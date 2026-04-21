"A fiam képtelen feledni a balesetet" - Ez történt a csányi halálos mászókabaleset helyszínén

Mint arról a Bors beszámolt, 2019 őszén vidám gyermekkacaj töltötte be a csányi óvoda udvarát. Több gyermek is az óvónőhöz fordult a kérdéssel, hogy felmászhatnak-e a köteles játékra. A pedagógus engedélyt adott, percekkel később pedig bekövetkezett a csányi mászókabaleset.

A csányi mászókabalesetben meghalt a hatéves Mercédesz / Fotó: Bors

A tragédia előtti pillanatban összesen hárman játszottak a mászókán. A gyerekek és a felnőttek sem tudták, hogy a játék lábazatának föld alatti része elkorhadt. Az eszköz kidőlt, a gerendája pedig a hatéves Radics Mercédesz fejét találta el. A kislánynak esélye sem volt a baleset túlélésére. A faluban pillanatok alatt pokolivá vált a hangulat, a polgármestert és az óvoda személyzetét pedig jóformán az elhunyt gyermek édesapja óvta meg a lincseléstől.

Az ügyészség a tragédia kapcsán az óvoda akkori intézményvezetőjét és a település polgármesterét halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolta. A Hatvani Járásbíróság 2025 őszén, vagyis hat év elteltével első fokon mindkettejüket másfél év, 2.5 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

Edvardot ma is kísértik a baleset emlékei / Fotó: Bors

A csányi mászókabalesetben nem csak Mercike sérült meg

A balesetben szintén megsérült Edvard édesanyja most arról beszélt szerkesztőségünknek, hogy a közelmúltban felújították az óvoda épületét. Kicserélték a már 40 éves járólapokat a folyosón, illetve újrafestették a falakat.

Az jutott eszembe, hogy hat évvel ezelőtt ugyanilyen gondossággal kellett volna a mászókákat felújítani. Ha megtették volna, Mercike még ma is élne, ráadásul a fiamnak sem lenne egy életre szóló, borzalmas emléke. Képtelen kitörölni a fejéből a balesetet, hiszen az egészet végignézte. Azt is látta, hogy a kislány fejéből ömlik a vér. Még ma is szokta emlegetni

– mondta Krisztina, akinek meggyőződése, hogy a fiú azóta jelentkező kellemetlen tünetei is visszavezethetők a balesetre.

- Fejgörcsök gyötrik és a látása is romlott

– magyarázta Krisztina.