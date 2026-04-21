3 katona életét követelte egy hadi gyakorlat közbeni robbanás - vizsgálatot indítottak az ügyben

Felrobbant egy gránát egy tank belsejében kedden a japán hadsereg egyik kiképzőterületén, Dél-Japánban, egy gyakorlat során. A baleset három katona halálát és egy megsebesülését okozta.
A halálos robbanás akkor történt, amikor a három katona – egy tankparancsnok, egy lövész és egy biztonsági tiszt – egy 10-es típusú főharckocsi ágyútornyában tartózkodott egy éleslövészeti gyakorlat során két másik tankkal együtt a Hijudai kiképzőterületen, Oita prefektúrában. A tank negyedik utasa, a sofőr túlélte, de megsérült a baleset során.
Masayoshi Arai, a Japán Szárazföldi Önvédelmi Erők vezérkari főnöke elmondta, hogy a hadsereg felfüggesztette az éleslövészeti gyakorlatokat a 10-es és 90-es típusú tankokkal, amelyek ugyanazokat a lövedékeket használják, amíg a hatóságok kivizsgálják a baleset okát és egyéb részleteit. „Azonnal megállapítjuk az okot, hogy megelőző intézkedéseket tehessünk” – idézte Arait az AP News.
