Időjárás: megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösdhétfőn

Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösd hétfőn - közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. kedden a honlapján.

Azt írták: hétfőn országszerte meleg, nyárias időjárás volt, az országos átlagos maximum-hőmérséklet 30,2 Celsius-fok volt, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Hozzátették: a fővárosban, az újpesti meteorológiai állomáson kora délután 32,2 fokot regisztráltak, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti legmagasabb maximum-hőmérséklet rekordja - írja az MTI.