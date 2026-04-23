Letartóztatták az egri feleséggyilkost: lányának nem volt ereje a szemébe nézni

Feleséggyilkos egri férfi került letartóztatásba, miután hétfőn végzetes és egyben brutális támadást intézett felesége ellen. Ignác, az elkövető, maga értesítette a rendőrséget, de ezután már nem akarta beengedni a járőröket a lakásba. Lapunk munkatársai a helyszínen jártak, itt találkoztak a házaspár lányával, Dórival, aki épp a véres lakást takarította, a betört bejárati ajtó mögött.

Ebben a házban ölt a feleséggyilkos / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Féltékenységből ölhetett a feleséggyilkos

Brutális látvány volt a szoba, itt verte agyon apa anyát, egy téglával

– mondta exkluzív interjújában Dóri, a szörnyűség helyszínéről.

A 62 éves asszony életét Ignác valószínűleg féltékenységből oltotta ki a téglával, április 20-án este. A férfi gyakran belekötött az utcabeliekbe is, agresszív ember hírében áll, tartottak tőle.

Minket egy szomszéd hívott, ő mondta, hogy megint probléma van és szerinte anyukám életét is vesztette. Utánajártunk és kiderült, hogy igaz a hír és később az is megtudtuk, hogy apa megfogott egy téglát és azzal verte péppé anyát. Mire végzett vele, felismerhetetlenné vált.

- mondta a Borsnak Dóri, hozzátéve:

Apát végül bilincsben vitték el. Tulajdonképpen büszke volt arra, amit tett.

Dóri elmondta azt is, hogy régebben, egy esetben Ignác maga ellen is fordult, ám akkor éppen az édesanyja volt az, aki megmentette az életét.

Dóri és férje takarította ki a vérben úszó lakást / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Anyu már végre nyugalomban van, most már senki sem bántja őt. Apával pedig egyszer még beszélni akarok, belenézni a szemébe. Belemosolyognék a szemébe, hogy végre oda került, ahová való. Annyi embert bántalmazott, hogy kell, hogy végre valaki felelősségre vonja

– mondta Dóri.

Eredetileg Dóri úgy tervezte, hogy elmegy az apja letartóztatásáról döntő tárgyalásra, az Egri Járásbíróságra. A találkozásra végül mégsem került sor, Dóri teljesen érthető módon úgy döntött, hogy egyelőre mégsem akarja látni gyilkossá vált apját.

Az idős férfit a bíróság épülete előtt egy fiatalember is várta, aki többször is odakiáltotta neki, hogy

„Te mocskos gyilkos! Csak a nőkkel vagy kemény? Most majd férfiak között leszel!”

A 68 éves férfi nehezen mozgott, a lépcsőn a korlátba kapaszkodva ment föl az első emeleti tárgyalóhoz. Az egri gyilkosság gyanúsítottja a padon ülve sérelmezte, milyen papucsot adtak neki, és hogy rosszabbul bánnak vele, mint a kutyával. Az előállítóban aztán váltott néhány szót kirendelt védőjével is. A letartóztatási bíró fél órás tárgyalást követően úgy látta jónak, ha a felesége megölésével gyanúsított férfi letartóztatásban tölti a következő egy hónapot. Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék szóvivője elmondta, a bíróság szerint tartani lehet a férfi szökésétől, elrejtőzésétől, annál is inkább, mert a hatóságokkal nem volt teljesen együttműködő - írta a HEOL.