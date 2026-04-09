BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
A fekete zokni nem biztonságos viselet repülés közben.

Repülős baki, amire senki sem gondol – Vigyázz, mit húzol a lábadra

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 12:15
Öltözetekrepülésbiztonságrepülési etikett
A fedélzeten viselt öltözet döntő fontosságú lehet a biztonság és a kényelem szempontjából egy hosszú utazás során. Nézd meg tippjeinket, és tudd meg, miért jelenthet komoly kockázatot a fekete zokni viselése a repülőn.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A légi közlekedésben dolgozó szakemberek, köztük több évtizedes tapasztalattal rendelkező légiutas-kísérők hívták fel a figyelmet egy gyakori, ám annál veszélyesebb jelenségre: a fekete zokni viselésére. Hosszú távú, éjszakai járatokon a kabin világítását minimumra csökkentik, hogy az utasok pihenhessenek a repülőn. Ilyenkor a sötét árnyalatú lábbelik és kiegészítők szinte teljesen beleolvadnak a padló és az ülések árnyékába. Ha valaki leveszi a cipőjét, és a lábát akár csak egy kicsit is kitolja a folyosó irányába, komoly balesetveszélyt idéz elő a sötétben.

Fekete zokni és fekete cipő egy férfi előtt, aki öltözködik a repülőn.
Repülőn felejtsd el a fekete zokni viselését, mert balesetveszélyes lehet! / Fotó: Rifqi Muflih /   shutterstock
  • Láthatóság: a sötétben a személyzet könnyen átesik a folyosóra nyúló, sötét lábakon.
  • Tűzbiztonság: a műszálas anyagok vészhelyzetben ráolvadhatnak az utas bőrére.
  • Higiénia: a zokni a mosdó padlójáról azonnal felszívja a szennyeződéseket.

A láthatóság kérdése: miért veszélyes a fekete zokni a repülőn?

A légiutas-kísérőknek gyakran szűk helyen, gyorsan kell mozogniuk, miközben nehéz kocsikat tolnak vagy forró italokat szolgálnak fel. A félhomályban a fekete zoknis végtagok láthatatlan akadályt jelentenek. Egy botlás nemcsak az utasnak okozhat sérülést, de a személyzetet is veszélyezteti, hiszen a kezükben lévő forró kávé vagy tea súlyos égési sérüléseket okozhat bárkinek a közelben. A szakértők szerint a világosabb színek viselése jelentősen javítja az észlelhetőséget a padlószinten. 

Fekete zoknit húzó nő öltözködés közben.
Csak akkor vedd le a cipődet egy repülőút során, ha biztos vagy benne, hogy a zoknid, illetve a lábad nem kellemetlen szagú.  Fotó: New Africa /   shutterstock

Tűzbiztonság és etikett a fedélzeten

A színválasztás mellett a ruházat anyaga legalább ennyire meghatározó. Sokan választanak rugalmas, poliészter alapú tréningruhákat vagy leggingseket a repüléshez, mert ezek kényelmesek a többórás ülés során. A biztonsági szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a szintetikus anyagok, mint a nejlon vagy a poliészter, rendül kívül sérülékenyek magas hőhatás esetén. Egy esetleges vészhelyzet vagy kabintűz során ezek a műanyag alapú szövetek megolvadnak. A megolvadt anyag közvetlenül a bőrhöz tapad, és a hőátadás a lángok elfojtása után is folytatódik, ami mély égési sebeket hagy maga után. Ezzel szemben a természetes rostok, mint a pamut vagy a gyapjú, sokkal ellenállóbbak. Egy pamutból készült nadrág vagy egy gyapjú pulóver ugyanolyan kényelmet biztosít, mint a sportruházat, de kritikus helyzetben sokkal nagyobb védelmet nyújt a testnek.

A cipőlevétel egy másik megosztó téma. Csak akkor szabad megszabadulni a lábbelitől, ha az utas meggyőződött róla, hogy tiszta zoknit visel, és nem áraszt kellemetlen szagokat. A mosdóba soha ne menjünk cipő nélkül; a padlón lévő folyadékok ritkán származnak tiszta vízből, a zokni pedig azonnal felszívja a szennyeződéseket. 

Nézd meg, mik azok a darabok, amelyeket nem javasolnak repülés során viselni:

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
