Tornádó söpört végig egy városon - csak a pusztítás nyomai maradtak utána

vihar
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 15:58
ausztráliatornádó
A vihar szele meghaladta a 100 km/h-t.

Egy feltételezett tornádó hatalmas károkat okozott Nyugat-Ausztrália legnagyobb regionális városában.

Tornádó söpört végig az ausztráliai városon.
Fotó: Unsplash

Többen is áram nélkül maradtak a feltételezett tornádó miatt

Az év első nagyobb hidegfrontja helyi idő szerint hétfőn 20:00 körül érte el Nyugat-Ausztrália déli részét, és vihart váltott ki Bunburyben, Perthtől mintegy 170 km-re délre.

A tornádók ritkának számítanak Ausztráliában, évente mindössze 30-80 között fordul elő, mégis hatalmas pusztítást hagyott maga után a hétfői vihar. A városról készült fotókon jól látható, hogy több háznak a tetejét is leszaggatta az erős szél, valamint több tonnás tárolókonténereket is felborított.

A Nyugat-Ausztrália Tűzoltóságához és Mentőszolgálatához (DFES) nyolc segélyhívás érkezett, de sérülésről nem érkezett jelentés. „Határozottan erős zápor volt Kelet-Bunburyben” – mondta Matt Folini, a DFES délnyugati felügyelője a hírügynökségnek. „Csak segítünk a lakosoknak, hogy lássuk, mit tehetünk az esetleges ideiglenes javítások érdekében.”

A Meteorológiai Hivatal vizsgálja a vihar természetét, és azt, hogy tornádóként vagy mikrokitörésként fogják-e besorolni, ugyanis a szél meghaladta a 100 km/h-t.

A helyiek arról számoltak be, hogy áramszünet volt, ahogy a vihar végigsöpört, és több százan maradtak áram nélkül kedden reggel is. A legsúlyosabb károkat Kelet-Bunburyben, különösen a Bunbury Forum bevásárlóközpont körüli lakóövezetekben szenvedték - írta a Daily Mail.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu