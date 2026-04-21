Tűzvész pusztított, lángba borult egy olajszállító tartályhajó: rengeteg a sérült, többen meghaltak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 11:56
Legalább két ember életét vesztette, 11 további pedig megsérült, közülük többen súlyosan, a mianmari Homalin kikötőjében pusztító tűz és robbanások következtében - közölték kedden a helyi hatóságok.

Az ország északnyugati részén fekvő Sagaing régió kikötőjében hétfőn este borult lángba egy olajszállító tartályhajó, amelyet éppen feltöltöttek. A helyi tűzoltóság közlése szerint a lángok gyorsan továbbterjedtek a közeli hajókra, csónakokra és a parton álló járművekre. A robbanásokat is okozó tüzet kedden reggelig még nem sikerült eloltani a jelentések szerint – írja az MTI.

Egy szemtanú szerint több ezer hordó üzemanyag volt a kikötőben horgonyzó hajókon. Néhány hajó már lángot fogva próbált kimanőverezni a kikötőből. A tűz a régióban tapasztalt kánikulai hőség miatt is gyorsan terjedt - mondták el a helyi lakosok.

Homalinban márciusban is történt egy hasonló baleset: akkor két tartályhajó gyulladt ki, és legalább hat ember vesztette életét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
