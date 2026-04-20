Brutális fordulat az időjárásban: visszatér a fagy, a szél pedig még rá is tesz egy lapáttal - ezt teszi a szervezeteddel!

A következő napok időjárása komoly fordulatot hoz. A visszatérő fagyok és az erős szél sokaknál kellemetlen panaszokat válthatnak ki. A lehűlés nemcsak a hőmérsékletben, hanem a közérzetben is érezhető lesz, egyre többen tapasztalhatnak fejfájást, feszültséget vagy szédülést. Kiderül, hogy mikor tél vissza a napos idő.
„Kedvezőtlen irányba változik az orvosmeteorológiai helyzet a következő napokban” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. „A távozó front mögött beáramló hideg levegő jelentős lehűlést hoz. Minden légrétegben, a talajszinten és magasabb légrétegekben is jó pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet és jelentős problémát okoz, hogy ezt erős, északnyugati széllökések kísérik.”
A szeles idő különösen kellemetlen lehet, hiszen csökkenti a hőérzetet és hatással lehet a közérzetünkre is.
A szél komoly terhelő és hűtő hatásai csökkentik a fizikai hőmérséklethez képest a hőérzetet, ami a legerősebb következményeket váltja ki a szervezetünk működésében. Számíthatunk arra, hogy eléggé összetetten alakulhatnak azok a folyamatok és panaszok, következmények, amiket főleg a fokozottan érzékenyek érezhetnek meg
- fogalmazott a meteogyógyász.
A következő napokban nemcsak a hideg, hanem a hajnali fagyok is visszatérhetnek, ami tovább ronthatja a helyzetet.
A keringési rendszert, a vérnyomást érintő panaszok mellett egyre határozottabb formában megjelennek az olyan következmények, mint a szokatlan feszültség, idegesség. Kedvezőtlen állapotba kerül az idegrendszerünk. Megerősödnek a görcsös folyamatok, melynek következtében fejfájásos problémák is gyakrabban jelentkeznek. Gyakori ilyenkor a szédülés, a növekvő bizonytalanságérzet, szorongásos, pánikszerű reakciók. Tehát összetett és egymást generáló folyamatokra kell számítani
– mondta a meteogyógyász, hozzátéve, hogy a következő napokban visszatérő fagyok az ízületi problémákkal élők számára különösen kedvezőtlenek. A jó hír, hogy ez a kellemetlen periódus nem tart örökké, hiszen az előrejelzések szerint a hét második felétől fokozatos enyhülés kezdődik, a szél is mérséklődik és a hétvége felé ismét tavasziasabb, naposabb idő térhet vissza.
