Órákra volt attól, hogy megvakuljon – egy apró tünet mentette meg a látását

Egy tapasztalt szemorvos arra figyelmezteti az embereket, hogy ne hagyják figyelmen kívül a látóterükben megjelenő apró pontokat, szálakat vagy lebegő foltokat, mert bizonyos esetekben ezek súlyos szembetegség jelei lehetnek.

A szembetegségek mindenkit fenyegetnek.

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Majdnem megvakult a szemorvos

A lebegő, homályos foltok sok ember számára ismerős jelenségek. Általában akkor válnak feltűnővé, amikor valaki világos háttérre, például az égre vagy egy fehér falra néz. Többnyire ártalmatlanok és az üvegtest természetes öregedésével függnek össze. Az életkor előrehaladtával az üvegtest állománya fokozatosan átalakul, apró csomók és szálak képződnek benne, amik árnyékot vetnek a retinára.

Bizonyos esetekben azonban ezek a tünetek komoly problémára utalhatnak. Különösen veszélyes jel lehet, ha hirtelen nagyszámú új lebegő folt jelenik meg, villanások láthatók a perifériás látásban, vagy egy szürke függönyszerű árnyék kezd elterjedni a látótérben. Ezek a tünetek retinaszakadásra vagy retinaleválásra utalhatnak, amik kezelés nélkül maradandó látásvesztéshez vezethetnek.

Erre hívta fel a figyelmet Amir Hamid szürkehályog- és refraktív sebész is, aki több mint tízezer műtétet végzett pályafutása során. A szakember saját bőrén tapasztalta meg a veszélyt, amikor egy edzés közben fekete foltot vett észre a jobb szemének látóterében. Erős rövidlátóként azonnal felismerte, hogy retinaleválás állhat a háttérben. Hamid még aznap szakorvosi segítséget kapott, és sürgősségi beavatkozáson esett át. A műtétet végző sebész, Chien Wong szerint a páciens mindössze néhány órára volt attól, hogy elveszítse a látását.

A történtek után Hamid azt mondta, az élmény még empatikusabbá tette a pácienseivel szemben, hiszen ő maga is átélte a kiszolgáltatottság érzését. Hangsúlyozta, hogy bárki, aki hirtelen látásromlást vagy szokatlan tüneteket tapasztal, haladéktalanul forduljon szakemberhez. A szemorvos szerint minden gyorsan kialakuló látáskárosodást komolyan kell venni, mert a korai beavatkozás kulcsfontosságú lehet a látás megőrzésében, írja a Mirror.