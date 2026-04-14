Brutális szárazság és apály köszönthet be idén

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 19:04
HungaroMetidőjárás
Szélsőséges időjárásre kell számítani. Egy éghajlati jelenség okozza az idei szárazságot.

Szárazságra figyelmeztet a Hungaromet. Ráadásul globális hőmérséklet emelkedésre is felhívta a figyelmet, amely aszályt is eredményezhet még idén.

Szárazság köszönhet be az idén az El Niño miatt
Szárazság köszönhet be az idén az El Niño miatt
  Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Szárazságra figyelmeztetnek a szakértők

Brutális szárazság vár ránk idén nyáron, a Hungaromet és az amerikai NOAA szerint 60 százalék az esély arra, hogy kialakuljon az El Niño, amely aszályt és elképesztő magas hőmérsékletet hozhat az idei évben. Az El Niño egy éghajlati jelenség, amely a csendes-óceáni trópusi térség keleti részén 2–7 évente alakul ki, és rendszertelenül ismétlődik.

A Hungaromet adatai alapján az El Niño visszatérésével globális hőségre kell számítani. A csendes-óceáni folyamatok miatt egyre nagyobb a szélsőséges időjárás esélye, ami a mindennapi biztonságunkat is megpiszkálhatja.  

forró nyár ígérete a kiszámíthatatlan klíma újabb bizonyítéka, ahol az időjárási előrejelzés már nem csupán tipp, hanem a felkészülés kötelező kottája a következő hónapokra. - írta a Hír Tv.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu