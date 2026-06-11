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Szívszorító videó: könnyek között búcsúzik Lovas Rozi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Lovas Rozi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 12:05
szerepszínház
A színésznő döntött. Lovas Rozi nem játszik többé.

Több mint két év és kilencven előadás után döntött úgy Lovas Rozi, hogy egy időre elköszön a Lányok, fiúk című egyszemélyes darabtól. A színésznő szerint a produkció érzelmileg annyira megterhelővé vált számára, hogy már nem tudta tovább vállalni a szereppel járó lelki megpróbáltatásokat.

Lovas Rozi elköszönt.
Lovas Rozi elköszönt népszer előadásától
Fotó: Falus Kriszta / Lovas Rozi/Facebook

Lovas Rozi érzelmes videót osztott meg

Az utóbbi időszakban több olyan hír is érkezett a Loupe Színházi Társulás háza tájáról, ami a művészek túlterheltségére hívta fel a figyelmet. Most Lovas Rozi jelentette be közösségi oldalán, hogy ugyancsak nehéz döntést hozott meg. Elmondása szerint a darab története minden alkalommal mély nyomot hagyott benne, és hosszú idő után úgy érezte, elérkezett a pillanat, amikor saját lelki egyensúlyát kell előtérbe helyeznie, írja a Blikk.

Ma játszottam utoljára a Lányok, fiúk című egyszemélyes előadásomat. Azért, mert az utóbbi időben már olyan lelki és idegrendszeri terhet jelentett ennek a brutális történetnek az elmesélése, hogy meg kellett hoznom azt a döntést, hogy most ez alól a puttony alól felszabadítom a lelkemet, mert máshol is szükség van rá. Ez egy fájdalmas állapot most, olyan, mintha valahogy a gyerekemtől szakítanának el, vagy hát, szakítanám el saját magamat, de több mint két éve van velem ez a történet, több mint 90-et játszottam belőle, több mint 90-szer szakadt meg a lelkem és szívem ebbe a sztoriba...

 – mondta videójában.

 

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