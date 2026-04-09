Repülős baki, amire senki sem gondol – Vigyázz, mit húzol a lábadra

A légi közlekedésben dolgozó szakemberek, köztük több évtizedes tapasztalattal rendelkező légiutas-kísérők hívták fel a figyelmet egy gyakori, ám annál veszélyesebb jelenségre: a fekete zokni viselésére. Hosszú távú, éjszakai járatokon a kabin világítását minimumra csökkentik, hogy az utasok pihenhessenek a repülőn. Ilyenkor a sötét árnyalatú lábbelik és kiegészítők szinte teljesen beleolvadnak a padló és az ülések árnyékába. Ha valaki leveszi a cipőjét, és a lábát akár csak egy kicsit is kitolja a folyosó irányába, komoly balesetveszélyt idéz elő a sötétben.
A légiutas-kísérőknek gyakran szűk helyen, gyorsan kell mozogniuk, miközben nehéz kocsikat tolnak vagy forró italokat szolgálnak fel. A félhomályban a fekete zoknis végtagok láthatatlan akadályt jelentenek. Egy botlás nemcsak az utasnak okozhat sérülést, de a személyzetet is veszélyezteti, hiszen a kezükben lévő forró kávé vagy tea súlyos égési sérüléseket okozhat bárkinek a közelben. A szakértők szerint a világosabb színek viselése jelentősen javítja az észlelhetőséget a padlószinten.
A színválasztás mellett a ruházat anyaga legalább ennyire meghatározó. Sokan választanak rugalmas, poliészter alapú tréningruhákat vagy leggingseket a repüléshez, mert ezek kényelmesek a többórás ülés során. A biztonsági szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a szintetikus anyagok, mint a nejlon vagy a poliészter, rendül kívül sérülékenyek magas hőhatás esetén. Egy esetleges vészhelyzet vagy kabintűz során ezek a műanyag alapú szövetek megolvadnak. A megolvadt anyag közvetlenül a bőrhöz tapad, és a hőátadás a lángok elfojtása után is folytatódik, ami mély égési sebeket hagy maga után. Ezzel szemben a természetes rostok, mint a pamut vagy a gyapjú, sokkal ellenállóbbak. Egy pamutból készült nadrág vagy egy gyapjú pulóver ugyanolyan kényelmet biztosít, mint a sportruházat, de kritikus helyzetben sokkal nagyobb védelmet nyújt a testnek.
A cipőlevétel egy másik megosztó téma. Csak akkor szabad megszabadulni a lábbelitől, ha az utas meggyőződött róla, hogy tiszta zoknit visel, és nem áraszt kellemetlen szagokat. A mosdóba soha ne menjünk cipő nélkül; a padlón lévő folyadékok ritkán származnak tiszta vízből, a zokni pedig azonnal felszívja a szennyeződéseket.
