„Sosem történt még velem ilyen” - Zokogva mesélt a megaláztatásról a nő, akit a súlya miatt nem engedtek felszállni

A 24 éves Keirstyn Catron élete legrosszabb napjaként emlékszik vissza arra a New York-i indulásra, ami rémálommá vált. A Houstonból származó lány békésen várakozott a beszállókapunál a LaGuardia reptéren, amikor egy alkalmazott váratlanul kilépett a pult mögül, és mindenki előtt kérdőre vonta a méretei miatt.

Odajött hozzám, és mindenki előtt megkérdezte, beleférek-e egyáltalán az ülésbe

– emlékezett vissza a sokkoló pillanatra a lány.

A megalázás itt nem ért véget: a személyzet közölte vele, hogy a telt alkata miatt valószínűleg nem is engedik fel a repülőre. Keirstyn végül tényleg a földön maradt.

Kidobták a reptérről

A lány szerint nem biztonsági vagy technikai okok döntöttek, hanem puszta előítélet. Úgy érzi, a légitársaság munkatársai látatlanban eldöntötték, és esélyt sem adtak neki, hogy bebizonyítsa, el fér a helyén.

Diszkrimináltak és egy feltételezés alapján egyszerűen kidobtak. Nagyon dühös és zavart vagyok, mert még soha nem bántak velem így

– panaszolta a TikTok-on megosztott videójában, ami azóta bejárta a világhálót.

Keirstyn hozzátette, a kapunál dolgozó alkalmazott és a felettese is hihetetlenül bunkó volt vele, és eszük ágában sem volt segíteni a helyzet megoldásában.

Forrnak az indulatok a neten

A videót már több mint 220 ezren látták, és a kommentelők valósággal forrnak a dühtől. Sokan azt tanácsolják a lánynak, hogy indítson csoportos pert a légitársaság ellen, mások pedig mélységesen együttéreznek vele. Még egy másik légitársaság alkalmazottja is megszólalt az ügyben: azt írta, el sem tudja képzelni, hogy valakit így kipécézzenek a tömegből, ő belehalna a szégyenbe a személyzet helyében.

A lány a megrázkódtatás ellenére egy fontos üzenetet is küldött sorstársainak:

Azt üzenem a plus size nőknek, hogy ti így vagytok tökéletesek. Ne hagyjátok, hogy gyűlölködő emberek megakadályozzanak titeket abban, amit szerettek! Éljétek az életet bátran és szégyenkezés nélkül!

– áll a Daily Star cikkében.