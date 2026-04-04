BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Sosem történt még velem ilyen” - Zokogva mesélt a megaláztatásról a nő, akit a súlya miatt nem engedtek felszállni

repülőtér
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 13:30
emberi megalázásrepülő
Könnyeivel küszködve vallott a fiatal nő arról a gyalázatról, amit egy reptéri kapunál kellett átélnie. Szerint csak a súlya miatt pécézték ki, és bár kifizette a jegyét, végül mégsem utazhatott. A megalázó incidenst ráadásul a többi utas is végignézte.
Bors
A szerző cikkei

A 24 éves Keirstyn Catron élete legrosszabb napjaként emlékszik vissza arra a New York-i indulásra, ami rémálommá vált. A Houstonból származó lány békésen várakozott a beszállókapunál a LaGuardia reptéren, amikor egy alkalmazott váratlanul kilépett a pult mögül, és mindenki előtt kérdőre vonta a méretei miatt.

Keirstynt a súlay miatt alázták meg a reptéren, de a fiatal nő nem hagyta magát Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Odajött hozzám, és mindenki előtt megkérdezte, beleférek-e egyáltalán az ülésbe

– emlékezett vissza a sokkoló pillanatra a lány.

A megalázás itt nem ért véget: a személyzet közölte vele, hogy a telt alkata miatt valószínűleg nem is engedik fel a repülőre. Keirstyn végül tényleg a földön maradt.

Kidobták a reptérről

A lány szerint nem biztonsági vagy technikai okok döntöttek, hanem puszta előítélet. Úgy érzi, a légitársaság munkatársai látatlanban eldöntötték, és esélyt sem adtak neki, hogy bebizonyítsa, el fér a helyén.

Diszkrimináltak és egy feltételezés alapján egyszerűen kidobtak. Nagyon dühös és zavart vagyok, mert még soha nem bántak velem így

 – panaszolta a TikTok-on megosztott videójában, ami azóta bejárta a világhálót.

@lilcatron Truly horrible experience #southwest #plussizesouthwest #discriminationawareness #storytime #policy

Keirstyn hozzátette, a kapunál dolgozó alkalmazott és a felettese is hihetetlenül bunkó volt vele, és eszük ágában sem volt segíteni a helyzet megoldásában.

Forrnak az indulatok a neten

A videót már több mint 220 ezren látták, és a kommentelők valósággal forrnak a dühtől. Sokan azt tanácsolják a lánynak, hogy indítson csoportos pert a légitársaság ellen, mások pedig mélységesen együttéreznek vele. Még egy másik légitársaság alkalmazottja is megszólalt az ügyben: azt írta, el sem tudja képzelni, hogy valakit így kipécézzenek a tömegből, ő belehalna a szégyenbe a személyzet helyében.

A lány a megrázkódtatás ellenére egy fontos üzenetet is küldött sorstársainak:

Azt üzenem a plus size nőknek, hogy ti így vagytok tökéletesek. Ne hagyjátok, hogy gyűlölködő emberek megakadályozzanak titeket abban, amit szerettek! Éljétek az életet bátran és szégyenkezés nélkül!

– áll a Daily Star cikkében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
