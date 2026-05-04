Döntött a bíróság, megszületett az ítélet: ez vár Britney Spearsre

Mint arról korábban beszámoltunk, még márciusban rendőrkézre került Britney Spears, miután ittas vezetés során elfogták. A világhírű énekesnő ügyében nyomozás indult, amely során önként vállalta, hogy rehabra megy. Az ügyében most született meg az ítélet, miután a sztár az ügyvédjével együtt beleegyezett abba, hogy bűnösnek vallja magát, habár a bíróságon az ítélethirdetéskor nem volt jelen.

Megszületett az ítélet Britney Spears ügyében / Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency / Northfoto

Az énekesnője vádalkuja 12 hónap próbaidő lett, továbbá egy nap letöltendő börtön, ami már "jóváírásra" került. Emellett 571 dollár, közel 180 ezer forint pénzbírságot kellett fizetnie és részt kell vennie egy három hónapos ittas vezetés elleni programon, amely során összesen 30 órányi képzést kell elvégeznie. Az autóját engedéllyel átvizsgálhatják alkohol vagy drogok után bármikor. Továbbá vállalta, hogy hetente pszichológushoz, havonta kétszer pedig pszichiáterhez is jár.

Ügyvédje így nyilatkozott az ügyről:

A mai vádalkuval Britney felelősséget vállalt a tetteiért. Jelentős lépéseket tett a pozitív változás érdekében. Ezzel pedig elérte, hogy az ügyészség enyhített a vádon és ejtette az ügyet. Britney hálás ezért a döntésért, és köszöni a támogatást is.

Az ítélet kapcsán az egyik ügyész, Erik Nasarenko megerősítette, hogy az énekesnő az ügyvédjén keresztül már tárgyalások lehető legkorábbi szakaszban felelősséget vállalt, és vállalta, hogy folytatja a mentális egészségügyi és szerhasználati kezeléseket, írja a People hozzátéve, Spears esetében a döntés során enyhítő körülmény volt, hogy korábban nem volt sem ittas vezetés miatti ügye, sem autóbalesete, továbbá a véralkoholszintje is alacsony volt, amikor elfogták.