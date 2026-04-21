Eltűnt férfi után kutatnak: kórházi kezelés után vált köddé József

A Csornai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri: eltűnt N. József.

Fotó: Zalai hírlap

Mit tudunk az eltűnt férfiról?

Józsefet utoljára 2026. április 17-én, Győrben történt orvosi ellátásakor látták - ezt követően onnan távozott, azonban nem érkezett haza.

A férfi tartózkodási helye jelenleg ismeretlen, és életjelet nem ad magáról. A rendőrség eddigi kutatása sem járt eredménnyel.

N. József körülbelül 168 cm magas és 80 kg súlyú, enyhén pocakos testalkatú. Haja rövid, barna színű, szeme kék. Az orrán hosszanti vágás, jobb kézfején pedig műtéti heg látható. Utoljára fekete farmernadrágban, fekete sportcipőben, sötét színű pulóverben és terepmintás kabátban látták. Képét ide kattinva lehet megtekinteni.

A rendőrkapitányság arra kéri az információval rendelkezőket, hogy hívják a 06-96/417-329-es, a 06-80-555-111-es telefonszámot, vagy a 112-es központi segélyhívót.