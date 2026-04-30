Jön a háromnapos hosszú hétvége, így lesznek nyitva a boltok: erre figyelj, ha nem akarsz hoppon maradni!

Május 1-je idén péntekre esik, így újabb háromnapos hosszú hétvége vár ránk. A pihenés mellett azonban fontos tudni, hogy a boltok nyitvatartása is jelentősen eltér majd a megszokottól, ráadásul az anyák napja – május 3-án köszöntjük az édesanyákat is – és a ballagások is alaposan felboríthatják a hétvégi rutint.

Hogy ne érjen meglepetés, mutatjuk, mit és mikor érdemes beszerezni még a hosszú hétvége előtt!

Mikor lesz a legtöbb üzlet zárva? Pénteken!

Május 1-jén a legtöbb üzlet lehúzza a rolót. Ez érinti a nagy élelmiszerláncokat – Aldi, Lidl, Tesco, Spar, Auchan, Penny, CBA –, valamint a plázák boltjait is, így ezen a napon hiába indulnánk nagybevásárlásra. De nemcsak a boltok, hanem az orvosi rendelők és gyógyszertárak többsége is zárva tart majd. Csak ügyeleti ellátás lesz elérhető. Azonban pánikra semmi ok: ezek a helyek viszont nyitva lehetnek, ha mégis sürgősen szükséged lenne valamire.

benzinkutak és shopjaik

non-stop kisboltok

virágboltok

újságosok

cukrászdák és egyes vendéglátóhelyek

Tehát nem maradsz teljesen boltok nélkül, mivel a fentiek közül több is kinyithat. Fontos azonban, hogy itt jóval szűkebb kínálatra és magasabb árakra is számíthatsz.

Hétvégén aztán visszatér a megszokott rend! Jó hírünk, hogy május 2-án és 3-án már minden visszaáll a normál kerékvágásba. A boltok a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint működnek, bár azért kisebb eltérések előfordulhatnak.

Ezen időszakban készülj a legnagyobb tömegre

A hosszú hétvége miatt két nap különösen zsúfolt lehet. A legnagyobb roham ma, április 30-án, csütörtökön várható. Ilyenkor mindenki az utolsó simításokat végzi a hosszú hétvége előtti napon, így a sorok hosszúak lehetnek. A legokosabb döntés, ha már most elintéztük a bevásárlást, elkerülve a tumultust. De, melyik a még rizikós másik nap:

május 2. (szombat)

Ekkor a jó időre való tekintettel a legkeresettebb termékek között lesznek a grillhez szükséges húsok, pékáruk, és hát az édességek és az anyák napi ajándékok.

Mitől lesz különleges még a hosszú hétvége?

Ez a hétvége az anyák napja miatt is különleges, amelyet idén május 3-án, vasárnap ünneplünk.

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 1925 tavaszán ünnepelte meg először az anyák napját, a Mária-nappal egybekötve. Az ötletet Petri Pálné hozta haza Amerikából, ahol Anna Jarvis küzdelmének köszönhetően 1914 óta volt hivatalos ünnep. 1928-tól pedig már az oktatási intézményekben is bevezették az anyák napi ünnepséget.

Ilyenkor ahogy említettük, sokan ajándékokkal, virágokkal és finom édességekkel kedveskednek. Érdemes a virágot és az apróbb ajándékokat már szombaton beszerezni, hiszen a virágboltok is készülnek, sőt, sok helyen hosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat.

Szombaton pedig több iskolában ballagásokat tartanak, amik miatt forgalomkorlátozásokra és torlódásokra kell számítani.

– írta meg a Ripost.