Most jött a hír: robbanás történt egy németországi aluljáróban, halálos áldozat is van

Robbanás történt röviddel éjfél után a nyugat-németországi Völklingen egyik gyalogos aluljárójában, a detonációban egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek - közölte szombaton a rendőrség.

Halálos robbanás történt Németországban

Lezárták a robbanás helyszínét

A hatóságok több bejelentést is kaptak a detonációról. A helyszínre érkező rendőrök öt férfit találtak az aluljáróban; egyikük a helyszínen meghalt, négyen súlyosan megsérültek, közülük ketten életveszélyes állapotban vannak. A sérülteket kórházba szállították.

A területet lezárták, a helyszínen paravánokat állítottak fel. A rendőrség közlése szerint a lakosságot nem fenyegeti veszély.

A nyomozók szerint a robbanást emberi tevékenység okozta, egyelőre azt vizsgálják, hogy milyen tárgy robbant fel. A bűncselekmény lehetőségét sem zárják ki.

Völklingen mintegy 40 ezer lakosú város a Saar-vidéken, Saarbrücken közelében. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a történtek tisztázásához, írja az MTI.