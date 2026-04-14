Érkezik az autósok legrosszabb rémálma: a szaharai por

Szaharai por közelít a Kárpát-medence térségébe. A jelenség miatt saras esőre és szűrt napsütésre kell számítani, amely a hétvégéig velünk marad. Ráadásul nem csak az autósok, de a légzőszervi problémákkal küzdők is nehéz napok elé néznek.

Érkezik az autósok rémálma, a szaharai por, ami az esős időjárás miatt sáros csapadékkal érkezik térségünkbe

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Az elkövetkezendő napokban melegebb légtömeg áramlik a Kárpát-medencébe, amellyel együtt szaharai por is érkezik, amely az autósok egyik legrosszabb rémálma.

Kedden és szerdán már elszórtan lehet számítani esőre és záporokra, amely majd kimossa a szaharai por egy részét a levegőből. A két időjárási jelenség miatt saras esőre kell majd számítani, ami az utakon, így a járművezetők számára lesz a legbosszantóbb, hiszen az autókon fog leginkább nyomot hagyni a térségünkbe érkező szaharai por.

A jelenség sajnos az embereket sem fogja kímélni, azok akik valamilyen légzőszervi problémával küzdenek a levegő minőségének romlása megnehezíti majd az elkövetkezendő pár napot. A meteorológusok azonban azzal biztatnak, hogy a levegő a hétvégére majd kitisztul, a szaharai por pedig eltűnik majd a térségünkből. - áll a Tények cikkében.