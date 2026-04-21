"A fiam képtelen feledni a balesetet" - Ez történt a csányi halálos mászókabaleset helyszínén

mászókabaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 16:02
gyászcsányi mászókabalesethalál
Képtelen túltenni magát a történteken a hatéves barátja halálát végignéző kisfiú. 2019 őszén a gyerekek az óvodájuk udvarán játszottak, végül hárman is felmásztak az egyik játékra, ami viszont a korhadt lábazata miatt kidőlt. A gerenda a kis Mercédesz fejét találta el. A csányi mászókabaleset nyomait a túlélő kiskamasz máig viseli.
Kóré Károly
Mint arról a Bors beszámolt, 2019 őszén vidám gyermekkacaj töltötte be a csányi óvoda udvarát. Több gyermek is az óvónőhöz fordult a kérdéssel, hogy felmászhatnak-e a köteles játékra. A pedagógus engedélyt adott, percekkel később pedig bekövetkezett a csányi mászókabaleset.

A csányi mászókabaleset áldozatának sírja
A csányi mászókabalesetben meghalt a hatéves Mercédesz / Fotó: Bors

A tragédia előtti pillanatban összesen hárman játszottak a mászókán. A gyerekek és a felnőttek sem tudták, hogy a játék lábazatának föld alatti része elkorhadt. Az eszköz kidőlt, a gerendája pedig a hatéves Radics Mercédesz fejét találta el. A kislánynak esélye sem volt a baleset túlélésére. A faluban pillanatok alatt pokolivá vált a hangulat, a polgármestert és az óvoda személyzetét pedig jóformán az elhunyt gyermek édesapja óvta meg a lincseléstől.

Az ügyészség a tragédia kapcsán az óvoda akkori intézményvezetőjét és a település polgármesterét halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolta. A Hatvani Járásbíróság 2025 őszén, vagyis hat év elteltével első fokon mindkettejüket másfél év, 2.5 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

Edvardot ma is kísértik a baleset emlékei / Fotó: Bors

A csányi mászókabalesetben nem csak Mercike sérült meg

A balesetben szintén megsérült Edvard édesanyja most arról beszélt szerkesztőségünknek, hogy a közelmúltban felújították az óvoda épületét. Kicserélték a már 40 éves járólapokat a folyosón, illetve újrafestették a falakat.

Az jutott eszembe, hogy hat évvel ezelőtt ugyanilyen gondossággal kellett volna a mászókákat felújítani. Ha megtették volna, Mercike még ma is élne, ráadásul a fiamnak sem lenne egy életre szóló, borzalmas emléke. Képtelen kitörölni a fejéből a balesetet, hiszen az egészet végignézte. Azt is látta, hogy a kislány fejéből ömlik a vér. Még ma is szokta emlegetni 

– mondta Krisztina, akinek meggyőződése, hogy a fiú azóta jelentkező kellemetlen tünetei is visszavezethetők a balesetre.

- Fejgörcsök gyötrik és a látása is romlott 

– magyarázta Krisztina.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu