Érkezik az autósok legrosszabb rémálma: a szaharai por

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 15:41
Saras esőre kell számítani. A szaharai por az autósok egyik legrosszabb rémálma.

Szaharai por közelít a Kárpát-medence térségébe. A jelenség miatt saras esőre és szűrt napsütésre kell számítani, amely a hétvégéig velünk marad. Ráadásul nem csak az autósok, de a légzőszervi problémákkal küzdők is nehéz napok elé néznek.

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Szaharai por közelít a térségünkbe

Az elkövetkezendő napokban melegebb légtömeg áramlik a Kárpát-medencébe, amellyel együtt szaharai por is érkezik, amely az autósok egyik legrosszabb rémálma.  

Kedden és szerdán már elszórtan lehet számítani esőre és záporokra, amely majd kimossa a szaharai por egy részét a levegőből. A két időjárási jelenség miatt saras esőre kell majd számítani, ami az utakon, így a járművezetők számára lesz a legbosszantóbb, hiszen az autókon fog leginkább nyomot hagyni a térségünkbe érkező szaharai por.  

A jelenség sajnos az embereket sem fogja kímélni, azok akik valamilyen légzőszervi problémával küzdenek a levegő minőségének romlása megnehezíti majd az elkövetkezendő pár napot. A meteorológusok azonban azzal biztatnak, hogy a levegő a hétvégére majd kitisztul, a szaharai por pedig eltűnik majd a térségünkből. - áll a Tények cikkében.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
