelni a részletekre is: a színházterem mennyezetét Gustav Klimt és Franz Matsch korai munkái díszítik.
A nagy kastély közvetlen szomszédságában található a kicsi vadászkastély, a Pelișor, amely 1899 és 1902 között épült I. Ferdinánd trónörökös és Mária királyné számára. Míg a Peleș a hivatalos állami reprezentáció helyszíne volt, a Pelișor sokkal személyesebb, otthonosabb hangulatot áraszt.
Mária királyné aktívan részt vett a belső terek kialakításában, így az épület a korszak kedvelt stílusának, az egész Közép-Európánban elterjedt szecessziónak (Art Nouveau) egyik legszebb romániai példája lett. A leglátványosabb helyiség az Arany Szoba, ahol a falakat aranyozott bogáncslevelek borítják – ez a motívum a királyné skót származására utal.
A kastélyok szerdától vasárnapig várják a turistákat, novemberben azonban karbantartás miatt zárva tartanak. A Peleș-kastély esetében különböző jegytípusok közül választhatunk: az alapjegy csak a földszintet érinti, míg a drágább jegyekkel az emeleti királyi lakosztályok is megtekinthetők.
A komplexum megközelítése egyszerű: Brassóból vonattal vagy autóval is könnyen elérhető Sinaia két gyöngyszeme, a Peleș-kastély és a kis Pelișor. A vasútállomástól egy kellemes, emelkedő sétával vagy helyi busszal juthatunk fel a királyi birtokra. A látogatást érdemes korán kezdeni, hogy elkerüljük a nagyobb csoportokat, és maradjon időnk a környező teraszos kertekben való sétára is, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Bucsecs-hegység vonulataira. A kertben egyébként mindenütt figyelmeztetnek a medvék esetleges felbukkanására.
