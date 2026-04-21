Emberöléssel vádolták meg a híres rappert, akinek csomagtartójából tinédzser holtteste került elő

A híres rapper, D4vd hivatalosan is meg lett vádolva elsőfokú emberöléssel, miután hónapokkal ezelőtt egy női holttestet találtak a Teslája csomagtartójában.

Brutális emberölést követett el a rapper

A rapper jelenleg a Los Angeles megyei férfi központi börtönben van megfigyelés alatt - elkülönítették, mivel kiemelt fogvatartottnak számít, ami azt jelenti, hogy a nap nagy részét egyedül tölti.

D4vd-t csütörtökön tartóztatták le a 14 éves Celeste Rivas meggyilkolásának gyanújával. A vádirat szerint a bűncselekményt anyagi haszonszerzés céljából követte el, valamint egy nyomozás tanújának meggyilkolásával is vádolják. Emellett kiskorúval folytatott szexuális cselekmények és emberi test megcsonkítása is szerepel a vádak között.

Nathan Hochman kerületi ügyész szerint Celeste meggyilkolása azután történt, hogy a lány azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a köztük lévő szexuális kapcsolatot, ami veszélyeztette volna a rapper hírnevét és karrierjét. A fiatalt 2025 szeptemberében találták meg. (TMZ)

A rapper minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Ügyvédje, Kent Schaffer így nyilatkozott: