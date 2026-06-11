Hihetetlen medvetámadás: gumicsizmában menekült a polgármester

Komoly riadalmat okozott egy fiatal medve a romániai Székelyvarságon, ahol az állat egy gazdaság közelében jelent meg, majd a helyszínre érkező embereket is megtámadta. Az eset végül odáig fajult, hogy a település polgármestere szerint saját biztonságuk érdekében kilövési parancsot kellett kiadni a ragadozóra.
A történtek vasárnap este zajlottak a központi temető közelében. A beszámolók szerint a medve egy villanypásztorral körbekerített legelőn próbált zsákmányhoz jutni, ahol lovakat tartottak. A gazda megpróbálta elűzni az állatot, de nem járt sikerrel, ezért segítséget kért.
A helyszínre érkező vadászok riasztólövésekkel igyekeztek visszaterelni a medvét az erdőbe. Az állat azonban nem menekült el végleg, hanem visszafordult és agresszívan viselkedett a jelenlévőkkel szemben. Pál Lajos polgármester a Székelyhonnak nyilatkozva úgy fogalmazott: nem gondolta volna, hogy 57 éves korában egy medve fogja megtanítani gumicsizmában futni az aszfalton. Elmondása szerint a helyzet annyira veszélyessé vált, hogy végül elrendelte az állat kilövését.
A település vezetője arról is beszélt, hogy a medve korábban már többször feltűnt a környéken. A Blikk szerint rendszeresen bejárt az udvarokra élelem után kutatva, kerti sütőket döntött fel kacsákat ölt meg és több alkalommal embereket is veszélyeztetett. Nemrég például hazafelé tartó gyerekek elé ugrott ki.
A település vezetője szerint a medvék felbukkanása már annyira megszokottá vált a környéken, hogy a lakók sokszor nem is fordultak a hatóságokhoz. Inkább saját maguk próbálták távol tartani a vadállatokat, de a veszélyes helyzetek számának növekedésével egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy erre hosszú távon nem lehet megoldásként tekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.