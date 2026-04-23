Verte a debreceni javítóintézettbe került fiatalokat: most bíróság előtt kell felelnie

Debreceni Javítóintézet
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 17:02
tárgyalásbántalmazás
Fizikailag bántalmazta az ott fogvatartottakat.

Bírósági tárgyalással folytatódik a debreceni javítóintézetben fogvatartottakat bántalmazó nevelő ügye, miután a férfi nem ismerte el bűnösségét a Debreceni Járásbíróságon csütörtökön tartott előkészítő ülésen és tárgyalás megtartását kérte, tájékoztatta a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője az MTI-t. Dobó Dénes azt írta, a vádlottal szemben több rendbeli, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.

Elkezdődött a javítóintézeti bántalmazó tárgyalása.
Elkezdődött a javítóintézeti bántalmazó tárgyalása. Fotó: Pexels / Pexels

A vádirat lényege szerint a vádlott a Debreceni Javítóintézetben a letartóztatottak részlegében volt nevelő. A férfi 2024 júniusában az intézet első emeletén tenyérrel erőteljesen rácsapott egy fogvatartott hátára azért, mert a fiatalkorú engedély nélkül ment be és haladt át az alkalmazottak részére fenntartott helyiségeken.

A férfi még aznap a befogadó csoportban elhelyezett fiatalokat fürdéshez sorakoztatta fel. Az egyik fogvatartott kérdezett tőle, mire a vádlott odalépett hozzá, és tenyérrel nyakon ütötte. Másnap a vádlott ruhahajtogatást rendelt el, majd az ellenőrzéskor két sértettet bántalmazott, ököllel a bordájukat ütötte meg. A sértetteknek sérüléseik nem keletkeztek 

- ismertette a szóvivő.

 

A javítóintézeti bántalmazó közfeladatot ellátó személynek minősül

Hozzátette: a jogszabályok értelmében a javítóintézetben nevelői munkakört ellátó vádlott közfeladatot ellátó személynek minősül.

A bűncselekmények elkövetése után a férfi közalkalmazotti jogviszonya rendkívüli felmentéssel megszűnt

 - jelezték a vádiratban

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu