Máris jelentkezett az ötöslottó és hatoslottó győztese a milliárdjaiért

Mint arról korábban beszámoltunk, vizsgálatot kért a Szerencsejáték Zrt., miután a múlt héten elvitték a skandináv lottó, a hatoslottó, az ötöslottó és a joker főnyereményét is. A Szerencsejáték Zrt. azután döntött arról, hogy önkéntes hatósági vizsgálatot kezdeményez, hogy a szombati sorsolásokat követően felmerült a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a kétség a 4 játék sorsolásainak tisztaságát illetően. Míg azonban ez a vizsgálat zajlik, két lottónyertes már jelentkezett is a milliárdjaiért.
Arról, hogyan zajlik a vizsgálat, Panulin Ildikó, a társaság szóvivője számolt be, hozzátéve az ötös és a hatos lottó újdonsült milliárdosai voltak azok, akik máris felvették velük a kapcsolatot.
A múlt héten, vagyis az év 16. hetében szerda és szombat között sorsolták ki a nyerteseket, akik közül az ötöslottó győztese több mint 6,5 milliárd forintot nyert szerencséjének köszönhetően. Pont akkor, amikor a hatoslottó, skandináv lottó és Joker nyereményei is mind gazdára találtak. S habár az egybeesés különös, nem példa nélküli, miután 2018-ban és 2000-ben is volt már rá példa.
