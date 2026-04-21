Extra díjakat jelentett be több légitársaság - duplájára nőtt a kerozin ára

Több légitársaság is bejelentette, hogy díjakat emel, hogy megbirkózzon a gyorsan emelkedő üzemanyagárakkal.

A Közel-Keleti konfliktus, valamint a Hormuzi-szoros lezárása miatt a kőolaj ára globálisan emelkedett. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) a repülőgép-üzemanyag árának megduplázódását jelentette a tavalyi év azonos időszakához képest. Az ilyen emelkedéseknek a légitársaságokra gyakorolt ​​hatása jelentős, ugyanis a repülőgép-üzemanyag jellemzően a légitársaságok kiadásainak 20-30%-át teszi ki.

Sok légitársaság törölte járatait, hogy konszolidálja veszteségeit, míg mások különféle díjakat emeltek.

Több nagy légitársaság is díjakat emelt

Aegean Airlines

A görög Aegean Airlines légitársaság felfüggesztette a közel-keleti járatait, és előrejelzése szerint ez, valamint az üzemanyagárak emelkedése jelentős hatással lesz a következő döntésükre.

Air France-KLM

A hónap elején a KLM és az Air France bejelentette, hogy másodszor emelik viteldíjaikat az üzemanyag árának emelkedése miatt.

A korábban a turistaosztályú viteldíjakat 50 euróval (18 000 forinttal) emelték oda-vissza útra. A múlt héten azonban az Air France-KLM bejelentette, hogy ismét emelik a viteldíjakat. A társaság számos hosszú távú oda-vissza útjának további 50 euróval emelkedik az ára.

American Airlines

Az American Airlines bejelentette, hogy 10 dollárral (3000 forinttal) emeli a feladott poggyász díját az első és a második feladott poggyászért. Eközben a harmadik feladott poggyász díja 150 dollárral (46 000 forinttal) emelkedik. Ez belföldi és rövid távú nemzetközi járatokra vonatkozik.

easyJet

A múlt hónapban Kenton Jarvis, az easyJet vezérigazgatója arra figyelmeztette a nyaralókat, hogy a lehető leghamarabb foglalják le repülőjegyeiket, hogy elkerüljék az áremelkedéseket, ha az olaj ára magas marad. Az utasokat arra is figyelmeztették, hogy a nyár vége felé, a meglévő üzemanyag-fedezeti megállapodások lejártakor magasabb jegyárakra számítsanak.

Lufthansa

A német légitársaság, a Lufthansa ezen a héten bejelentette, hogy regionális leányvállalata, a Lufthansa CityLine múlt szombattól felfüggeszti működését a magas kerozinárak és a munkaügyi viták miatt.