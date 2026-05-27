Hasba szúrta élettársát a német nő – most a bíróság dönt a sorsáról

A vádirat szerint a pár évek óta egy baranyai kistelepülésen élt együtt, kapcsolatukat azonban rendszeres veszekedések és alkoholfogyasztás terhelte. A nő ráadásul egy másik férfival is viszonyt folytatott, aki gyakran megfordult náluk – írja a BAMA.
A tragikus estéhez vezető események 2025 januárjában történtek. A nő, az élettársa és az ismerős együtt söröztek, amikor újabb vita robbant ki közöttük. A szóváltás gyorsan elfajult, a felek káromkodva szidalmazták egymást, majd a vád szerint a nő felkapott egy konyhakést és egyetlen mozdulattal hasba szúrta a széken ülő férfit.
Az ismerős a másik helyiségben tartózkodott, de meghallotta a veszekedést. Ő értesítette a mentőket, és a kiérkezésükig ellátta a súlyosan sérült férfit. A hivatalos megállapítás szerint a sértett életét kizárólag a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A nyomozás során az is kiderült, hogy a nő a történtek után elmosta a használt kést, majd visszatette az evőeszközök közé a fiókba.
Az ügy egyik legmegdöbbentőbb fordulata azonban csak ezután következett: a sértett később megbocsátott a nőnek, visszafogadta, és a hivatalos tájékoztatás szerint újra közös életet terveznek. A Pécsi Törvényszék első fokon emberölés kísérlete miatt négy év börtönre ítélte a nőt, és kizárta a feltételes szabadság lehetőségét is. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, míg a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását kérte.
A végső döntést a Pécsi Ítélőtábla hozza meg.
