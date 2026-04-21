Tűzvész pusztított, lángba borult egy olajszállító tartályhajó: rengeteg a sérült, többen meghaltak

Az ország északnyugati részén fekvő Sagaing régió kikötőjében hétfőn este borult lángba egy olajszállító tartályhajó, amelyet éppen feltöltöttek. A helyi tűzoltóság közlése szerint a lángok gyorsan továbbterjedtek a közeli hajókra, csónakokra és a parton álló járművekre. A robbanásokat is okozó tüzet kedden reggelig még nem sikerült eloltani a jelentések szerint – írja az MTI.
Egy szemtanú szerint több ezer hordó üzemanyag volt a kikötőben horgonyzó hajókon. Néhány hajó már lángot fogva próbált kimanőverezni a kikötőből. A tűz a régióban tapasztalt kánikulai hőség miatt is gyorsan terjedt - mondták el a helyi lakosok.
Homalinban márciusban is történt egy hasonló baleset: akkor két tartályhajó gyulladt ki, és legalább hat ember vesztette életét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.