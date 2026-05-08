KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztően közel járunk a szuper El Niño-hoz - rekordhőmérséklethez közelednek az óceánok

el niño
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 14:17
csendes - óceánhőmérséklet
Extrém meleg lehet a nyár egész Európában.

A tudósok egy baljóslatú jelet fedeztek fel, amely arra utal, hogy egy szuper El Niño közeledik. A jelenség a Csendes-óceán egész területére tartósan meleg, már-már extrém hőmérsékletet hoz, ami Európát is nagyban befolyásolja. Ahol ez az óceánfelszíni felmelegedés meghaladja a 2°C-ot , az eseményt gyakran szuper El Niñónak nevezik.

Elképesztően közel járunk a szuper El Niño-hoz
Elképesztően közel járunk a szuper El Niño-hoz Fotó:  Pexels

Elképesztően közel járunk a szuper El Niño-hoz

A Copernicus Climate Change Service most elárulta, hogy 2026 áprilisában a rendkívül magas volt a óceánfelszíni hőmérséklet, a feljegyzettek közül eddig a második legmagasabb.

A múlt havi mérések azt mutatják, hogy az extrapoláris régiókban a napi átlag a 2024-ben mért rekordértékek felé közeledett. A szakértők szerint ez arra utal, hogy a szuper El Niño körülmények már a következő hónapokban itt lehetnek.

Samantha Burgess, az Európai Középtávú Időjárás-előrejelzések Központjának (ECMWF) éghajlatvédelmi stratégiai vezetője elmondta: „2026 áprilisa tovább erősíti a tartós globális felmelegedés egyértelmű jelzését.”

„A tengerfelszín hőmérséklete rekordközeli volt, széles körű tengeri hőhullámok voltak, az északi-sarki jég továbbra is jóval az átlag alatt maradt, Európában pedig éles különbségek voltak a hőmérséklet és a csapadékmennyiség tekintetében; mindezek a szélsőségek által egyre inkább formált éghajlat jellemzői.”

A óceánfelszíni hőmérsékletén túl a Copernicus legújabb jelentése azt is kimutatja, hogy 2026 áprilisa volt a harmadik legmelegebb április világszerte. Az átlagos felszíni levegőhőmérséklet 14,89°C volt, ami 0,52°C-kal magasabb az 1991–2020 közötti áprilisi átlagnál.

A jelenség fázisai közül jelenleg egy hűvös La Niña közepén vagyunk. A meteorológusok azonban korábban azt jósolták, hogy 62 százalék az esélye annak, hogy az idei év júniusa és augusztusa között átállás történjen. Ha egy szuper El Niño kialakul, az csak a harmadik alkalom lesz az elmúlt 30 évben - írta a Daily Mail.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu