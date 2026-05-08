Elképesztően közel járunk a szuper El Niño-hoz - rekordhőmérséklethez közelednek az óceánok

A tudósok egy baljóslatú jelet fedeztek fel, amely arra utal, hogy egy szuper El Niño közeledik. A jelenség a Csendes-óceán egész területére tartósan meleg, már-már extrém hőmérsékletet hoz, ami Európát is nagyban befolyásolja. Ahol ez az óceánfelszíni felmelegedés meghaladja a 2°C-ot , az eseményt gyakran szuper El Niñónak nevezik.

Elképesztően közel járunk a szuper El Niño-hoz

A Copernicus Climate Change Service most elárulta, hogy 2026 áprilisában a rendkívül magas volt a óceánfelszíni hőmérséklet, a feljegyzettek közül eddig a második legmagasabb.

A múlt havi mérések azt mutatják, hogy az extrapoláris régiókban a napi átlag a 2024-ben mért rekordértékek felé közeledett. A szakértők szerint ez arra utal, hogy a szuper El Niño körülmények már a következő hónapokban itt lehetnek.

Samantha Burgess, az Európai Középtávú Időjárás-előrejelzések Központjának (ECMWF) éghajlatvédelmi stratégiai vezetője elmondta: „2026 áprilisa tovább erősíti a tartós globális felmelegedés egyértelmű jelzését.”

„A tengerfelszín hőmérséklete rekordközeli volt, széles körű tengeri hőhullámok voltak, az északi-sarki jég továbbra is jóval az átlag alatt maradt, Európában pedig éles különbségek voltak a hőmérséklet és a csapadékmennyiség tekintetében; mindezek a szélsőségek által egyre inkább formált éghajlat jellemzői.”

A óceánfelszíni hőmérsékletén túl a Copernicus legújabb jelentése azt is kimutatja, hogy 2026 áprilisa volt a harmadik legmelegebb április világszerte. Az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 14,89°C volt, ami 0,52°C-kal magasabb az 1991–2020 közötti áprilisi átlagnál.

A jelenség fázisai közül jelenleg egy hűvös La Niña közepén vagyunk. A meteorológusok azonban korábban azt jósolták, hogy 62 százalék az esélye annak, hogy az idei év júniusa és augusztusa között átállás történjen. Ha egy szuper El Niño kialakul, az csak a harmadik alkalom lesz az elmúlt 30 évben - írta a Daily Mail.