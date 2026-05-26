Véget ér a kánikula? Jelentős fordulatot vesz az időjárás

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 06:30
A hét közepén érkezik a fordulat. Az időjárásban egy hidegfront hozhat változást.
A nyárias kánikula után, a hét közepén kisebb változás érkezik az időjárásban.

Hidegfronttal érkezik az időjárás
Hamarosan kisebb hidegfront várható / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Ilyen időjárás várható a napokban

Kedden marad a hőség: a 30 fokos strandidő mellett csak északkeleten jelenhet meg pár kósza felhő. Az eső kizárt, mialatt élénk marad a szél.

Szerdán érkezik a hidegfront: az északnyugati szél megerősödik, záporok és zivatarok is előfordulhatnak, ennek ellenére továbbra is 30 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.

Csütörtökön fátyolfelhőkkel szűrt napos, frissebb időre van kilátás. 24-25 fok köré csökken a hőmérséklet, és még erős lehet az északnyugati szél.

Pénteken száraz és enyhén felhős égbolt mellett 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet, a légmozgás pedig már csak helyenként élénkül meg- írja a Köpönyeg.

 

