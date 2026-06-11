Riadalom tört ki a foci-vb-n a nyitómérkőzése előtt, egymást érik a bajok

Véget ért a négyéves várakozás: ma este magyar idő szerint 21:00-kor (M4 Sport) kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. Minden idők legnagyobb futballtornája bontakozik ki a következő hetekben, hiszen 48 válogatott összesen 104 mérkőzést játszik majd alig több mint egy hónap leforgása alatt. A torna azonban már a nyitómeccs előtt sem kizárólag a futballról szólt. A világbajnokságot incidensek és szervezési problémák egész sora árnyékolta be: volt lövöldözés egy edzőközpontnál, kitoloncolás, néhány válogatottat pedig megaláztak a beléptetésnél. Összegyűjtöttük a foci-vb eddigi botrányait.
Néhány nappal a rajt előtt lövöldözés történt az angol válogatott kansasi edzőközpontjának közelében. A beszámolók szerint a játékosok nem voltak veszélyben, hiszen akkor nem tartózkodtak a helyszínen, azonban az incidens során kilencen megsérültek.
A svájci válogatott San Diegó-i bázisán figyelmeztető táblákat helyeztek ki a környéken előforduló csörgőkígyók miatt. A közösségi médiában is megjelent egy ábra, amely szemlélteti, hogy mindössze néhány méterre az öltözőtől és a pályától már lehet találkozni a veszélyes hüllőkkel. Felmerült, hogy a svájciak másik helyszínre költöznek, de egyelőre erre még nem került sor.
A torna sötét lovaként emlegetett norvég válogatott is közelebbről megismerkedhet az élővilággal. Erling Haalandék észak-karolinai edzőközpontjában ugyanis nemcsak kígyók, hanem aligátorok jelenlétére is felhívták a figyelmet a helyi hatóságok.
Óriási port kavart, hogy egy szomáliai FIFA-játékvezető nem kapott belépési engedélyt az Egyesült Államokba, így nem vehet részt a tornán. Az USA nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a bírót.
Az iráni válogatott nem az Egyesült Államokban, hanem Mexikóban rendezte be a világbajnoki bázisát. Ennek oka, hogy a közel-keleti konfliktusok miatt az amerikai hatóságok szigorúan kezelik az irániak beutazását.
A csapat így gyakorlatilag csak a mérkőzések idejére léphet be az USA-ba, majd vissza kell térnie Mexikóba.
A mexikói elnök nyíltan kimondta: az amerikai vezetés nem akarja, hogy az irániak az országban éjszakázzanak.
Több válogatott is kifogásolta az Egyesült Államokba történő beléptetés körülményeit. A közösségi médiában számos videó jelent meg, amelyeken a szenegáli és az üzbég csapat tagjai hosszadalmas ellenőrzéseken esnek át. A szenegáli játékosokat például egyesével ültették le a repülőtéren, és alaposan átvizsgálták őket és a csomagjaikat is. Az ellenőrzések sokszor órákig tartottak. A szurkolók szerint úgy bántak velük, mint a közönséges bűnözőkkel.
Az időjárás szintén komoly kihívást jelenthet a torna során. Az Egyesült Államokban érvényben lévő biztonsági előírások szerint stadionközeli villámlás esetén legalább 30 percre félbe kell szakítani a mérkőzéseket, ami jelentős csúszásokat okozhat.
Az előrejelzések ráadásul Mexikóban sem túl biztatóak: a torna első hete kifejezetten csapadékosnak ígérkezik. Néhány nappal a vb-nyitómeccse előtt a mexikóvárosi stadiont és környékét teljesen elöntötte az eső.
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