Hihetetlen medvetámadás: gumicsizmában menekült a polgármester

Komoly riadalmat okozott egy fiatal medve a romániai Székelyvarságon, ahol az állat egy gazdaság közelében jelent meg, majd a helyszínre érkező embereket is megtámadta. Az eset végül odáig fajult, hogy a település polgármestere szerint saját biztonságuk érdekében kilövési parancsot kellett kiadni a ragadozóra.

Újabb medvetámadás történt (Képünk illusztráció)

Fotó: Volodymyr Burdiak

Támad a medve

A történtek vasárnap este zajlottak a központi temető közelében. A beszámolók szerint a medve egy villanypásztorral körbekerített legelőn próbált zsákmányhoz jutni, ahol lovakat tartottak. A gazda megpróbálta elűzni az állatot, de nem járt sikerrel, ezért segítséget kért.

A helyszínre érkező vadászok riasztólövésekkel igyekeztek visszaterelni a medvét az erdőbe. Az állat azonban nem menekült el végleg, hanem visszafordult és agresszívan viselkedett a jelenlévőkkel szemben. Pál Lajos polgármester a Székelyhonnak nyilatkozva úgy fogalmazott: nem gondolta volna, hogy 57 éves korában egy medve fogja megtanítani gumicsizmában futni az aszfalton. Elmondása szerint a helyzet annyira veszélyessé vált, hogy végül elrendelte az állat kilövését.

A település vezetője arról is beszélt, hogy a medve korábban már többször feltűnt a környéken. A Blikk szerint rendszeresen bejárt az udvarokra élelem után kutatva, kerti sütőket döntött fel kacsákat ölt meg és több alkalommal embereket is veszélyeztetett. Nemrég például hazafelé tartó gyerekek elé ugrott ki.

A település vezetője szerint a medvék felbukkanása már annyira megszokottá vált a környéken, hogy a lakók sokszor nem is fordultak a hatóságokhoz. Inkább saját maguk próbálták távol tartani a vadállatokat, de a veszélyes helyzetek számának növekedésével egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy erre hosszú távon nem lehet megoldásként tekinteni.