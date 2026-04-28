Így búcsúztak régen a középiskolájuktól a végzős diákok – galéria

A középiskolai ballagás az egyik legismerősebb és legérzelmesebb iskolai hagyomány. Évek munkája, barátságai és mindennapjai sűrűsödnek bele egyetlen napba, amikor a végzősök végigjárják még egyszer az iskola folyosóit. Ünneplő ruhában, tarisznyával a vállukon haladnak, miközben szólnak a jól ismert ballagási dalok, és a termek ajtajánál tanárok, alsóbb éves diákok, családtagok búcsúztatják őket.
A ballagás egyszerre szól a lezárásról és a továbblépésről. A diákok mögött ott van a középiskolai évek minden élménye: dolgozatok, felelések, kirándulások, első nagy barátságok és meghatározó találkozások. Előttük pedig már a következő állomás – egyetem, munka vagy más utak, amelyek még ismeretlenek, de tele vannak lehetőséggel.
A hagyomány részei generációról generációra alig változnak. A tarisznya jelképes útravalója, a virágcsokrok, a tablók, a búcsúbeszédek mind ugyanazt az üzenetet hordozzák: egy közösség elengedi a tagjait, miközben emlékezni fog rájuk. A ballagás így nemcsak személyes élmény, hanem közös rítus is, amely összeköti a múltat a jövővel.
Bár az idők változnak, a ballagás jelentése megmarad. Minden végzős számára egy pillanat, amikor meg lehet állni, visszanézni, és tudatosítani, hogy valami véget ér – és ezzel együtt valami új kezdődik.
