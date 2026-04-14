Jobb lesz elővenni az esernyőket: záporfelhők érkeznek az ország fölé

Záporos idővel folytatódik a hét, miközben a hőmérséklet kellemesen tavaszias marad. A szél is felkavarja a levegőt, eseménydús hét lesz időjárás szempontjából.

Záporok tarkítják a héten az időjárását

Kedden tovább sűrűsödik a felhőzet, a Dunántúlon több helyen, máshol szórványosan alakulhat ki zápor. A hőmérséklet 11–18 fok között várható, a csapadékosabb délnyugati területeken lehet a leghűvösebb.

Szerdán többnyire erősen felhős idő valószínű, helyenként záporokkal. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 12 és 20 fok között alakul.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. A legmagasabb hőmérséklet 15–21 fok körül alakul.

Pénteken napos-gomolyfelhős idő várható, elszórtan fordulhat elő zápor. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. Hajnalban 4–10, délután 15–22 fok valószínű - áll a Köpönyeg előrejelzésében.