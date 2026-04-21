Emberöléssel vádolták meg a híres rappert, akinek csomagtartójából tinédzser holtteste került elő

A híres rapper, D4vd hivatalosan is meg lett vádolva elsőfokú emberöléssel, miután hónapokkal ezelőtt egy női holttestet találtak a Teslája csomagtartójában.
A rapper jelenleg a Los Angeles megyei férfi központi börtönben van megfigyelés alatt - elkülönítették, mivel kiemelt fogvatartottnak számít, ami azt jelenti, hogy a nap nagy részét egyedül tölti.
D4vd-t csütörtökön tartóztatták le a 14 éves Celeste Rivas meggyilkolásának gyanújával. A vádirat szerint a bűncselekményt anyagi haszonszerzés céljából követte el, valamint egy nyomozás tanújának meggyilkolásával is vádolják. Emellett kiskorúval folytatott szexuális cselekmények és emberi test megcsonkítása is szerepel a vádak között.
Nathan Hochman kerületi ügyész szerint Celeste meggyilkolása azután történt, hogy a lány azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a köztük lévő szexuális kapcsolatot, ami veszélyeztette volna a rapper hírnevét és karrierjét. A fiatalt 2025 szeptemberében találták meg. (TMZ)
A rapper minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Ügyvédje, Kent Schaffer így nyilatkozott:
Csalódottak vagyunk, de nem lepődünk meg, hogy a kerületi ügyész ezt a döntést hozta. David családja 100%-ban mögötte áll.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.