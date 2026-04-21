Emberöléssel vádolták meg a híres rappert, akinek csomagtartójából tinédzser holtteste került elő

rapper
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 15:36
gyilkosságletartóztatás
A 14 éves lány holttestét egy Tesla csomagtartójában találták meg. A rappert most emberölés vádja miatt tartóztatták le.
A híres rapper, D4vd hivatalosan is meg lett vádolva elsőfokú emberöléssel, miután hónapokkal ezelőtt egy női holttestet találtak a Teslája csomagtartójában.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Brutális emberölést követett el a rapper

A rapper jelenleg a Los Angeles megyei férfi központi börtönben van megfigyelés alatt - elkülönítették, mivel kiemelt fogvatartottnak számít, ami azt jelenti, hogy a nap nagy részét egyedül tölti.

D4vd-t csütörtökön tartóztatták le a 14 éves Celeste Rivas meggyilkolásának gyanújával. A vádirat szerint a bűncselekményt anyagi haszonszerzés céljából követte el, valamint egy nyomozás tanújának meggyilkolásával is vádolják. Emellett kiskorúval folytatott szexuális cselekmények és emberi test megcsonkítása is szerepel a vádak között.

Nathan Hochman kerületi ügyész szerint Celeste meggyilkolása azután történt, hogy a lány azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a köztük lévő szexuális kapcsolatot, ami veszélyeztette volna a rapper hírnevét és karrierjét. A fiatalt 2025 szeptemberében találták meg. (TMZ)

A rapper minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Ügyvédje, Kent Schaffer így nyilatkozott:

Csalódottak vagyunk, de nem lepődünk meg, hogy a kerületi ügyész ezt a döntést hozta. David családja 100%-ban mögötte áll.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
