Verte a debreceni javítóintézettbe került fiatalokat: most bíróság előtt kell felelnie

Bírósági tárgyalással folytatódik a debreceni javítóintézetben fogvatartottakat bántalmazó nevelő ügye, miután a férfi nem ismerte el bűnösségét a Debreceni Járásbíróságon csütörtökön tartott előkészítő ülésen és tárgyalás megtartását kérte, tájékoztatta a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője az MTI-t. Dobó Dénes azt írta, a vádlottal szemben több rendbeli, közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.

A vádirat lényege szerint a vádlott a Debreceni Javítóintézetben a letartóztatottak részlegében volt nevelő. A férfi 2024 júniusában az intézet első emeletén tenyérrel erőteljesen rácsapott egy fogvatartott hátára azért, mert a fiatalkorú engedély nélkül ment be és haladt át az alkalmazottak részére fenntartott helyiségeken.

A férfi még aznap a befogadó csoportban elhelyezett fiatalokat fürdéshez sorakoztatta fel. Az egyik fogvatartott kérdezett tőle, mire a vádlott odalépett hozzá, és tenyérrel nyakon ütötte. Másnap a vádlott ruhahajtogatást rendelt el, majd az ellenőrzéskor két sértettet bántalmazott, ököllel a bordájukat ütötte meg. A sértetteknek sérüléseik nem keletkeztek

- ismertette a szóvivő.

A javítóintézeti bántalmazó közfeladatot ellátó személynek minősül

Hozzátette: a jogszabályok értelmében a javítóintézetben nevelői munkakört ellátó vádlott közfeladatot ellátó személynek minősül.

A bűncselekmények elkövetése után a férfi közalkalmazotti jogviszonya rendkívüli felmentéssel megszűnt

- jelezték a vádiratban