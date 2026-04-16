Időjárás: esővel érkezik a meleg a hét közepén

Változékony napok elé nézünk, ahol a napsütés és a felhők játéka határozza meg a hangulatot, de nem minden az, aminek elsőre tűnik a hétköznapi időjárásban sem.
Csütörtökön a napos idő lesz túlsúlyban, ugyanakkor egyre gyakrabban növekszik meg a gomolyfelhőzet. A déli és délutáni órákban elszórtan záporok is kialakulhatnak, így érdemes résen lenni, ha valaki hosszabb időt töltene a szabadban. A hőmérséklet kellemesen alakul, a csúcshőmérséklet 18-19 fok körül várható, ami ideális lehet egy tavaszi sétához, feltéve, hogy nem kap el minket egy hirtelen zápor.
Pénteken sem lesz teljesen zavartalan a napsütés. Bár hosszabb-rövidebb napos időszakokra továbbra is számíthatunk, észak felől egyre több gomolyfelhő érkezik. Ezekből helyenként ismét kialakulhatnak záporok, így a hét vége felé haladva sem hagyhatjuk otthon az esernyőt. A hőmérséklet enyhén emelkedik, körülbelül 20 fokig melegszik fel a levegő, ami már kifejezetten kellemes tavaszi érzetet ad.
Aki programot tervez, annak érdemes rugalmasan készülni, és figyelni az aktuális előrejelzéseket, mert a gyorsan változó időjárás könnyen átírhatja a napot – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.
