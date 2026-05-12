Vége a nyárias időjárásnak: a viharokkal együtt nőhet az infarktusveszély is

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 08:35
Fülledt, viharos napok jönnek. Az időjárás a következő napokban nemcsak zivatarokat, hanem erős terhelést is hozhat a szervezetünkre nézve.
Rendkívül megterhelő időszakra figyelmeztetett dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A szakember szerint a következő napokban megterhelő időjárásra számíthatunk, szinte egymást érik majd a záporok, zivatarok, ráadásul több helyen heves viharok is kialakulhatnak. A délies áramlás miatt ugyanakkor továbbra is érkezik a meleg levegő, ami fülledtté és nehezen elviselhetővé teszi az időt.

Szeles időjárásra számíthatunk Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)


Viharos időjárás érkezik 

Átveszi a viharos idő a szerepet. Több hullámban záporok, zivatarok, sokfelé heves zivatarok, viharos széllökések várhatóak. Összességében fönnmarad a délies áramlás, ami biztosít egy meleg utánpótlást, ennek az a következménye, hogy sokfelé fülledtté válik az idő és ennyi terhelő hatás már nagyon sok; elsősorban a szívproblémákkal, légzési problémákkal élők számára

 – mondta a meteogyógyász. A szakértő szerint az érzékenyebbeknél már most is jelentkezhetnek kellemetlen tünetek és a helyzet a hét első felében még tovább romolhat.

A lehűlés várhatóan csütörtökig marad velünk, addig több hullámban érkezhetnek csapadékos, szeles időszakok. A hét második felétől azonban fokozatos melegedés kezdődhet, hétvégére pedig ismét visszatérhetnek a 23–26 Celsius-fok körüli hőmérsékletek.

A meleg beáramlás még fenntartja a fejfájósok, migréneseknek a gyakoribb panaszait, közben pedig megnő a szívelégtelenség és sajnos a sztrók, az infarktus, a trombózis kialakulás veszélye. Gyakoribbak lesznek a mellkasi panaszok és erőteljes ingadozásnak indul a vérnyomás.  

A meteogyógyász szerint a viharos szél is sokaknál okozhat szokatlan tüneteket. Nemcsak a fizikai panaszok erősödhetnek fel, hanem a lelki terhelés is.

„Sokan viselik rosszul a viharos szeleket; ennek következtében szokatlan feszültség, ingerültség jelentkezhet, sőt jellemző ilyenkor a szorongásos, pánikszerű reakciók is” - mondta a Meteo Klinika igazgatója, aki azt tanácsolja, hogy figyeljük a szervezetünk jelzéseit és ha szükséges keressük fel a klinikát. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
