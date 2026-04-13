Madárral ütközött a repülőgép, drámai fordulattal tért vissza Budapestre

Nem mindennapi incidens történt, a Wizz Air Budapest–Barcelona járata felszállás után madárral ütközött, ami a repülőgép hajtóművét érintette. A pilóták azonnal a visszafordulás mellett döntöttek, és rövid várakozást követően biztonságosan leszálltak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Az utasok várhatóan egy cseregéppel folytathatják majd útjukat, míg az érintett Airbus A321neo műszaki ellenőrzésre kerül. A szakértők szerint a tavaszi időszakban gyakoribbak az úgynevezett „madárütközések”, mivel ilyenkor élénkül a madármozgás.

A repülőtereken így Budapesten is, komoly intézkedésekkel próbálják csökkenteni a kockázatot, madarászok, hangágyúk és speciális csapdák is segítik a védekezést, sőt a ragadozó madarakat vonzó rágcsálók számát is igyekeznek visszaszorítani.

Fontos azonban, hogy a modern repülőgépeket kifejezetten úgy tervezik, hogy ellenálljanak az ilyen eseteknek, így a hasonló visszafordulások többsége inkább elővigyázatossági lépés. Még egy hajtómű kiesése esetén is biztonságosan képesek repülni és leszállni.

Az eset így ijesztőnek tűnhetett, de végül minden az előírások szerint, rendben zajlott - olvasható a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-oldalon.