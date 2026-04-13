Madárral ütközött a repülőgép, drámai fordulattal tért vissza Budapestre

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 21:25
Az utasokat végül egy másik gép szállította a célállomásra.

Nem mindennapi incidens történt, a Wizz Air Budapest–Barcelona járata felszállás után madárral ütközött, ami a repülőgép hajtóművét érintette. A pilóták azonnal a visszafordulás mellett döntöttek, és rövid várakozást követően biztonságosan leszálltak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Madarakkal ütközött a repülőgép, vissza kellett fordulnia   Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A repülőgép pilótája biztonságosan visszafordult és leszállt

Az utasok várhatóan egy cseregéppel folytathatják majd útjukat, míg az érintett Airbus A321neo műszaki ellenőrzésre kerül. A szakértők szerint a tavaszi időszakban gyakoribbak az úgynevezett „madárütközések”, mivel ilyenkor élénkül a madármozgás.

A repülőtereken így Budapesten is, komoly intézkedésekkel próbálják csökkenteni a kockázatot, madarászok, hangágyúk és speciális csapdák is segítik a védekezést, sőt a ragadozó madarakat vonzó rágcsálók számát is igyekeznek visszaszorítani.

Fontos azonban, hogy a modern repülőgépeket kifejezetten úgy tervezik, hogy ellenálljanak az ilyen eseteknek, így a hasonló visszafordulások többsége inkább elővigyázatossági lépés. Még egy hajtómű kiesése esetén is biztonságosan képesek repülni és leszállni.

Az eset így ijesztőnek tűnhetett, de végül minden az előírások szerint, rendben zajlott - olvasható a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-oldalon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
