A lenyűgöző, vadregényes környezetben fekvő Peles-kastély.

Erdők mélyén rejtőzik a Kárpátok tündérkastélya, amit neked is látnod kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 10:15
Brassó környékének felfedezésekor a legtöbb utazó figyelme azonnal a Drakula-legendához kötött törcsvári kastély felé fordul, ám a Kárpátok déli lankáin egy sokkal elegánsabb világ is vár ránk. Ha a gótikus horror helyett a monarchia pompája érdekel, a Peleș-kastély és a mellette álló Pelișor garantáltan a romániai utad fénypontja lesz.
A sűrű fenyvesek mélyzöldje és a sziklás hegycsúcsok ölelése egy olyan építészeti remekművet rejt, amelynek falai között megállni látszik az idő. A tájat uraló Peleș-kastély csipkézett tornyaival és faragott teraszaival méltóságteljesen magasodik az erdei tisztások fölé, mintha csak egy tündérmese díszlete elevenedne meg a ködös bércek lábánál. Ez a vidék a természet nyers ereje és az emberi alkotóvágy találkozásának legszebb példája.

A romániai Peleș-kastély a Bucsecs-hegység erdeiben.
A Bucsecs-hegység vadregényes vonulatai között megbújó Peleș-kastély Európa egyik legszebb főúri hajléka.
  • Királyi luxus: Európa első teljesen villamosított kastélya modern kényelemmel és pazar díszítéssel.
  • Művészi érték: 170 egyedi szoba, 4000 darabos fegyvertár és korai Gustav Klimt-freskók.
  • Kettős élmény: a reprezentatív nagypalota mellett a szecessziós Pelișor-kastély nyújt intim betekintést.

Technológiai újítások és a német neoreneszánsz találkozása a Peleș-kastély falai között

Sinaia település, ahol a királyi komplexum található, mindössze egy órányira fekszik Brassótól, a Kárpátok vadregényes bércei között, így a Drakula-kastélyként elhíresült Törcsvár mellett kiváló célpont lehet egy egynapos kiránduláshoz. A Peleș-kastély a román történelem legfontosabb szimbóluma, ahol a német neoreneszánsz és a XIX. század végi mérnöki zsenialitás harmóniában olvad bele a Bucsecs-hegység erdőinek rengetegébe.

A Peleș-kastély gazdagon díszített központi csarnoka
A Peleș-kastély központi csarnoka, amelyet filigrán fafaragások díszítenek. 
A Hohenzollern-dinasztiából származó I. Károly román király 1866-ban szeretett bele a környék vadregényes tájaiba, majd 1873-ban rakta le a kastély alapkövét. Az építkezés 1914-ig tartott, és a végeredmény egy olyan épületegyüttes lett, amely korát meghaladó modernitással rendelkezett: ez volt a világ első kastélya, amelyet helyben termelt árammal világítottak meg, és központi fűtéssel is ellátták. Az építészetileg a német neoreneszánsz stílusjegyeit hordozó palota külső homlokzatát kézzel készült falfestmények és bonyolult fafaragások díszítik.

A Peleș-kastély parkját díszítő szobrok.
A Peleș-kastélyt lenyűgöző park öleli körbe, ahol szobrok, szökőkutak, virágágyások ékíítik az amúgy is festői környezetet. 
A belső terek 170 szobája közül mindegyik egyedi tematikát követ. A látogatók végigsétálhatnak a márvánnyal és faragott diófa burkolattal díszített Díszcsarnokon, megcsodálhatják a több mint 4000 darabos fegyvergyűjteményt a Fegyvertárban, vagy elmerülhetnek a mór, török és firenzei szalonok egzotikus világában. Érdemes figyelni a részletekre is: a színházterem mennyezetét Gustav Klimt és Franz Matsch korai munkái díszítik.

Pelișor: a szecessziós „Kispeles”

A nagy kastély közvetlen szomszédságában található a kicsi vadászkastély, a Pelișor, amely 1899 és 1902 között épült I. Ferdinánd trónörökös és Mária királyné számára. Míg a Peleș a hivatalos állami reprezentáció helyszíne volt, a Pelișor sokkal személyesebb, otthonosabb hangulatot áraszt.

A kis Pelișor-kastély főhomlokzata.
A kis Pelișor, amely eredetileg vadászkastélynak épült. 
Mária királyné aktívan részt vett a belső terek kialakításában, így az épület a korszak kedvelt stílusának, az egész Közép-Európánban elterjedt szecessziónak (Art Nouveau) egyik legszebb romániai példája lett. A leglátványosabb helyiség az Arany Szoba, ahol a falakat aranyozott bogáncslevelek borítják – ez a motívum a királyné skót származására utal.

A Pelișor-kastély Arany Szobája
A Pelișor-kastély Arany Szobája, ahol Mária királyné 1927. április 12-én elhunyt.
Gyakorlati tanácsok a látogatáshoz

A kastélyok szerdától vasárnapig várják a turistákat, novemberben azonban karbantartás miatt zárva tartanak. A Peleș-kastély esetében különböző jegytípusok közül választhatunk: az alapjegy csak a földszintet érinti, míg a drágább jegyekkel az emeleti királyi lakosztályok is megtekinthetők.

A komplexum megközelítése egyszerű: Brassóból vonattal vagy autóval is könnyen elérhető Sinaia két gyöngyszeme, a Peleș-kastély és a kis Pelișor. A vasútállomástól egy kellemes, emelkedő sétával vagy helyi busszal juthatunk fel a királyi birtokra. A látogatást érdemes korán kezdeni, hogy elkerüljük a nagyobb csoportokat, és maradjon időnk a környező teraszos kertekben való sétára is, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Bucsecs-hegység vonulataira. A kertben egyébként mindenütt figyelmeztetnek a medvék esetleges felbukkanására.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
