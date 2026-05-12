Erdők mélyén rejtőzik a Kárpátok tündérkastélya, amit neked is látnod kell

A sűrű fenyvesek mélyzöldje és a sziklás hegycsúcsok ölelése egy olyan építészeti remekművet rejt, amelynek falai között megállni látszik az idő. A tájat uraló Peleș-kastély csipkézett tornyaival és faragott teraszaival méltóságteljesen magasodik az erdei tisztások fölé, mintha csak egy tündérmese díszlete elevenedne meg a ködös bércek lábánál. Ez a vidék a természet nyers ereje és az emberi alkotóvágy találkozásának legszebb példája.

A Bucsecs-hegység vadregényes vonulatai között megbújó Peleș-kastély Európa egyik legszebb főúri hajléka.

170 egyedi szoba, 4000 darabos fegyvertár és korai Gustav Klimt-freskók.

Kettős élmény: a reprezentatív nagypalota mellett a szecessziós Pelișor-kastély nyújt intim betekintést.

Technológiai újítások és a német neoreneszánsz találkozása a Peleș-kastély falai között

Sinaia település, ahol a királyi komplexum található, mindössze egy órányira fekszik Brassótól, a Kárpátok vadregényes bércei között, így a Drakula-kastélyként elhíresült Törcsvár mellett kiváló célpont lehet egy egynapos kiránduláshoz. A Peleș-kastély a román történelem legfontosabb szimbóluma, ahol a német neoreneszánsz és a XIX. század végi mérnöki zsenialitás harmóniában olvad bele a Bucsecs-hegység erdőinek rengetegébe.

A Peleș-kastély központi csarnoka, amelyet filigrán fafaragások díszítenek.

A Hohenzollern-dinasztiából származó I. Károly román király 1866-ban szeretett bele a környék vadregényes tájaiba, majd 1873-ban rakta le a kastély alapkövét. Az építkezés 1914-ig tartott, és a végeredmény egy olyan épületegyüttes lett, amely korát meghaladó modernitással rendelkezett: ez volt a világ első kastélya, amelyet helyben termelt árammal világítottak meg, és központi fűtéssel is ellátták. Az építészetileg a német neoreneszánsz stílusjegyeit hordozó palota külső homlokzatát kézzel készült falfestmények és bonyolult fafaragások díszítik.

A Peleș-kastélyt lenyűgöző park öleli körbe, ahol szobrok, szökőkutak, virágágyások ékíítik az amúgy is festői környezetet.

A belső terek 170 szobája közül mindegyik egyedi tematikát követ. A látogatók végigsétálhatnak a márvánnyal és faragott diófa burkolattal díszített Díszcsarnokon, megcsodálhatják a több mint 4000 darabos fegyvergyűjteményt a Fegyvertárban, vagy elmerülhetnek a mór, török és firenzei szalonok egzotikus világában. Érdemes figyelni a részletekre is: a színházterem mennyezetét Gustav Klimt és Franz Matsch korai munkái díszítik.