Időjárás: megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösdhétfőn

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 12:20
Közel 20 éve volt példa erre utoljára.

Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösd hétfőn - közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. kedden a honlapján.

Megdőlt a fővárosi melegrekord Fotó: Pixabay

Azt írták: hétfőn országszerte meleg, nyárias időjárás volt, az országos átlagos maximum-hőmérséklet 30,2 Celsius-fok volt, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Hozzátették: a fővárosban, az újpesti meteorológiai állomáson kora délután 32,2 fokot regisztráltak, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti legmagasabb maximum-hőmérséklet rekordja - írja az MTI.

Emlékeztettek rá: a korábbi, 32,0 fokos rekordot még 2007-ben mérték Pestszentlőrincen.

 

